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शहबाज पीटते रहे ढोल, इधर अमेरिका और ईरान ने कर दिया बड़ा खेला: मेजबान पाकिस्तान, फिर जेनेवा में क्यों हस्ताक्षर?

US-Iran Peace Deal Hindi News: पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ बिचौलिया होने का ढोल पीटते रहे, उधर अमेरिका और ईरान ने चुपके से उसके साथ बड़ा खेला कर दिया. सवाल ये है कि जब दोनों देश के बीच होने जा रही पीस डील में बिचौलिया पाकिस्तान है तो फिर जेनेवा में हस्ताक्षर क्यों किए जा रहे हैं?

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 16, 2026, 06:09 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:09 AM IST
शहबाज पीटते रहे ढोल, इधर अमेरिका और ईरान ने कर दिया बड़ा खेला: मेजबान पाकिस्तान, फिर जेनेवा में क्यों हस्ताक्षर?
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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