सीजफायर की आड़ में कहीं पाक को 'अटक' में न अटका दे अफगानिस्‍तान, बॉर्डर पर मिटा रहा दरम्‍यानी डूरंड रेखा

Afghanistan: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बुधवार शाम 6 बजे के बाद से जंगबंदी हो चुकी है. हालांकि यह सिर्फ 48 घंटों के लिए है, इसके बाद क्या होगा यह तो तभी पता चलेगा लेकिन इस खबर में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान जंगबंदी के लिए क्यों राजी हुआ?

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 16, 2025, 09:06 AM IST
Pakistan Afghanistan Tension: पाकिस्तान और अफगान तालिबान प्रशासन बुधवार को स्थानीय समयानुसार शाम 6:00 बजे से 48 घंटों के लिए अस्थायी युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों बातचीत के जरिए इस जटिल लेकिन सुलझने योग्य मुद्दे का सकारात्मक समाधान निकालने की कोशिश करेंगे. अब सवाल यह है कि भारत जैसी ताकत के सामने डींगे हांकने वाला पाकिस्तान तालिबान के आगे झुकने पर क्यों मजबूर हुआ?

पाकिस्तान तालिबान को कम आंक लिया

सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान ने तालिबान की क्षमता को कमतर आंका था. उसे लगा था कि तालिबान हर लिहाज से कमजोर है और पाकिस्तान उस पर भारी पड़ेगा, लेकिन जब पाकिस्तान ने यह सब आजमाकर देखा तो हालात उलट गए. तालिबान के हमलों में न सिर्फ पाकिस्तानी पोस्टों को नुकसान हुआ, बल्कि बड़ी संख्या में सैनिकों की मौत भी हुई. यही वजह है कि पाकिस्तान जंगबंदी के लिए मजबूर हुआ होगा.

उम्मीद से खतरनाक निकला तालिबान

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने पहले युद्धविराम से इनकार कर दिया था. शनिवार देर रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमले शुरू किए और उम्मीद जताई कि वह अफगानिस्तान को सबक सिखा देगा लेकिन जवाब में तालिबान ने पाकिस्तान को अप्रत्याशित और भारी नुकसान पहुंचाया. पाकिस्तानी सेना के 58 जवान मारे गए, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि उसके सिर्फ 23 सैनिक मरे हैं.

यह भी पढ़ें: ऑपेरशन सिंदूर के बाद भीगी बिल्ली बनकर बिल में घुसा मसूद अजहर, आतंकी संगठन में पड़ी फूट, जैश के कमांडर का बहुत बड़ा कबूलनामा

दूसरी बार और खतरनाक हुआ तालिबान

इसके बाद मंगलवार की रात और बुधवार तड़के जब एक बार फिर दोनों देशों की सेनाएं आमने-सामने हुईं तो पाकिस्तान को दोबारा कड़ा जवाब मिला. दिलचस्प बात यह है कि इस बार अफगान बलों का मनोबल पहले से कहीं अधिक ऊंचा नजर आया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर कई वीडियो सामने आए, जिनमें टैंक और मिसाइलों की सड़कों पर आवाजाही देखी जा सकती है.

तालिबान ने तैयार कर रखे थे बड़े टार्गेट

कुछ वीडियो में यह दावा भी किया गया कि अफगान सेना ने पाकिस्तान के कई अहम ठिकानों पर हमले की योजना बनाई थी. लगातार जंग पर अपडेट देने वाले कुछ X हैंडल्स ने यहां तक दावा किया कि अफगानिस्तान डूरंड लाइन को खत्म करने की तैयारी में है. एक और वीडियो को लेकर यह कहा गया कि वह पाकिस्तान के पेशावर का है, जहां अफगान वायुसेना ने ड्रोन की मदद से एक इमारत को निशाना बनाया, जिसे पाकिस्तानी खुफिया गतिविधियों का केंद्र बताया गया.

सड़कों पर दिखे मिसाइल और टैंक

इसके अलावा पाकिस्तानी सेना को यह भी डर था कि कहीं तालिबान कोई बड़ा कदम ना उठा ले. क्योंकि इससे पहले कुछ रिपोर्ट्स में खदशा जाहिर किया गया था कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर स्कद- एल्ब्रस मिसाइल का इस्तेमाल किया या फिर कर सकता है. क्योंकि अफगानिस्तान से कई ऐसे वीडियो आए जिनमें टैंक सड़कों पर जा रहे थे और ट्रकों के अंदर मिसाइलों को भी ले जाते देखा गया.

यह भी पढ़ें: चंद मिनट की जंग में अफगानिस्तान के सामने पाक सेना ने किया 'सरेंडर', हथियार भी हुए जब्त

पाकिस्तानी फौजियों का 'सरेंडर'

कई वीडियो में अफगान सैनिकों को पाकिस्तानी फौजियों को बंदी बनाते और उनके हथियार जब्त करते हुए दिखाया गया है. कुछ स्थानों पर पाकिस्तानी सैनिकों को चौकियां छोड़कर भागते हुए भी देखा गया. यही कारण है कि पाकिस्तान, जिसने दो दिन पहले युद्धविराम से इनकार किया था, अब तालिबान के साथ बातचीत की मेज पर बैठने को तैयार हुआ है.

आसिम मुनीर बनाम ISI

दूसरी तरफ पाकिस्तान तौर पर भी कमजोर नजर आ रहा है. क्योंकि दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. कभी दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसियों में शुमार की जाने वाली ISI अब बार-बार नाकाम हो रही है. ऐसा ना सिर्फ अफगानिस्तान तनाव के मामले में देखने को मिला, बल्कि घर में ही हो रहे थे तहरीक-ए-लब्बैक के प्रदर्शन में भी ISI बुरी तरह नाकाम दिखी. इस तरह की घटनाओं को लेकर आसिम मुनीर ने ISI को अल्टीमेटम भी दे दिया है. पूरी खबर यहां पढ़ें

पाकिस्तान फौज Vs आसिम मुनीर

मजेदार बात यह है कि आसिम मुनीर ISI पर दबाव बना रहे हैं, जबकि कुछ रिपोर्ट्स यह भी दावा कर रही हैं कि पाकिस्तान की फौज भी आसिम मुनीर को पसंद नहीं कर रही. ऐसे में उन्हें भी हटाए जाने की आशंका है और उनकी जगह पर पाकिस्तान को नया आर्मी चीफ भी मिल सकता है. 

(नोट: सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो और दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की जा सकी है)

Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

PakistanAfghanistan

