DNA: हार का गुस्सा, मुनीर ने PoK पर उतारा, पाकिस्तान की 'आतंकी सेना' को जमकर पीट रही अवाम

Pakistan PoK Protest: मोहसिन नकवी ने ए​शिया कप की जो ट्रॉफी चोरी की,वो भारत के पास लौटकर आएगी, जिस तरह ये तय है. ठीक उसी तरह पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर भी भारत को वापस मिलेगा.ये भी तय माना जा रहा है.

सोमवार को पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत शुरू हुई.पीओके के लोगों ने अपने संसाधनों का दोहन कर रहे पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ लॉकडाउन का ऐलान किया. जिसके असर को देखकर पाकिस्तान की सरकार और सेना हिल गई. एक तरफ पीओके में दुकानें और प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहे. दूसरी तरफ हजारों की तादाद में पीओके लोग पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ सड़कों पर उतरे.

लोग कर रहे नारेबाजी

पीओके के हर इलाके में लोगों का गुस्सा दिखा. लोग पाकिस्तान की मौत की नारेबाजी कर रहे थे, जिसे देखकर अब पाकिस्तान की सरकार और सेना की सांसे फूल रही हैं. किसी को समझ में नहीं आ रहा ये प्रदर्शन खत्म कैसे होंगे.पाकिस्तान के हुक्मरानों और सेना ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए हजारों की संख्या में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सैनिकों को यहां उतार दिया है.

पाकिस्तान के पंजाब से आगे फौजियों ने कई जगहों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कश्मीरियों पर फायरिंग भी की है. आप ये भी कह सकते हैं कि मुनीर ने भारत के हाथों हार का गुस्सा पीओके की जनता पर उतार दिया है.

लेकिन प्रदर्शनकारियों ने भी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की पिटाई की है, जिसके बाद पीओके में स्थिति बिगड़ती जा रही है. क्यों कहा जा रहा है. इस बार पाकिस्तान पीओके के गुस्से को दबा नहीं पाएगा.

पीओके में प्रदर्शन उग्र होते जा रहे हैं, दो दिन पहले पीओके में फायरिंग के बाद बंद का एलान करने वाली अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी. इस तरह प्रदर्शन को दबाया जाएगा तो जन विद्रोह बेकाबू हो जाएगा. लेकिन सोमवार को फिर PoK में फायरिंग कर दी गई. इसके बाद लोगों का गुस्सा और भड़क गया.

मुनीर की सेना कश्मीरियों को गोली मार रही है, जिसके बाद ये प्रदर्शन उग्र होते जा रहे हैं. इस वक्त पीओके में मीडिया और पर्यटकों के आने पर पाबंदी लगा दी गई है. लेकिन आज आपको ये भी समझना चाहिए पीओके के लोगों के सब्र का बांध क्यों टूट गया और क्यों पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा जनविद्रोह शुरू हो गया. इसके लिए पीओके में पाकिस्तान की दमन नीति जिम्मेदार है.