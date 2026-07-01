/जिस पार्टी का कभी दुनिया में बजता था डंका, उससे मुंह क्यों मोड़ रहे युवा? बूढ़ों की हुई भरमार, क्या इतिहास बनने जा रही है CCP

पार्टी का संकट केवल बढ़ता बुढ़ापा ही नहीं है, बल्कि उसे नए सदस्यों की कमी से भी जूझना पड़ रहा है. वर्ष 2025 के अंत में कम्युनिस्ट पार्टी के कुल सदस्यों की संख्या 10 करोड़ 10 लाख थी. पिछले साल 2024 की तुलना में यह महज 1 प्रतिशत बढ़ी थी. पार्टी नेता इस स्थिति को चिंताजनक मान रहे हैं क्योंकि पिछले पांच वर्षों में यह सबसे धीमी सदस्य वृद्धि है. असल में 2021 में पार्टी की सदस्यता 3.7 प्रतिशत की दर से बढ़ी थी. इसके बाद हर साल यह दर कम होती जा रही है और अब केवल 1 प्रतिशत पर आ गई है. यानी पार्टी नेता अब नई उम्र के लोगों को जोड़ने में पहले जैसी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं.