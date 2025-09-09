China News: नेपाल के तख्तापलट से शी जिनपिंग को क्या खतरा? घबराए ड्रैगन ने बजा दिया अलार्म, जारी किया ये ऑर्डर

Chinese Government Latest Order on NGO: नेपाल में हुए छात्रों के हिंसक तख्तापलट से पड़ोसी चीन भी डर गया है. उसे इस आंदोलन से अपने यहां भी छात्रों के एकजुट होने और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की आशंका डरा रही है. उसे 1979 का वह दौर भी याद आ रहा है, जब डेमोक्रेसी की मांग को लेकर हजारों चीनी युवा सड़कों पर उतर आए थे. तब उस आंदोलन को चीनी सरकार ने सैन्य शक्ति का इस्तेमाल कर बेरहमी से कुचल दिया था. ऐसे में अपने यहां दोबारा से ऐसी स्थिति न बन जाए, इससे निपटने के लिए जिनपिंग सरकार ने बड़ा ऑर्डर जारी किया है.

'हामी नेपाल' ने नेपाल को जला डाला!

सूत्रों के मुताबिक, नेपाल में स्टूडेंट्स को हिंसक प्रदर्शन के लिए उकसाने में 'हामी नेपाल' नाम के एनजीओ का बड़ा हाथ बताया जाता है. इस एनजीओ ने समाज सेवा के नाम पर मुल्क में शुरुआत की और फिर पूरे देश में नेटवर्क खड़ा करता चला गया. उसे कोका कोला समेत कई कंपनियों से करीब 20 करोड़ रुपये से ज्यादा डोनेशन भी मिला. अब उसी एनजीओ के आह्वान पर लाखों युवा नेपाल की सड़कों पर आगजनी, पथराव और हिंसा करते दिख रहे हैं. नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली अपनी कैबिनेट के साथ सत्ता छोड़ चुके हैं. इसके बावजूद स्टूडेंट्स लगातार हिंसा पर उतारू हैं.

बांग्लादेश में भी दिखा था ऐसा ही नजारा

नेपाल से पहले बांग्लादेश को अस्थिर करने में भी ऐसे ही एनजीओ का हाथ बताया गया था, जिसे विदेशों से फंडिंग की गई थी. पड़ोसी मुल्कों के हालात से घबराई चीन की शी जिनपिंग सरकार ने चेतावनी जारी की है कि एनजीओ कर्मचारियों की आड़ में विदेशी जासूस देश को कमजोर करने में लगे हुए हैं. वे दिखावे के लिए परोपकार के काम कर रहे हैं लेकिन उनके निशाने पर असल में चीन के संवेदनशील और सैन्य ठिकाने हैं.

एक सवाल, जिससे लगी एजेंसियों को भनक

मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया कि एक अज्ञात सैन्य क्षेत्र के पास रहने वाले ग्रामीणों को एक चैरिटी कार्यकर्ता, जिसका उपनाम शिया (Xia) था, पर शक हुआ. शिया ने कुछ ग्रामीणों को सैन्य इकाई के बारे में संवेदनशील जानकारी देने के लिए मनाया था. इस पर एक ग्रामीण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके शिया का शुक्रिया करते हुए लिखा, 'आपके दयालु व्यवहार के लिए धन्यवाद, लेकिन आप हमेशा सैन्य क्षेत्र के बारे में क्यों पूछते हैं?'

ग्रामीण का यह पोस्ट वायरल होकर चीनी सेना के पास पहुंच गया, जिससे खुफिया एजेंसियों के भी कान खड़े हो गए. जब शिया और उनकी टीम की जांच की गई तो पता चला कि वे सब ट्रेंड जासूस थे. उन्हें एक विदेशी खुफिया एजेंसी ने ट्रेनिंग दी थी. शिया एक देश के रक्षा मंत्रालय से जुड़ा था और लंबे समय से चीन के खिलाफ घुसपैठ की गतिविधियों में शामिल था.

एनजीओ की आड़ में काम कर रहे थे जासूस

पोस्ट में कहा गया कि इस विदेशी संगठन ने विदेशों में प्रशिक्षण ठिकाने बनाए थे, जहां कर्मियों को भर्ती करके चीन में जासूसी के लिए ट्रेंड किया जाता था. पकड़ा गया जासूस शिया एक प्रवासी चीनी था. विदेशी एजेंसी की ओर से उसकी टीम को ट्रेनिंग के बाद चीन के दक्षिण-पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्रों में जासूसी के लिए भेजा गया था. उसने पर्वतारोहण अभियानों और धर्मार्थ राहत परियोजनाओं की आड़ में चीन के सुदूर क्षेत्रों के सैन्य ठिकानों का अवैध सर्वेक्षण किया.

कठिन हालात में बचने की दी गई थी ट्रेनिंग

मंत्रालय ने बताया कि पकड़े गए जासूसों को युद्धक्षेत्र में जीवित बचे रहने, लंबी दूरी तक तैरने और जीपीएस से संचार करने की ट्रेनिंग दी गई थी. ये विदेशी जासूस एक फर्जी धर्मार्थ संगठन बनाकर चीन की सैन्य छावनियों के पास काम कर रहे थे. मौका देखकर वे चीनी सेना की रिपोर्ट अपनी एजेंसी को करते थे. इस खुलासे के बाद बीजिंग की शीर्ष जासूसी रोधी एजेंसी ने चीनी नागरिकों को सीमावर्ती क्षेत्रों में परोपकार के नाम पर हो रही जासूसी के बारे में आगाह किया है.