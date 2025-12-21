700 मिलियन डॉलर का पावर गेम समझिए... पाकिस्तान नहीं, सिंध को बचाने का प्लान? एक गलती PAK को कर देगी कंगाल

World Bank Gave USD 700 million loan for Pakistan: 20 दिसंबर 2025 को एक खबर आई कि पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से 700 मिलियन डॉलर का कर्ज मिला है. इसके पीछे का मकसद पाकिस्तान को विकास की पटरी पर लाना है, जो आज भी गरीबी और भुखमरी से जूझ रहा है. ये पूरा पैसा पाकिस्तान को PRID योजना के तहत मिला है, जिसका यूज आर्थिक संकट को दूर करना है. ये फंड अर्थव्यवस्था, टैक्स सिस्टम, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए यूज किया जाना है. यहां गौर करने वाली बात ये है कि इस 700 मिलियन डॉलर में से 600 मिलियन डॉलर पाकिस्तान की केंद्र सरकार को मिलेंगे, जबकि 100 मिलियन डॉलर सिंध प्रांत के लिए तय किए गए हैं. अब सवाल ये कि आखिर सिंध प्रांत पर इतना ज्यादा फोकस क्यों? इसे जानने से पहले ये भी समझना जरूरी है कि आखिर पाकिस्तान को इतना ज्यादा पैसा कैसे मिल गया?

पाकिस्तान को कैसे मिल गए 700 मिलियन डॉलर

दरअसल, पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक ने यह रकम अपनी बहु-वर्षीय योजना Public Resources for Inclusive Development (PRID) के तहत दी है. ये एक लंबी अवधि की योजना है, जिसके जरिए पाकिस्तान को कुल 1.35 अरब डॉलर तक की मदद मिल सकती है. वर्ल्ड बैंक ये मानता है कि अगर सरकारी संसाधनों का सही यूज किया जाए तो आर्थिक स्थिरता को सही करके वहां की आवाम को भी फायदा पहुंचाया जा सकता है. यहां ये भी जान लेना जरूरी है कि बीते अगस्त में वर्ल्ड बैंक पंजाब में प्राथमिक शिक्षा सुधारने के लिए लगभग 48 मिलियन डॉलर की ग्रांट भी दे चुका है.

पाकिस्तान को क्या सोचकर वर्ल्ड बैंक ने दिया कर्ज?

वर्ल्ड बैंक का मानना है कि अगर सरकारी संसाधनों का सही इस्तेमाल किया जाए, तो आर्थिक स्थिरता के साथ-साथ आम जनता को भी फायदा पहुंचाया जा सकता है. बैंक का पूरा फोकस ये है कि सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सेक्टर को ठीक करना बेहद जरूरी है. इससे पहले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भी पाकिस्तान को लगभग 1.2 बिलियन डॉलर के नए वित्तपोषण (फाइनेंसिंग) को मंजूरी दे दी थी. भारतीय करेंसी में यह 10 हजार करोड़ रुपए से थोड़ी अधिक होती है. IMF और वर्ल्ड बैंक की एक संयुक्त रिपोर्ट में ये भी कहा कि पाकिस्तान में बिखरी हुई नीतियां, अपारदर्शी बजट और राजनीतिक दखल निवेश को रोक रहे हैं और सरकारी कमाई कमजोर कर रहे हैं. अब नया लोन इन्हीं कमियों को दूर करने की कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है.

अब जानते हैं कि आखिर सिंध प्रांत पर अकेले ही 100 मिलियन डॉलर क्यों खर्च किए जाएंगे

दरअसल, जैसे ही पाकिस्तान को 700 मिलियन डॉलर का वर्ल्ड बैंक कर्ज मिला, तो सबसे ज्यादा चर्चा सिंध प्रांत की हुई कि वहां के लिए अलग से 100 मिलियन डॉलर क्यों? क्योंकि आर्थिक संकट से तो पूरा पाकिस्तान जूझ रहा है, तो फिर सिर्फ एक प्रांत को अलग फंड क्यों दिया जा रहा है? क्या इसके पीछे सिर्फ विकास है या फिर कोई बड़ा पावर गेम? इन सवालों का जवाब तलाशने पर पता चलता है कि सिंध पाकिस्तान का सबसे अहम प्रांत माना जाता है. कराची जैसे बड़े शहर, बंदरगाह, उद्योग और टैक्स कलेक्शन का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है. इसके बावजूद सिंध लंबे समय से कमजोर प्रशासन, भ्रष्टाचार और खराब सेवा व्यवस्था से जूझता रहा है. अब माना ये जा रहा है कि अगर सिंध को सुधारा गया, तो उसका असर पूरे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा.

तो ये है सिंध को बचाने का प्लान?

सिंध प्रांत में 100 मिलियन डॉलर से तीन बड़े मोर्चों पर काम किया जाएगा. पहला ये कि राजस्व बढ़ाने पर जोर है. ऐसा इसलिए क्योंकि सिंध सरकार की टैक्स वसूली क्षमता काफी कमजोर मानी जाती रही है. अब इन पैसों से वहां डिजिटल रिकॉर्ड, डेटा सिस्टम और टैक्स ट्रैकिंग को मजबूत किया जाएगा, ताकि सरकार को ज्यादा और सही तरीके से पैसा मिले.

दूसरा स्वास्थ्य और शिक्षा को सुधारने पर फोकस है. कई रिपोर्ट्स में खुलासा हो चुका है कि सिंध में सरकारी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत खराब है. इस फंड से स्कूलों को नियमित पैसा मिलेगा, डॉक्टरों और स्टाफ की उपलब्धता बढ़ेगी और आम लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा.

तीसरा ये कि पारदर्शिता और नियंत्रण लाया जाएगा. वर्ल्ड बैंक और IMF पहले भी साफ कर चुके हैं कि पाकिस्तान में राजनीतिक दखल और अपारदर्शी बजटिंग बड़ी समस्या है. यही वजह है कि सिंध में अलग प्रोजेक्ट चलाकर बैंक यह देखना चाहता है कि क्या सुधारों को जमीन पर लागू किया जा सकता है या नहीं.

राजनीतिक नजरिए से देखें तो सिंध पर पकड़ मजबूत करना मतलब पाकिस्तान की आर्थिक नस पर हाथ रखना माना जाता है. यहां सुधार हुए तो केंद्र सरकार को भी फायदा होगा. शायद यही वो वजह है कि सिंध पर इतना ज्यादा पैसा खर्च होगा.

‘पैसा सही तरीके से और पारदर्शिता के साथ खर्च हो’

विश्व बैंक की पाकिस्तान के लिए कंट्री डायरेक्टर बोलोरमा अमगाबाजार ने साफ किया है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए अपने घरेलू संसाधनों को बढ़ाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि पैसा सही तरीके से और पारदर्शिता के साथ खर्च हो. उन्होंने ये भी बताया कि इस योजना के जरिए स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को नियमित फंडिंग मिलेगी, टैक्स सिस्टम को ज्यादा निष्पक्ष बनाया जाएगा और नीतियां तय करने के लिए बेहतर डेटा तैयार किया जाएगा. वहीं, विश्व बैंक के अर्थशास्त्री टोबियास अख्तर हक ने कहा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए सरकारी वित्त व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है. इस योजना से टैक्स वसूली, बजट व्यवस्था और सरकारी आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार होगा.

पाकिस्तान डिफॉल्ट से कितना दूर?

पाकिस्तान पहले से ही कर्ज में डूबा है और अब वर्ल्ड बैंक से 700 मिलियन डॉलर का लोन लेना ये साफ संकेत देता है कि पाकिस्तान की हालत अब भी नाजुक है. पहले IMF और अब वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेना ये साफ कर देता है कि बिना बाहरी मदद के पाकिस्तान खुद को संभाल नहीं पा रहा है. कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर ये पैसा पूरी प्लानिंग के साथ यूज में नहीं लाया गया, तो पाकिस्तान कंगाल भी हो सकता है.