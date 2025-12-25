क्या 2027 ताइवान की आजादी का आखिरी साल होगा? जिनपिंग का ‘अटैक प्लान’ हुआ लीक, शुरू हो गई उलटी गिनती

China's Taiwan Attack Plan 2027: पूरी दुनिया 2025 में रूस-यूक्रेन और ईरान-इजरायल युद्ध से परेशान रही. अब 2026 आने वाला है. इसमें क्या होगा, इसका किसी को पता नहीं लेकिन 2027 में एक और युद्ध की स्क्रिप्ट जरूर फाइनल कर ली गई है. इस युद्ध में शामिल होंगी दुनिया की दो महाशक्तियां और जिसके लिए जंग की आशंका हैं, वो है एक आईलैंड देश. पेंटागन की चौंकाने वाली रिपोर्ट जिस ओर संकेत कर रही है, अगर उसी मुताबिक दोनों देश बढ़ते रहे तो 2027 में दुनिया में एक और युद्ध का होना कंफर्म है.



क्या 2027 में दुनिया के नक्शे से साफ हो जाएगा ताइवान?

अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन की रिपोर्ट में शी जिनपिंग के ताइवान प्लान का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे शी जिनपिंग ताइवान को पूरी तरह हड़पने का प्लान बना रहे हैं.

अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की ताजा रिपोर्ट में ताइवान को लेकर चीन के खतरनाक इरादों का आकलन किया गया है. पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपनी सेना को इस तरह तैयार कर रहा है कि वो 2027 तक ताइवान पर सैनिक नियंत्रण हासिल करने का लक्ष्य पूरा कर सके.

ताइवान को धीरे-धीरे कमजोर कर रहे जिनपिंग

ताइवान पर कब्जे का प्लान सिर्फ ताइवान को डरा-धमकाने से नहीं होगा. ये बात शी जिनपिंग के माइंड में बिल्कुल क्लियर है. लिहाजा शी जिनपिंग सैनिक गतिविधियों, कूटनीति, आर्थिक प्रतिबंधों और इनफोर्मेशन वॉर के जरिए ताइवान को कमजोर में जुटे हुए हैं.

पेंटागन की ताजा रिपोर्ट के पहले भी खुलासा हुआ था कि चीन कैसे ताइवान को हड़पने के लिए ग्रेडेड यानी धीरे-धीरे चलते हुए कब्जे के प्लान पर काम कर रहा है. यहां तक कि शी जिनपिंग का 2027 का ताइवान प्लान पूरा करने का मकसद भी क्लियर हो चुका था. पेंटागन की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 में ताइवान के हवाई इलाके में चीन की घुसपैठ 2023 के मुकाबले दोगुनी हो चुकी थी. चीन के विमानों ने 3 हजार से अधिक बार ताइवान के रक्षा क्षेत्र में घुसपैठ की. जबकि चीन की नेवी के जहाज लगभग हर दिन द्वीप के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं.

अमेरिका को सबसे बड़ा रोड़ा मान रहा है चीन

अमेरिकी संसद को सौंपी गई पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन अब सिर्फ ताइवान की आजादी को रोकने तक सीमित नहीं है. वह ताइवान पर निर्णायक जीत पाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है. वह इस काम में अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानकर उसे हराने की तैयारी में जुटा हुआ है.

असम में ताइवान पर कब्जे के शी जिनपिंग के प्लान के बीच अमेरिका सबसे बड़ा रोड़ा क्यों है. इसे बहुत ध्यान से समझना जरूरी है. पिछले हफ्ते ही अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो ताइवान के मसले पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा. अमेरिका ने ताइवान को 93,500 करोड़ रुपए के हथियार बेचने की मंजूरी भी दी है.

यूएस से क्यों झल्लाया हुआ है चीन?

इस डील के तहत हिमार्स मिसाइल जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है, वह अमेरिका से ताइवान को मिलने वाली है. वही होवित्जर तोपें जो 60 किलोमीटर के दायरे में भूचाल मचाती हैं, वे भी इस द्वीपीय देश में पहुंचने वाली हैं. टैंकों को पटाखे की तरह फोड़ने वाली जैवलिन मिसाइलों को भी चीन ने ताइवान को देने का वादा किया है.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये हथियार चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के किसी हमले को रोकने में अहम भूमिका निभा सकते हैं. ये ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की दूसरी बड़ी ताइवान डील है. अमेरिका ताइवान रिलेशंस एक्ट के तहत ताइवान की रक्षा के लिए कमिटेड है. वहीं चीन इस डील से बहुत नाराज है, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और किसी भी हथियार बिक्री का विरोध करता है. जबकि ताइवान चीनी खतरे को देखते हुए अपनी सेना को और मजबूत कर रहा है. राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने डिफेंस खर्च जीडीपी का 3% से बढ़ाकर 5% करने की योजना बनाई है.

बार-बार अपनी तैयारियों को परख रहा ड्रैगन

अमेरिका और ताइवान की तमाम तैयारियों के बीच चीन ने जॉइंट स्वॉर्ड-2024 जैसा बड़ा वॉर एक्सरसाइज की है. इस युद्धाभ्यास में पहली बार चीन के कोस्ट गार्ड ने भी सेना के साथ हिस्सा लिया जो ताइवान की समुद्री घेराबंदी की तैयारी का संकेत है. माना जा रहा है कि इन ड्रिल के जरिए चीन लगातार अपनी तैयारियों और ताइवान की चौकसी को परख रहा है. जिससे जंग की स्थिति में वह कम नुकसान के साथ ताइवान को कब्जा सके.