Pakistan on US-Iran Peace Deal: करीब 2 महीने तक पर्दे के पीछे चली गहन बातचीत के बाद आखिरकार यूएस और ईरान में पीस डील डिजिटली साइन हो ही गई. अब 19 जून को स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में दोनों पक्ष आमने-सामने मुलाकात कर शांति समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे. इस घटनाक्रम से बहुत सारे लोग भौंचक्के हैं. वे इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि डील में बिचौलिया तो पाकिस्तान था. सारी भागदौड़ कथित रूप से उसके पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने की. फिर जब डील पर फाइनल हस्ताक्षर की बारी आई तो उसे इस्लामाबाद के बजाय जेनेवा में क्यों किया जा रहा है.
ग्लोबल डिप्लोमेसी के जानकारों के मुताबिक, शहबाज भले ही अच्छे मीडिएटर होने का ढोल पीटते रहे लेकिन पर्दे के पीछे से इधर अमेरिका और ईरान ने उसके साथ बड़ा खेला कर दिया. ट्रंप ने समझौते को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कतर का आभार जताया लेकिन पाकिस्तान की भूमिका पर कुछ नहीं बोला. इससे पाकिस्तान खिसियाया हुआ नजर आ रहा है.
बताते चलें कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 15 जून 2026 की सुबह सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके इस डील की जानकारी सार्वजनिक की थी. उन्होंने एलान किया कि पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का अंतिम मसौदा तैयार हो गया है. इस डील को पाकिस्तान की कूटनीतिक सफलता बताते हुए उन्होंने अपने सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की असाधारण भूमिका का जिक्र किया.
शहबाज को उम्मीद थी कि ट्रंप पाकिस्तान की मध्यस्थता को इस डील का क्रेडिट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ईरान ने भी उसे कोई भाव देना जरूरी नहीं समझा. इसके बावजूद पाकिस्तान अपने आप बल्लियां उछल रहा है और खुद को इस सफलता का क्रेडिट दे रहा है.
कूटनीतिक जानकारों के मुताबिक, पीस डील पर हस्ताक्षर के लिए यूएस और ईरान, दोनों ही इस्लामाबाद जाने के इच्छुक नहीं थे. उन्हें लग रहा था कि पाकिस्तान किसी एक पक्ष के फेवर में झुका हुआ है और वहां जाने पर उसे दूसरे पक्ष की शर्तें मानने के लिए गैर-जरूरी दबाव डाला जा सकता है. वहीं जेनेवा के साथ इस तरह की समस्या नहीं थी. इसकी वजह ये है कि जेनेवा अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का पारंपरिक केंद्र रहा है. वहां पर यूएन, IAEA जैसी संस्थाओं के दफ्तर मौजूद हैं और वहां पर अक्सर इस तरह के ग्लोबल इवेंट होते रहते हैं.
विश्लेषकों के अनुसार, डील पर साइन करने के लिए जेनेवा को चुनने के पीछे केवल यही वजह नहीं रही. असल में पाकिस्तान ने मध्यस्थ बनकर दोनों पक्षों से अपनी क्षमता से ज्यादा वादा कर लिया. जब इस बात की पोल खुली तो दोनों ही मुल्क पाकिस्तान पर भड़के. इससे दोनों पक्षों का पाकिस्तान से भरोसा कम हुआ. वहीं कतर ने चुपचाप काम करते हुए दोनों पक्षों को समझौते पर पहुंचने के लिए मनाया. उसने दोनों पक्षों तक एक दूसरे की जेनुइन डिमांड पहुंचाईं और उन्हें बीच का रास्ता अपनाने के लिए राजी किया. आखिरकार कतर की बात दोनों पक्षों ने मान ली, जबकि पाकिस्तान देखता रह गया.
अब इस घटनाक्रम की पाकिस्तान में ही आलोचना हो रही है. लोगों का कहना है कि आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता और सेना के दबदबे के बीच शहबाज शरीफ अपने पड़ोस में चल रही खून जंग को खत्म करवाकर कूटनीतिक उपलब्धि दिखाना चाहते थे. इसके लिए शहबाज के रणनीतिकारों ने ऐसे-ऐसे वादे किए, जो दोनों पक्षों में से किसी ने किए ही नहीं थे. इसके चलते दोनों ही मुल्कों ने पाकिस्तान को किनारे करना सही समझा और फाइनल डील के लिए जेनेवा को चुन लिया.