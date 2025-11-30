DNA: क्या इमरान खान का होगा भुट्टो जैसा हाल? क्यों कैदियों के लिए डेथ वॉरंट है पाकिस्तान की 'भूतहा' अडियाला जेल

Imran Khan: इन दिनों पाकिस्तान का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जहां उथल-पुथल ना मची या तलवारें ना खिंची हों. पाकिस्तान की इसी उठापटक का एक हिस्सा है अडियाला जेल, जहां पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को कैद करके रखा गया है. लेकिन जेल के अंदर इमरान कैसे हैं, हैं भी कि नहीं? इसका जवाब तो दिया जा रहा है. लेकिन सबूत ना तो मुनीर दे रहा है और ना ही शहबाज सरकार.

क्या भुट्टो जैसा होगा इमरान का हाल?

यही वजह है कि अब इसी अडियाला जेल को लेकर कहा जा रहा है कि इमरान खान का हाल पाकिस्तान के पूर्व पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो जैसा हो जाएगा. यानी इमरान को फांसी पर लटकाया जाएगा या फिर लटका दिया गया होगा. वर्ष 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार का तख्तापलट कर दिया गया था. तख्तापलट के बाद एक राजनैतिक हत्या के आरोप में उन्हें पहले कोट लखपत और फिर 1978 में अडियाला जेल भेज दिया गया था. 4 अप्रैल 1979 को इसी अडियाला जेल में भुट्टो को फांसी दे दी गई थी.

इमरान खान की जिंदगी को लेकर उनकी बहन और बेटा दोनों फिक्र जाहिर कर चुके हैं. जुल्फिकार अली भुट्टो जैसा हाल यानी मौत के कयासों की एक बड़ी वजह वो समानताएं भी हैं जो भुट्टो और इमरान खान के राजनीतिक कैरियर में नजर आती हैं. अब जानिए क्यों पाकिस्तान में इमरान खान की तुलना जुल्फिकार अली भुट्टो से की जा रही है.

पाकिस्तानी राजनीति के इतिहास में भुट्टो और इमरान खान दोनों को करिश्माई नेता के तौर पर पहचाना जाता है. भुट्टो ने उस दौर के पाकिस्तान की जरूरतों को समझते हुए रोटी, कपड़ा और मकान का नारा दिया था तो भ्रष्टाचार से जूझते पाकिस्तान के लिए इमरान खान ने तब्दीली यानी बड़े बदलाव का नारा दिया था. भुट्टो और इमरान खान दोनों की राजनीति का आधार राष्ट्रवाद रहा है. भुट्टो को नौजवानों का बड़ा समर्थन मिला था. इसी तरह पाकिस्तान की नई पीढ़ी के अंदर भी इमरान खान के लिए दीवानगी है.

जिया-उल-हक ने दी थी भुट्टो को फांसी

जुल्फिकार अली भुट्टो ने अयूब खान के मिलिट्री शासन के खिलाफ आवाज उठाई थी. जिसका नतीजा हुआ कि जनरल जिया उल हक ने भुट्टो का डेथ वारंट यानी फांसी को अंजाम दिया था. इसी तरह इमरान खान ने भी सियासत में पाकिस्तानी फौज के दखल के खिलाफ आवाज उठाई थी. इसी का नतीजा है कि असीम मुनीर और उसकी फौज इमरान खान को जड़ से खत्म करना चाहती है. भुट्टो और इमरान खान की नीतियों में एक और बड़ी समानता है...इस समानता का केंद्र है पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप.

सत्ता में आने के बाद भुट्टो का झुकाव चीन की तरफ हो गया था. इसी तरह अपनी सरकार के दौरान इमरान खान की नीतियां भी चीन के हितों से जुड़ी थीं. भुट्टो का तख्तापलट करने वाले जनरल जिया उल हक अमेरिका की कठपुतली कहे जाते थे. वर्तमान फील्ड मार्शल असीम मुनीर भी...ट्रंप की कठपुतली बने बैठे हैं.

चीन और अमेरिका के बीच पारंपरिक प्रतिद्वंदिता भी एक ऐसा फैक्टर है, जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि अडियाला जेल में इमरान खान का वही हश्र होगा जो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ हुआ था. जिस अडियाला जेल में इमरान खान बंद हैं उसे पाकिस्तान में फौज का टॉर्चर चैंबर भी कहा जाता है. पाकिस्तान में जिस भी नेता ने फौज से अदावत मोल ली है उसका अगला पता अडियाला जेल ही बना है. अब हम आपको इस जेल में राजनीतिक कैदियों का इतिहास बताने जा रहे हैं.

पाकिस्तानी तानाशाह जिया उल हक के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से 80 के दशक में बेनजीर भुट्टो को अडियाला जेल में कैद किया गया था. साल 1999 में जब परवेज मुशर्रफ ने तत्कालीन नवाज शरीफ सरकार का तख्तापलट किया था, तब नवाज शरीफ को भी अडियाला जेल में ही रखा गया था. इमरान खान समेत उनकी पार्टी के जिन नेताओं ने फौज के दखल का विरोध किया था, वो भी अडियाला जेल में ही बंद हैं.

मौत की कोठरी है अडियाला जेल

पाकिस्तान में अडियाला जेल की पहचान सिर्फ पाकिस्तानी फौज से ही नहीं जुड़ी है. इस जेल की सलाखों को डेथ सेल यानी मौत की कोठरी भी कहा जाता है. 1986 में ये जेल बनाई गई थी और तब से लेकर आज तक इस जेल में 300 से ज्यादा कैदियों को फांसी की सजा दी जा चुकी है. पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फांसी इसी जेल में दी गई हैं. सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि अडियाला के कैदी भी इस काल कोठरी यानी जेल से डरते हैं. कहा जाता है कि अडियाला जेल में एक ऐसे शख्स का साया घूमता है जिसे सालों पहले फांसी दी गई थी. अडियाला जेल की ये हॉरर स्टोरी भी आपको जाननी चाहिए.

अडियाला जेल में घूमता है साया!

इस जेल से जो खुशकिस्मत कैदी जिंदा बाहर आ पाए उन्होंने दावा किया था कि अडियाला में रात को एक साया घूमता है जो पीले कपड़े पहनता है. जब ये साया देखा जाता है तो ऐसी आवाजें आती हैं मानों सूरह यानी इस्लामिक प्रार्थना को उल्टा पढ़ा जा रहा हो. कुछ कैदियों ने ये भी दावा किया है कि अडियाला के अंदर रात के वक्त उन्होंने महिलाओं के चिल्लाने की आवाज तक सुनी है. वो भी तब जब उनकी सेल के दूर-दूर तक कोई महिला सुरक्षाकर्मी या कैदी मौजूद नहीं थी.

फांसी की कोठरी और फौज का टॉर्चर चैंबर कहे जाने वाली इसी अडियाला जेल में इमरान खान की जिंदगी पर तलवार लटक रही है. शहबाज शरीफ की सरकार बार-बार कह रही है कि इमरान की सेहत ठीक है लेकिन जेल के अंदर इमरान की मौजूदगी का कोई सबूत सामने नहीं रखती है. यही वजह है कि इमरान समर्थक सवाल पूछ रहे हैं क्या इमरान खान का हश्र जुल्फिकार अली भुट्टो जैसा होगा या फिर इमरान खान को जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे अंजाम तक पहुंचा दिया गया है.