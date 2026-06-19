वहीं अमेरिका की बात करें तो उसकी चिंता रणनीतिक है. एक्सपर्टों के मुताबिक, यह नहर चीन को दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में अधिक मजबूत लॉजिस्टिक मजबूती प्रदान करेगी. इस नहर के जरिए मालवाहक जहाज तो दक्षिण चीन सागर तक पहुंच ही सकेंगे. साथ ही, सैन्य जहाज भी आसानी से हथियार-सैनिक लेकर बेहद कम समय में वहां पहुंच सकेंगे. इसके जरिए चीन अपनी सैन्य-नागरिक एकीकरण रणनीति को आगे बढ़ा सकता है. जंग की स्थिति में चीन की यह नहर अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है. यही वजह है कि अमेरिका इसे इंडो-पैसिफिक में अपने प्रभाव और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए बड़ी चुनौती मान रहा है.