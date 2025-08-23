POK News: 500 रुपये मासिक राशन भत्ते में कैसे चलाएं घर? गिलगित-बालटिस्तान में सड़कों पर उतरे सैकड़ों पुलिसकर्मी

Gilgit Baltistan Policemen Start Strike News: करीब 79 साल पहले कब्जाया गया PoK धीरे-धीरे पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है. अपने साथ भेदभाव और उत्पीड़न से परेशान आम लोग ही नहीं बल्कि सरकारी कर्मी भी लगातार पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मुखर हो रहे हैं. इन दिनों गिलगित-बाल्टिस्तान का इलाका गहरी अशांति से जूझ रहा है. वहां पर हजारों पुलिस कर्मी सरकारी भत्तों में भेदभाव और लाभ मिलने में देरी के खिलाफ लगातार शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं.

500 रुपये राशन भत्ते में कैसे चलाएं घर?

उनका कहना है कि इस्लामबाद में तो पुलिस को हजारों रुपये में भत्ते दिए जाते हैं, जबकि गिलगित-बालटिस्तान में महज 500 रुपये भत्ते देकर टरका दिया जाता है. इतनी महंगाई के जमाने में जब 1 किलो आटे के दाम 280 रुपये पहुंचे हुए हैं, तब पांच सौ रुपये अलाउंस से क्या हो सकता है. लेकिन पाकिस्तान सरकार ने पुलिसकर्मियों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन्हें बड़े पैमाने पर नौकरी से निकालने और निलंबित करना शुरू कर दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस्लामाबाद में मिलता है 6 हजार रुपये भत्ता

अफगानिस्तान की खम्मा प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिसकर्मियों की मांग है कि क्षेत्रीय बजट में स्वीकृत किए गए भत्तों को जारी किया जाए. पुलिस अधिकारियों ने इस्लामाबाद पुलिस के समान व्यवहार की भी मांग की, जहां पर उन्हें 6 हजार रुपये मासिक राशन भत्ता मिल रहा है. जबकि गिलगित-बालटिस्तान में महज 500 रुपये भत्ता दिया जा रहा है. प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों ने 30 प्रतिशत असमानता न्यूनीकरण भत्ते में शामिल करने की भी मांग की, जो पहले से ही अन्य सरकारी कर्मचारियों को दिया जा रहा था.

अपनी इन मांगों को लेकर कुछ दिनों पहले महिला कांस्टेबलों सहित सैकड़ों पुलिस अधिकारियों ने गिलगित बालटिस्तान में क्षेत्रीय प्राधिकरण के आवास के बाहर रात भर धरना दिया था. इसके बाद पाकिस्तानी सरकार का रवैया उनके खिलाफ एकदम बदल गया.

सरकार ने 35 अधिकारी किए सस्पेंड

कौमी बिरादरी को ताक पर रखते हुए पाकिस्तान की शहबाज सरकार के इशारे पर गिलगित बालटिस्तान की कठपुतली सरकार ने 11 अगस्त को 26 अधिकारियों को निलंबित कर दिया. उन अधिकारियों पर गंभीर कदाचार और सरकारी कर्मचारी आचरण के उल्लंघन के आरोप लगाए गए. अगले दिन, हुंजा में 9 और कर्मियों को निलंबित कर दिया गया. इस तरह कुल 35 अधिकारियों को निलंबित कर उनके वेतन रोक दिए गए.

इसके बाद सोशल मीडिया पर अनुशासन भंग के आरोप में 63 कर्मियों को सेवा से बर्खास्त करने की जानकारी वायरल हुई. अगर इस कदम की पुष्टि हो जाती है, तो यह क्षेत्र के हाल के इतिहास में सबसे बड़ी बर्खास्तगी में से एक होगी. अधिकारियों ने इस कदम को अनुशासन बनाए रखने के लिए अनिवार्य बताया है, जबकि प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को संवैधानिक अधिकार बताया है.

बुनियादी सुविधाएं मांग रहे पुलिसकर्मी

हड़ताली पुलिसकर्मियों का कहना है कि उन्हें मिल रहे भत्तों की संशोधित गणना की जाए. बीमार होने पर उन्हें सैन्य अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा दी जाए और 2008 से स्वीकृत लेकिन लागू नहीं की गई वेतन वृद्धि जारी की जाए. पुलिसकर्मियों की इस हड़ताल को अब व्यापारियों, वकीलों और नागरिक समाज का भी समर्थन मिल रहा है. उन्होंने भी कई जगह प्रदर्शन करके प्रशासन पर संकट के समाधान के लिए दबाव बढ़ाया है.

(एजेंसी IANS)