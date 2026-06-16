Pakistan on US-Iran Peace Deal: करीब 2 महीने तक पर्दे के पीछे चली गहन बातचीत के बाद आखिरकार यूएस और ईरान में पीस डील डिजिटली साइन हो ही गई. अब 19 जून को स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में दोनों पक्ष आमने-सामने मुलाकात कर शांति समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे. इस घटनाक्रम से बहुत सारे लोग भौंचक्के हैं. वे इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि डील में बिचौलिया तो पाकिस्तान था. सारी भागदौड़ कथित रूप से उसके पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने की. फिर जब डील पर फाइनल हस्ताक्षर की बारी आई तो उसे इस्लामाबाद के बजाय जेनेवा में क्यों किया जा रहा है.