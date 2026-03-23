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China Death Ritual: भारत का वो पड़ोसी, जहां कुंवारे बच्चों का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते मां-बाप, घर भी नहीं ला सकते शव

China News: भारत के पड़ोसी देश चीन में अंतिम संस्कार का तरीका बेहद ही अलग है, खासकर अविवाहितों के लिए. ना तो उनके मां-बाप शव को घर ला सकते हैं और ना ही उनके लिए अंत्येष्टि समारोह आयोजित किया जा सकता है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Mar 23, 2026, 09:58 PM IST
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China Death Ritual: भारत का वो पड़ोसी, जहां कुंवारे बच्चों का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते मां-बाप, घर भी नहीं ला सकते शव

Death Ritual in China: हर धर्म और समुदाय में रीति-रिवाज अलग होते हैं. जन्म से लेकर मौत तक तमाम चीजें तय होती हैं. मौत को लेकर तो और भी ज्यादा हैरान कर देने वाले नियम हैं. जैसे पारसी समुदाय में शव को पुराने जमाने में गिद्धों के आगे रख दिया जाता था. हालांकि गिद्ध खत्म होने के बाद दूसरा तरीका अपनाया जाने लगा.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक देश ऐसा भी है, जहां अगर किसी अविवाहित शख्स की मौत हो जाए तो उसका शव ना तो मां-बाप घर ला सकते हैं और ना ही उनका अंतिम संस्कार कर सकते हैं.  इसका कारण है कि इस देश में बड़े लोग छोटों को सम्मान नहीं दे सकते. यह बुरा माना जाता है. हम बात कर रहे हैं चीन की.

घर नहीं ले जा सकते शव

चीन में अगर किसी बच्चे या युवा की मौत हो जाए और उसकी शादी ना हुई हो तो घर ले जाने के बजाय शव को सीधा अंतिम क्रिया करने वाली जगह पर ले जाया जाता है.इतना ही नहीं, अविवाहित शख्स की मौत के बाद ना तो घरवाले अंत्येष्टि समारोह कर सकते हैं और ना ही प्रार्थना. 

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चीन के इसी नियम को देखते हुए वहां Ghost Marriage का चलन चल रहा है. लगभग 3,000 साल पुरानी 'घोस्ट मैरिज' (भूतों की शादी) चीन की एक प्राचीन प्रथा है, जिसमें किसी मृत शख्स की शादी किसी अन्य मृत व्यक्ति से या बहुत ही कम मामलों में, किसी जीवित जीवनसाथी से करवा दी जाती है.

इस अजीब प्रथा के पीछे की अंधविश्वास वाली सोच इस मान्यता से जुड़ी है कि परिवारों को डर रहता है कि उनके अविवाहित मृत रिश्तेदार परलोक में अकेले रह जाएंगे. वे मृतकों को साथ देने के लिए और आध्यात्मिक व जीवित दुनिया के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए शादियां करवाते हैं.

ऐसा माना जाता है कि अगर किसी कुंवारे पुरुष की कब्र किसी अविवाहित महिला की कब्र के पास हो, तो उस पुरुष की आत्मा कुंवारेपन में ही फंसी रह जाएगी. ऐसी स्थिति से बचने के लिए ही ज्यादा परिवार 'घोस्ट मैरिज' का सहारा लेते हैं.

ये शादियां कैसे तय की जाती हैं?

इस रस्म की शुरुआत तब होती है, जब मृतक का परिवार अपने प्रियजन के लिए कोई जोड़ी ढूंढ़ने के लिए किसी 'फेंग शुई' एक्सपर्ट से सलाह लेता है.अगर कोई जोड़ी मिल जाती है, तो मृतक के शव को कब्र से बाहर निकाला जाता है, उसे दूल्हा-दुल्हन की तरह सजाया जाता है और फिर पूरे रीति-रिवाजों के साथ शादी की रस्म पूरी की जाती है. ठीक आम शादियों की तरह ही, भूतों के इन विवाहों में भी कई तरह की रस्में निभाई जाती हैं और इसमें काफी पैसा भी खर्च होता है. 2015 में एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया था कि शानक्सी प्रांत के एक गांव में 14 महिलाओं के शव चुरा लिए गए थे. गांव वालों ने बताया कि कब्र लुटेरों ने पैसे कमाने के लिए ये शव चुराए थे.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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