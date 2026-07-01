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जिस पार्टी का कभी दुनिया में बजता था डंका, उससे मुंह क्यों मोड़ रहे युवा? बूढ़ों की हुई भरमार, क्या इतिहास बनने जा रही है CCP

Why Young People not Joining CCP? जिस पार्टी का कभी बजता था दुनिया में डंका, उससे मुंह क्यों मोड़ रहे युवा? बूढ़ों की हुई भरमार, क्या इतिहास बनने जा रही चाइना कम्युनिस्ट पार्टी

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 01, 2026, 04:29 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 04:29 AM IST
जिस पार्टी का कभी दुनिया में बजता था डंका, उससे मुंह क्यों मोड़ रहे युवा? बूढ़ों की हुई भरमार, क्या इतिहास बनने जा रही है CCP
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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