China News: नेपाल के तख्तापलट से शी जिनपिंग को क्या खतरा? घबराए ड्रैगन ने बजा दिया अलार्म, जारी किया ये ऑर्डर
Advertisement
trendingNow12915125
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

China News: नेपाल के तख्तापलट से शी जिनपिंग को क्या खतरा? घबराए ड्रैगन ने बजा दिया अलार्म, जारी किया ये ऑर्डर

China Latest News in Hindi: नेपाल में हुए छात्रों के हिंसक तख्तापलट से चीन की जिनपिंग सरकार घबरा गई है. उसे 1980 के उस दौर की याद आ रही है, जब लोकतंत्र की मांग को लेकर हजारों युवा बीजिंग की सड़कों पर उमड़ आए थे. इससे निपटने के लिए ड्रैगन ने बड़ा ऑर्डर जारी कर दिया है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 09, 2025, 05:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

China News: नेपाल के तख्तापलट से शी जिनपिंग को क्या खतरा? घबराए ड्रैगन ने बजा दिया अलार्म, जारी किया ये ऑर्डर

Chinese Government Latest Order on NGO: नेपाल में हुए छात्रों के हिंसक तख्तापलट से पड़ोसी चीन भी डर गया है. उसे इस आंदोलन से अपने यहां भी छात्रों के एकजुट होने और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की आशंका डरा रही है. उसे 1979 का वह दौर भी याद आ रहा है, जब डेमोक्रेसी की मांग को लेकर हजारों चीनी युवा सड़कों पर उतर आए थे. तब उस आंदोलन को चीनी सरकार ने सैन्य शक्ति का इस्तेमाल कर बेरहमी से कुचल दिया था. ऐसे में अपने यहां दोबारा से ऐसी स्थिति न बन जाए, इससे निपटने के लिए जिनपिंग सरकार ने बड़ा ऑर्डर जारी किया है. 

'हामी नेपाल' ने नेपाल को जला डाला!

सूत्रों के मुताबिक, नेपाल में स्टूडेंट्स को हिंसक प्रदर्शन के लिए उकसाने में 'हामी नेपाल' नाम के एनजीओ का बड़ा हाथ बताया जाता है. इस एनजीओ ने समाज सेवा के नाम पर मुल्क में शुरुआत की और फिर पूरे देश में नेटवर्क खड़ा करता चला गया. उसे कोका कोला समेत कई कंपनियों से करीब 20 करोड़ रुपये से ज्यादा डोनेशन भी मिला. अब उसी एनजीओ के आह्वान पर लाखों युवा नेपाल की सड़कों पर आगजनी, पथराव और हिंसा करते दिख रहे हैं. नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली अपनी कैबिनेट के साथ सत्ता छोड़ चुके हैं. इसके बावजूद स्टूडेंट्स लगातार हिंसा पर उतारू हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Explainer: नेपाल में ओली के इस्तीफे के बाद अब आगे क्या? कौन बनेगा इस पहाड़ी मुल्क का 'मोहम्मद यूनुस' 

 

बांग्लादेश में भी दिखा था ऐसा ही नजारा

नेपाल से पहले बांग्लादेश को अस्थिर करने में भी ऐसे ही एनजीओ का हाथ बताया गया था, जिसे विदेशों से फंडिंग की गई थी. पड़ोसी मुल्कों के हालात से घबराई चीन की शी जिनपिंग सरकार ने  चेतावनी जारी की है कि एनजीओ कर्मचारियों की आड़ में विदेशी जासूस देश को कमजोर करने में लगे हुए हैं. वे दिखावे के लिए परोपकार के काम कर रहे हैं लेकिन उनके निशाने पर असल में चीन के संवेदनशील और सैन्य ठिकाने हैं. 

एक सवाल, जिससे लगी एजेंसियों को भनक

मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया कि एक अज्ञात सैन्य क्षेत्र के पास रहने वाले ग्रामीणों को एक चैरिटी कार्यकर्ता, जिसका उपनाम शिया (Xia) था, पर शक हुआ. शिया ने कुछ ग्रामीणों को सैन्य इकाई के बारे में संवेदनशील जानकारी देने के लिए मनाया था. इस पर एक ग्रामीण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके शिया का शुक्रिया करते हुए लिखा, 'आपके दयालु व्यवहार के लिए धन्यवाद, लेकिन आप हमेशा सैन्य क्षेत्र के बारे में क्यों पूछते हैं?'

ओली के इस्तीफे के बाद बालेन शाह की एंट्री, कौन है यह रैपर जिसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं Gen Z?

 

ग्रामीण का यह पोस्ट वायरल होकर चीनी सेना के पास पहुंच गया, जिससे खुफिया एजेंसियों के भी कान खड़े हो गए. जब शिया और उनकी टीम की जांच की गई तो पता चला कि वे सब ट्रेंड जासूस थे. उन्हें एक विदेशी खुफिया एजेंसी ने ट्रेनिंग दी थी. शिया एक देश के रक्षा मंत्रालय से जुड़ा था और लंबे समय से चीन के खिलाफ घुसपैठ की गतिविधियों में शामिल था.

एनजीओ की आड़ में काम कर रहे थे जासूस

पोस्ट में कहा गया कि इस विदेशी संगठन ने विदेशों में प्रशिक्षण ठिकाने बनाए थे, जहां कर्मियों को भर्ती करके चीन में जासूसी के लिए ट्रेंड किया जाता था. पकड़ा गया जासूस शिया एक प्रवासी चीनी था. विदेशी एजेंसी की ओर से उसकी टीम को ट्रेनिंग के बाद चीन के दक्षिण-पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्रों में जासूसी के लिए भेजा गया था. उसने पर्वतारोहण अभियानों और धर्मार्थ राहत परियोजनाओं की आड़ में चीन के सुदूर क्षेत्रों के सैन्य ठिकानों का अवैध सर्वेक्षण किया.

कठिन हालात में बचने की दी गई थी ट्रेनिंग

मंत्रालय ने बताया कि पकड़े गए जासूसों को युद्धक्षेत्र में जीवित बचे रहने, लंबी दूरी तक तैरने और जीपीएस से संचार करने की ट्रेनिंग दी गई थी. ये विदेशी जासूस एक फर्जी धर्मार्थ संगठन बनाकर चीन की सैन्य छावनियों के पास काम कर रहे थे. मौका देखकर वे चीनी सेना की रिपोर्ट अपनी एजेंसी को करते थे. इस खुलासे के बाद बीजिंग की शीर्ष जासूसी रोधी एजेंसी ने चीनी नागरिकों को सीमावर्ती क्षेत्रों में परोपकार के नाम पर हो रही जासूसी के बारे में आगाह किया है.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

china news in hindiNepal Protest

Trending news

रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
Vice President Chunav 2025
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
मी लॉर्ड! 'मुझे जहर दे दिया जाए, मैं...', एक्टर दर्शन ने अदालत क्यों लगाई ये गुहार?
darshan
मी लॉर्ड! 'मुझे जहर दे दिया जाए, मैं...', एक्टर दर्शन ने अदालत क्यों लगाई ये गुहार?
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Vice President Chunav 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
Maharashtra
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, सब हैरान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
Jagdeep Dhankhar
जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, सब हैरान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भरी जीत की हुंकार
B Sudershan Reddy
उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भरी जीत की हुंकार
Kulgam Anti Terror Operation Day 2: कुलगाम में 24 घंटे बाद भी आतंकियों की तलाश जारी
Jammu Kashmir
Kulgam Anti Terror Operation Day 2: कुलगाम में 24 घंटे बाद भी आतंकियों की तलाश जारी
Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन पर मचे घमासान को लेकर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी
Manisha Koirala
Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन पर मचे घमासान को लेकर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी
Vice President Election 2025 Live Updates: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद में वोटिंग जारी, दोनों पक्ष कर रहे जीत के दावे
vice president election
Vice President Election 2025 Live Updates: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद में वोटिंग जारी, दोनों पक्ष कर रहे जीत के दावे
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
Weather
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
;