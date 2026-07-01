/जिस पार्टी का कभी दुनिया में बजता था डंका, उससे मुंह क्यों मोड़ रहे युवा? बूढ़ों की हुई भरमार, क्या इतिहास बनने जा रही है CCP

Reasons for Rising Number of Elderly Members in CCP: भारत की भारतीय जनता पार्टी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़े पार्टी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) को माना जाता है. किसी जमाने में बेताज बादशाह रही वह पार्टी अब एक ऐसी समस्या से जूझ रही है, जिससे बाहर निकलने का उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है. उसकी यह चुनौती बाहरी नहीं, बल्कि अंदरुनी है. असल में CCP के सदस्यों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन यह बढ़ोतरी लगातार धीमी पड़ती जा रही है. इसके साथ ही साथ ही पार्टी के सदस्यों की औसत उम्र भी तेजी से बढ़ रही है, जिससे पार्टी में अब बुढापा साफ झलकने लगा है.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, CCP के लगभग 30 प्रतिशत सदस्य अब 61 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के हैं. पिछले पांच वर्षों में यह जबसे ज्यादा औसत उम्र है. वर्ष 2024 में यह आंकड़ा 29 प्रतिशत से भी कम था. यानी सिर्फ एक साल में बुजुर्ग सदस्यों की संख्या पार्टी में और बढ़ गई. वर्ष 2023 से 2025 के बीच 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले सदस्यों का अनुपात 1.43 प्रतिशत अंक बढ़ा है.
पार्टी का संकट केवल बढ़ता बुढ़ापा ही नहीं है, बल्कि उसे नए सदस्यों की कमी से भी जूझना पड़ रहा है. वर्ष 2025 के अंत में कम्युनिस्ट पार्टी के कुल सदस्यों की संख्या 10 करोड़ 10 लाख थी. पिछले साल 2024 की तुलना में यह महज 1 प्रतिशत बढ़ी थी. पार्टी नेता इस स्थिति को चिंताजनक मान रहे हैं क्योंकि पिछले पांच वर्षों में यह सबसे धीमी सदस्य वृद्धि है. असल में 2021 में पार्टी की सदस्यता 3.7 प्रतिशत की दर से बढ़ी थी. इसके बाद हर साल यह दर कम होती जा रही है और अब केवल 1 प्रतिशत पर आ गई है. यानी पार्टी नेता अब नई उम्र के लोगों को जोड़ने में पहले जैसी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं.
अहम बात ये है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी लंबे समय से देश में सत्ता का एकमात्र केंद्र रही है. सारे पीएम और राष्ट्रपति इसी पार्टी से ही बनते रहे हैं. यही नहीं, सेना समेत तमाम सरकारियों में भी इसी पार्टी से जुड़े लोगों की नियुक्तियां की जाती रही हैं. ऐसे में करियर बनाने के लिए युवा अब तक CCP के जुड़ने को अहम मानते रहे हैं. लेकिन अब देश में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उसके चलते युवाओं में पार्टी के प्रति आकर्षण पहले जैसा नहीं रह गया है.
चीन के राजनीतिक एक्सपर्ट इस स्थिति के लिए कई अन्य वजहों को भी जिम्मेदार मान रहे हैं. उनके मुताबिक, चीन की अर्थव्यवस्था अब पहले जैसी तेजी से नहीं बढ़ रही है. वहां की जीडीपी में अहम योगदान देने वाला रियल एस्टेट सेक्टर ढह चुका है. देश में लाखों नए फ्लैट खाली पड़े हैं लेकिन उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी काफी गिरावट आई है. इसके चलते देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है. निजी क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण लगातार बढ़ा है, जिससे वहां पर करियर बनाने के अवसर भी सीमित हुए हैं. इन सबके चलते रोजगार और भविष्य को लेकर नई पीढ़ी की प्राथमिकताएं भी अब बदलती दिख रही हैं.
नए सदस्यों की बढ़ती कमी और बुजुर्ग सदस्यों की बढ़ती संख्या का असर अब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर भी झलकने लगा है. पार्टी में सलाह देने वाले तो तमाम नेता हैं, लेकिन जमीन पर काम करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं की कमी होने लगी है. इसके चलते पार्टी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को आम लोगों तक पहुंचाने में दिक्कत महसूस कर रही है. यही नहीं, नौजवानों के न जुड़ने से पार्टी के पास नए विजन और सोच भी नहीं आ पा रही है. संगठन में बुजुर्गों का दबदबा रहने की वजह से उसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया भी धीमी और कम लचीली होने लगी है.
पार्टी नेतृत्व के सामने समस्या ये है कि ये आफत केवल CCP के सामने ही नहीं बल्कि पूरे देश के सामने मुंह बायें खड़ी है. पूरा चीन पिछले कई वर्षों से घटती जन्मदर और तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी की समस्या से जूझ रहा है. इसकी वजह से देश में कार्यशील आयु वर्ग की आबादी लगातार घट रही है और बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है. अब चीन की एकमात्र पार्टी भी इस समस्या का शिकार हो गई है.
पार्टी नेता इस बात से परेशान हैं कि अगर नौजवान पार्टी से नहीं जुड़े तो भविष्य में संगठन का क्या होगा. पार्टी का नेतृत्व कौन संभालेगा. क्या इससे चीन में पार्टी का वर्चस्व कमजोर तो नहीं हो जाएगा. फिलहाल ये सारे सवाल अधर में हैं और किसी के पास इन सवालों का जवाब नहीं है. ऐसे में भविष्य में CCP का क्या होगा, इस बारे में कुछ भी तयशुदा कहा नहीं जा सकता.