Add Zee Business As A Preferred Source
App

चीन की 10 अरब डॉलर की नहर से क्यों घबराए हैं सिंगापुर और अमेरिका? भारत के लिए कितनी टेंशन की बात, जानिए मामला

What is China Pinglu Canal? चीन 10 अरब डॉलर की लागत से एक नई नहर और ट्रेड कॉरिडोर विकसित कर रहा है. यह परियोजना सफल हुई तो सिंगापुर के समुद्री व्यापार केंद्र के दबदबे को चुनौती मिल सकती है. अमेरिका को चिंता है कि चीन को एक सुरक्षित वैकल्पिक सप्लाई रूट मिल जाएगा. वहीं, भारत के लिए भी यह हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते रणनीतिक प्रभाव का संकेत माना जा रहा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 19, 2026, 02:26 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 02:34 AM IST
चीन की 10 अरब डॉलर की नहर से क्यों घबराए हैं सिंगापुर और अमेरिका? भारत के लिए कितनी टेंशन की बात, जानिए मामला

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
चीन की 10 अरब डॉलर की नहर से क्यों घबराए हैं सिंगापुर और US? भारत के लिए कितनी टेंशन
china news in hindi21 min ago
2
FIFA World Cup 202640 min ago
3
Rahul Gandhi43 min ago
4
FIFA World Cup 20261 hr ago
5
DNA2 hrs ago