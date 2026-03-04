खुद अफगानिस्तान से पिट रहा, लेकिन 'आका' सऊदी को बचाने जंग में उतरेगा 'कंगाल' PAK? इस मंत्री ने किया इशारा

Will Pakistan go to war with Iran for Saudi Arabia? यूएस-इजरायल और ईरान के बीच 28 फरवरी से शुरू हुई भीषण जंग का आज पांचवां दिन है. दोनों पक्ष एक दूसरे पर लगातार घातक बमों और मिसाइलों से हमले कर रहे हैं. यूएस-इजरायल जहां ईरान को दूसरा गाजा बनाने में जुटे हैं. वहीं ईरान भी अपनी मिसाइलों से तांडव मचा रहा है. उसके निशाने पर खास तौर पर खाड़ी देशों में बने अमेरिकी मिलिट्री बेस है. इनमें सऊदी अरब भी एक है, जहां पर अमेरिका का सैन्य ठिकाना है. अमेरिका को सबक सिखाने के लिए वह अब तक सऊदी अरब पर कई मिसाइल और ड्रोन दाग चुका है. सऊदी को लगातार पिटते देख अब उसके प्यादे पाकिस्तान में भी वफादारी दिखाने की आग भड़क गई है. उसने गीदड़भभकी दी है कि अगर ईरान ने सऊदी पर अपने हमले नहीं रोके तो डिफेंस पैक्ट के तहत वह उस पर जवाबी हमले करने को मजबूर हो जाएगा.

पाकिस्तान ने ईरान को दी चेतावनी

फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक,पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक ने ईरान को मिसाइलें या ड्रोन बरसाने के खिलाफ चेतावनी दी है. उन्होंने ईरान को याद दिलाया कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का द्विपक्षीय रक्षा समझौता है. यह रक्षा समझौता ईरान युद्ध पर लागू होता है. उन्होंने इशारे में चेताया कि अगर ईरान ने सऊदी पर अपने हमले नहीं रोके तो यह डिफेंस एक्ट लागू हो सकता है. जिसके बाद पाकिस्तानी सेनाएं भी जंग में उतर सकती हैं.

इंटरव्यू में डार ने कहा, 'पिछले साल सितंबर में दोनों देशों में यह नाटो स्टाइल वाला रक्षा समझौता हुआ था. यह समझौता कहता है कि किसी एक देश पर कोई आक्रामक कार्रवाई दोनों के खिलाफ मानी जाएगी.' अपनी पीठ ठोकते हुए पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा, 'इस रक्षा समझौते ने रियाद पर ईरान के भयानक हमले रोकने में मदद की है. दूसरे देशों की तुलना में ईरान ने सऊदी अरब पर सबसे कम हमले किए हैं.'

क्या वाकई जंग में उतर पाएगा जिन्नालैंड?

बडबोले नेता के रूप में चर्चित इशाक डार ने कहा, 'बदले में ईरान ने हमसे आश्वासन मांगा है कि सऊदी की धरती का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हमलों के लिए नहीं किया जाएगा.' इस मांग पर क्या जवाब दिया गया, इसका डार ने खुलासा नहीं किया. सूत्रों के मुताबिक,यह पहली बार था, जब पाकिस्तान के किसी नेता ने ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने का संकेत दिया हो. हालांकि ऐसा होगा या नहीं, इसका जवाब भविष्य के गर्भ में है

लेकिन पाकिस्तान की चेतावनी पर कई सवाल उठ रहे हैं. बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान वाकई इस जंग में उतरने की हिम्मत कर पाएगा, इस बारे में रक्षा विशेषज्ञों को संदेह है. इसके पीछे एक नहीं बल्कि अनेक वजहें बताई जा रही हैं. सबसे पहली वजह उसकी डेमोग्राफी है. पाकिस्तान की करीब 24 करोड़ की आबादी में 4 करोड़ शिया मुसलमान रहते हैं, जो ईरान के शिया शासन को अपना रहनुमा मानते हैं. वे इस जंग में खुलकर ईरान का साथ दे रहे हैं. ऐसे में अगर पाकिस्तान ने यूएस-इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर हमले किए तो पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो सकते हैं.

इन वजहों से डरा हुआ है पाकिस्तान

दूसरी वजह, उसका अफगानिस्तान से उलझना है. पिछले करीब डेढ़ हफ्ते से चल रही इन झड़पों में पाकिस्तान के कई सैनिक और नागरिक मारे जा चुके हैं. साथ ही कई चौकियां भी अफगान तालिबान के हाथों गंवानी पड़ी हैं. ऐसे में वह ईरान के साथ एक और फ्रंट खोलकर बड़े संकट में नहीं फंसना चाहेगा. हालांकि बैकडोर से वह सऊदी अरब और यूएस-इजरायल का साथ जरूर दे सकता है.

तीसरी वजह, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में चल रही बगावत है. इन दोनों ही प्रांतों में डर की वजह से पाकिस्तानी सेना रात में गश्त करने पर बैन लगा चुकी है. दिन में भी भारी बंदोबस्त के साथ ही सैनिक पेट्रोलिंग पर निकलने का साहस जुटा पाते हैं. जबकि पुलिसकर्मी पैरामिलिट्री जवानों की सुरक्षा में काम कर रहे हैं. इन हालात में अगर पाकिस्तानी सेना ईरान के खिलाफ जंग छेड़ती है तो बागी और ज्यादा ताकतवर जाएंगे और बड़ा हिस्सा सरकार के हाथ से निकल सकता है.

कई मोर्चों पर उलझने का खतरा

चौथी और अंतिम वजह भारत है, जिसे नुकसान पहुंचाने का पाकिस्तान पिछले 78 साल से मंसूबा पाले बैठा है. इसके लिए उसने आतंकवाद नाम की पॉलिसी बना रखी है. जिसके जरिए वह भारत को तिल-तिल करके खत्म करने की चाहत रखता है. लंबे समय तक भारत सब्र के साथ उसकी हरकतों का जवाब देता रहा. लेकिन पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर करके भारत ने साफ बता दिया कि अब अगर कोई आतंकी हरकत हुई तो पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्दों और उनके आकाओं यानी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सीधे कार्रवाई होगी.

भारत के इस बदले तेवर के बाद से पाकिस्तान में डर का माहौल है. भारतीय सेना को लगातार मिल रहे खतरनाक हथियार और निरंतर युद्धाभ्यास उसके डर को और बढ़ा रहे हैं. इन हालात में अगर पाकिस्तान, ईरान के साथ युद्ध में उलझता है तो यह खुद को हथगोले से उड़ा देने जैसा होगा. ईरान, अफगानिस्तान और भारत के साथ युद्ध में उलझकर वह टूट जाएगा. जिसे वहां की कट्टरपंथी सरकार और सेना कभी नहीं चाहेगी. इसीलिए माना जा रहा है कि डार जैसे मंत्री भले ही ईरान जंग में उतरने की गीदड़भभकी जरूर दे रहे हों लेकिन पाकिस्तान ऐसा करने की हिम्मत शायद ही उठा पाएगा.