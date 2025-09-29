DNA: हार का गुस्सा, मुनीर ने PoK पर उतारा, पाकिस्तान की 'आतंकी सेना' को जमकर पीट रही अवाम

Pok Violence: सोमवार को पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत शुरू हुई.पीओके के लोगों ने अपने संसाधनों का दोहन कर रहे पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ लॉकडाउन का ऐलान किया. जिसके असर को देखकर पाकिस्तान की सरकार और सेना हिल गई. एक तरफ पीओके में दुकानें और प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहे.
Pakistan PoK Protest: मोहसिन नकवी ने एशिया कप की जो ट्रॉफी चोरी की,वो भारत के पास लौटकर आएगी, जिस तरह ये तय है. ठीक उसी तरह पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर भी भारत को वापस मिलेगा.ये भी तय माना जा रहा है.
लोग कर रहे नारेबाजी
पीओके के हर इलाके में लोगों का गुस्सा दिखा. लोग पाकिस्तान की मौत की नारेबाजी कर रहे थे, जिसे देखकर अब पाकिस्तान की सरकार और सेना की सांसे फूल रही हैं. किसी को समझ में नहीं आ रहा ये प्रदर्शन खत्म कैसे होंगे.पाकिस्तान के हुक्मरानों और सेना ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए हजारों की संख्या में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सैनिकों को यहां उतार दिया है.
#DNAWithRahulSinha | हार का गुस्सा..मुनीर ने PoK पर उतारा. PoK में पिट रही मुनीर की 'आतंकी सेना' !#DNA #PoK #PakistanArmy #Pakistan @RahulSinhaTV pic.twitter.com/uBsabcDfqS
— Zee News (@ZeeNews) September 29, 2025
पाकिस्तान के पंजाब से आगे फौजियों ने कई जगहों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कश्मीरियों पर फायरिंग भी की है. आप ये भी कह सकते हैं कि मुनीर ने भारत के हाथों हार का गुस्सा पीओके की जनता पर उतार दिया है.
लेकिन प्रदर्शनकारियों ने भी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की पिटाई की है, जिसके बाद पीओके में स्थिति बिगड़ती जा रही है. क्यों कहा जा रहा है. इस बार पाकिस्तान पीओके के गुस्से को दबा नहीं पाएगा.
पीओके में प्रदर्शन उग्र होते जा रहे हैं, दो दिन पहले पीओके में फायरिंग के बाद बंद का एलान करने वाली अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी. इस तरह प्रदर्शन को दबाया जाएगा तो जन विद्रोह बेकाबू हो जाएगा. लेकिन सोमवार को फिर PoK में फायरिंग कर दी गई. इसके बाद लोगों का गुस्सा और भड़क गया.
मुनीर की सेना कश्मीरियों को गोली मार रही है, जिसके बाद ये प्रदर्शन उग्र होते जा रहे हैं. इस वक्त पीओके में मीडिया और पर्यटकों के आने पर पाबंदी लगा दी गई है. लेकिन आज आपको ये भी समझना चाहिए पीओके के लोगों के सब्र का बांध क्यों टूट गया और क्यों पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा जनविद्रोह शुरू हो गया. इसके लिए पीओके में पाकिस्तान की दमन नीति जिम्मेदार है.
पीओके में मौजूद मंगला डैम से पाकिस्तान 2 रुपये प्रति यूनिट बिजली उत्पादन कर रहा है, लेकिन पीओके की जनता को ही ये बिजली 60 से 80 रूपये प्रति यूनिट की दर से मिल रही है.
मंगला डेम में कुल 1400 MW बिजली का उत्पादन होता है लेकिन 80% बिजली पंजाब और सिंध भेजी जा रही है.
पीओके में 40 किलो गेहूं की बोरी 3100 रुपये में बिक रही है जो आम आदमी की पहुंच से बाहर है.
संसद में POK के लोगों के लिए केवल 12 सीटें आरक्षित हैं, यानि वो अपनी आवाज भी बुलंद नहीं कर सकते.
POK के कई ग्रामीण इलाकों में पानी की भारी कमी है। लगभग 50% से अधिक ग्रामीण घरों को स्वच्छ पेयजल तक नहीं मिल पाता.
POK की आधी आबादी को पानी खरीदकर पीना पड़ता है, क्योंकि वहां नल-जल कनेक्शन की स्थिति ठीक नहीं है.
यहां पर आज भी डेढ़ लाख लोगों का इलाज करने के लिए सिर्फ एक अस्पताल मौजूद है, जहां डॉक्टर, नर्सों और दवाइयों की कमी रहती है.
शहबाज सरकार ने पीओके में सोना और यूरेनियम जैसे खनिजों के लिए 2000 से ज्यादा खनन लाइसेंस चीनी कंपनियों को दिए गए हैं.
लेकिन स्थानीय लोगों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा और न ही उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है.
इसके अलावा हर साल 200–300 महिलाएं पीओके से मानव तस्करी करके पाकिस्तान के पंजाब पहुंचा दी जाती हैं. इसे लेकर भी लोग काफी नाराज हैं.
POK में लोग कई दिनों से पाकिस्तान के सामने सिर्फ मूलभूत सुविधाओं और रोजगार लिए प्रदर्शन कर रहे थे.
लेकिन इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं. प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया.
पाकिस्तान के पंजाब से आई फोर्स ने फायरिंग की, जिसमें 3 लोग मारे गए और कई घायल हो गए.
यही वजह है अब पीओके में प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं और खुद को पाकिस्तान की मौत बता रहे हैं.