रशियन एयरस्पेस में चीन के विमान के उड़ने से अमेरिका को क्यों लग रही 'मिर्ची'? हैरान करने वाली है वजह

US-China Relation: अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर के साथ-साथ टकराव की एक और वजह पैदा हो गई है. अमेरिका ने चीन के एयरलाइंस को रूस के एयरस्पेस से उड़ान भरने पर बैन लगाने के प्रस्ताव दिया है, जिस पर बीजिंग की तरफ से कड़ा विरोध जताया है. चाइना ने कहा कि इस तरह के कदम इंटरनेशनल ट्रेवल और देशों के बीच लोगों के आपसी संपर्क को गंभीर रूप से प्रभावित करेंगे.

चीन ने जताया कड़ा विरोध

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अगर अमेरिका चीन के एयरलाइंस को रूस के ऊपर से उड़ान भरने से रोकता है, तो ये ट्रैवल और कल्चरल एक्चेंज में रुकावट बनेगा. मंत्रालय ने ट्रंप प्रशासन को सलाह दी कि वो “दूसरों को सजा देने” के बजाय अपनी नीतियों और उनके अमेरिकी बिजनेस पर असर की समीक्षा करें.

अमेरिका को क्या है दिक्कत?

अमेरिकी परिवहन विभाग ने ये प्रस्ताव तब दिया जब कई अमेरिकी एयरलाइंस ने शिकायत की कि रूस की तरफ एयरस्पेज बंद किए जाने के कारण उन्हें लंबे और महंगे रूट लेने पड़ रहे हैं, जबकि चाइनीज एयरलाइंस रूस के शॉर्टकट रास्तों का इस्तेमाल कर फास्ट और किफायती उड़ानें दे रही हैं. अमेरिका ने चीन को 2 दिन में जवाब देने की समय सीमा दी है और कहा है कि ये आदेश नवंबर 2025 से लागू हो सकता है.

रूस ने कब बैन किया था अपना एयरस्पेस?

गौरतलब है कि रूस ने 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों की एयरलाइंस पर अपने एयरस्पेस का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी. रशियन एयरस्पेस एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच सबसे छोटा और किफायती रास्ता माना जाता है.

अमेरिका-चीन के रिश्ते में तनाव

ये विवाद उस वक्त बढ़ा है जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव चरम पर है. हाल ही में बीजिंग ने अमेरिका को जवाबी कदम के तौर पर रेयल मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर नियंत्रण की घोषणा की. इसके जवाब में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 नवंबर 2025 से चाइनीज गुड्स पर 100% शुल्क लगाने और अहम सॉफ्टवेयर पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लागू करने का ऐलान किया.इस तरह दोनों देशों के बीच आर्थिक टकराव और कूटनीतिक तनाव एक नए स्तर पर पहुंच गए हैं.

