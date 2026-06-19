Why Singapore and US Concerned About China Pinglu Canal? चीन अपने मुल्क में एक बड़ी नहर बनाने का प्रोजेक्ट बना रहा है. करीब 10 अरब डॉलर की लागत से बन रही यह नहर चीन के अंदरुनी प्रांत गुआंग्शी को टोंकिन की खाड़ी (बीबू गल्फ) तक सीधी पहुंच देगी. इस नहर के बनने से चीन के दक्षिण-पश्चिम हिस्से के भूमिबद्ध प्रांत दक्षिण-पूर्व एशिया से सीधे जुड़ जाएंगे. ड्रैगन ने अपनी इस महत्वाकांक्षी नहर को बनाने के लिए परीक्षण शुरू कर दिए हैं. वहीं उसकी इस नहर से सिंगापुर, अमेरिका और भारत में चिंता जताई जा रही है.
चीन की इस नहर का नाम पिंगलू नहर (Pinglu Canal) है. इस नहर की लंबाई करीब 134 किमी है. चीन की इस नहर का काम काफी हद तक कंप्लीट कर लिया है और अब उसमें से जहाज गुजारने का ट्रायल शुरू कर दिया है. नहर में जहाजों के गुजरने, लंगर डालने का परीक्षण चल रहा है.
चीन के सरकारी टेलिविज CCTV के अनुसार, यह नहर 34 मीटर चौड़ी और 8 मीटर गहरी है. इस नहर में एक साथ छह बड़े जहाज गुजर सकते हैं. यह नहर कंटेनर और बल्क कार्गो के परिवहन को सस्ता और तेज बनाएगी. इसके बनने के बाद चीन के जमीन से जुड़े अंदरुनी प्रांतों की ग्लोबल सप्लाई चेन में भागीदारी बढ़ेगी. फिलहाल यहां पर छोटे जहाजों का ट्रायल चल रहा है. सितंबर में इस नहर में फुल टेस्ट होने की उम्मीद है.
चीन की इस नहर के बनने से सिंगापुर और अमेरिका में चिंता जताई जा रही है. इसकी वजह ये है कि पूर्वी एशिया में सिंगापुर एक अहम ट्रांजिट प्वॉइंट है. वह दक्षिण चीन सागर में ऐसी भौगोलिक लोकेशन पर बसा है कि वहां से गुजरने वाले तमाम समुद्री जहाज रिपेयरिंग, रेस्ट करने, तेल भरवाने और खरीदारी के लिए वहां पर अनिवार्य रूप से रुकते हैं. चीन के जहाज भी सिंगापुर की इस सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे.
अब बीबू गल्फ में चीन का नया ट्रांजिट प्वॉइंट बनने से जापान, कोरिया, ताइवान के जहाजों के लिए नया ट्रांजिट केंद्र उपलब्ध हो जाएगा. वे इस केंद्र पर रेस्ट करने के बाद बिना सिंगापुर रुके मलक्का स्ट्रेट से होते हुए दक्षिण और पश्चिम एशिया में जा सकेंगे. ऐसा होने पर सिंगापुर की स्थिति डांवाडोल होगी और उसके रेवेन्यू सिस्टम को खासा नुकसान हो सकता है. लिहाजा सिंगापुर दक्षिण-पूर्व एशिया में शिपिंग हब के रूप में अपनी स्थिति को खतरे में देख रहा है.
वहीं अमेरिका की बात करें तो उसकी चिंता रणनीतिक है. एक्सपर्टों के मुताबिक, यह नहर चीन को दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में अधिक मजबूत लॉजिस्टिक मजबूती प्रदान करेगी. इस नहर के जरिए मालवाहक जहाज तो दक्षिण चीन सागर तक पहुंच ही सकेंगे. साथ ही, सैन्य जहाज भी आसानी से हथियार-सैनिक लेकर बेहद कम समय में वहां पहुंच सकेंगे. इसके जरिए चीन अपनी सैन्य-नागरिक एकीकरण रणनीति को आगे बढ़ा सकता है. जंग की स्थिति में चीन की यह नहर अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है. यही वजह है कि अमेरिका इसे इंडो-पैसिफिक में अपने प्रभाव और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए बड़ी चुनौती मान रहा है.
भारत के लिए भी यह परियोजना किसी टेंशन से कम नहीं है. इसकी वजह ये है कि यह नहर वियतनाम के पास बीबू गल्फ में जाकर खुल रही है. वहां पर भारत पहले से तेल-गैस ब्लॉक में निवेश कर चुका है. ऐसे में चीन के साथ संघर्ष की स्थिति में भारत के इन निवेशों पर खतरा हो सकता है. यही नहीं, इस नहर के बनने से दक्षिण चीन सागर पर चीन अपनी पकड़ और मजबूत कर सकता है. जिससे भारत को भी वहां नौवहन की आजादी में दिक्कत झेलनी पड़ सकती है.
इस नहर के बनने से चीन की मलक्का पर निर्भरता कम होगी, जिससे हिंद महासागर में उसकी नौसैनिक गतिविधियां और बढ़ सकती हैं. ऐसे में भारत को भी उसके मुकाबले में अपनी अपनी नौसैनिक क्षमता को बढ़ाना होगा. अंडमान-निकोबार द्वीप समूह की स्ट्रैटेजिक भूमिका को मजबूत करना होगा और वैकल्पिक लॉजिस्टिक रूट ढूंढने होंगे.
कुल मिलाकर, पिंगलू नहर सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि यह क्षेत्रीय प्रभुसत्ता और सप्लाई चेन डोमिनेंस की दिशा में चीन का एक बड़ा कदम है. उसके इस कदम को सिंगापुर, अमेरिका और भारत, तीनों बारीकी से मॉनिटर कर रहे हैं. डिफेंस एक्सपर्टों का कहना है कि भारत को अब कूटनीतिक और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों मोर्चों पर सक्रिय रणनीति बनानी होगी, जिससे इंडो-पैसिफिक में उसकी भूमिका कमजोर न पड़े. अगर इसमें ढील दी गई तो आने वाले वक्त में भारत इस दौड़ में काफी पिछड़ सकता है.