DNA: क्या समनगली एयरबेस बनेगा PAK की तबाही की वजह? ट्रंप के फेंके चारे का मोहरा बनने वाला है मुनीर!

Will Iran Attack Pakistan: पाकिस्तान पर हमले का खतरा सिर्फ एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से है. भारत ने तो आज सिर्फ झांकी दिखाई है और ईरान मौके के इंतजार में बैठा है. अगर ट्रंप की ओर से एक भी हमला हुआ और इसमें पाकिस्तान की छोटी सी भूमिका भी रही तो खलीफा पाकिस्तान को मिटा देगा. इसके लिए ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने अपने टारगेट पहले से सेट कर लिये हैं. आज आपको भी जानना चाहिए कि ईरान कैसे पाकिस्तान को निशाना बना सकता है.

ईरानी अधिकारी ने खोल दिया पाकिस्तान का सीक्रेट

ईरान की सबसे पावरफुल पैरामिलिट्री फोर्स यानी फ़राजा के अधिकारी ने एक बड़ा खुलासा किया है. जिसके मुताबिक ईरान सबसे पहले पाकिस्तान के समनगली एयर बेस पर बड़ा हमला कर सकता है . समनगली एयर बेस पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलोचिस्तान में मौजूद है. ईरान का ये हमला क्यों पाकिस्तान को तोड़ सकता है. हम इसका भी विश्लेषण करेंगे, उससे पहले आप समझिए. समनगली एयर बेस की तरफ ईरान की मिसाइलों के मुंह क्यों मुड़ गए हैं.

इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अमेरिका पाकिस्तान के समनगली एयर बेस का इस्तेमाल कर रहा है. समनगली पाकिस्तान के पश्चिम-दक्षिणी इलाके का मुख्य एयरबेस है. यानी अफगानिस्तान और ईरान की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है. फाइटर जेट्स और रीफ्यूलिंग विमानों के लिए उपयुक्त रनवे और आधारभूत ढांचा इसकी रणनीतिक उपयोगिता और बढ़ाते हैं.

ईरान की बॉर्डर फोर्स फराजा के अधिकारी ने दावा किया है कि इस एयरबेस पर अमेरिका के 500 सैन्यकर्मी मौजूद हैं. समझ रहे हैं आप, जिस वक्त अमेरिका मिडिल ईस्ट के अड्डों से अपने सैनिकों को निकाल रहा है. उसी वक्त ईरान बॉर्डर के नजदीक मौजूद पाकिस्तानी एयरबेस पर इतनी बड़ी संख्या में अमेरिकी सैन्यकर्मी मौजूद हैं.

मुनीर की बढ़ गई है टेंशन

साल 2001 के बाद अफगानिस्तान पर हमले के लिए अमेरिका ने इस एयरबेस का इस्तेमाल किया था. अभी यहां पर अमेरिकी ड्रोन, और रीफ्यूलिंग विमानों की हलचल देखी गई है. ये जानकारी ईरान की जिस फराजा फोर्स के अधिकारी ने दी है, वो ईरान के सभी बॉर्डर्स की रक्षा के लिए तैनात है. फराजा फोर्स का नेटवर्क भी बॉर्डर के इलाकों यानी बलोचिस्तान में काफी मजबूत है. इसलिए ईरान की इस फोर्स के अधिकारी की बात को पाकिस्तान भी हलके में नहीं ले रहा.

यही वजह है कि इस्लामाबाद भी अपना टॉप सीक्रेट लीक होने के बाद टेंशन में है. आज आपको ये भी समझना चाहिए. अमेरिका ने यहां से ईरान पर हमने का प्लान क्यों बनाया. ईरान ने अगर पहले हमला कर दिया तो अमेरिका और पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है.

पाकिस्तान के समनगली एयर बेस से तेहरान की दूरी लगभग 1350 किलोमीटर है. अमेरिका के निशाने पर तेहरान में मौजूद ईरान के हाई वैल्यू टारगेट हैं. यानी ईरान की लीडरशिप और सैन्य और परमाणु प्रोग्राम चलाने वाले वैज्ञानिकों को इसी एयरबेस से हमला करके निशाना बनाया जा सकता है. हालां​कि इतनी लंबी दूरी तक हमला करने के लिए फाइटर जेट्स को रीफ्यूलिंग की जरूरत भी पड़ेगी. अमेरिका पिछले कुछ दिनों से लगातार इसकी प्रैक्टिस भी कर रहा है.

ईरान बरपा सकता है पाकिस्तान पर कहर

अमेरिका के हवाई ईंधन भरने वाला सैन्य विमान KC-135 R लगातार ईरान के बॉर्डर तक चक्कर काट रहा है. यानी अमेरिका के स्टेल्थ F-35 और F-22 फाइटर जेट्स की रीफ्यूलिंग की प्रैक्टिस कर रहा है. इसीलिए पाकिस्तान का ये एयरबेस ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा है. यही कारण है कि ईरान इसे सबसे पहले निशाना बनाएगा. आज आपको ईरान की उन मिसाइलों के बारे में भी जानना चाहिए,जिनसे पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज्यादा डर लग रहा है.

पाकिस्तान के समनगली एयर बेस से तेहरान की दूरी लगभग 1350 किलोमीटर है . और ईरान के पास 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज वाली मिसाइलें मौजूद है. मतलब ईरान चाहे तो राजधानी तेहरान से भी मिसाइलें लॉन्च करके पाकिस्तान के इस एयरबेस को निशाना बना सकता है. यहां पर मौजूद अमेरिकी विमानों को नष्ट कर सकता है.

बॉर्डर के और पास जाकर ईरान की कम रेंज की मिसाइलें भी इस एयरबेस पर धमाका कर सकती है. ईरान के पास इस वक्त 6 ऐसी मिसाइलें हैं. जो अमेरिकी सैनिकों और विमानों की मौजूदगी वाले पाकिस्तानी एयरबेस और सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकती हैं. आपको इनकी रेंज और ताकत के बारे में भी जानना चाहिए.

शिया मुल्क के पास हैं खतरनाक मिसाइलें

ईरान की शहाब-3 मिसाइल की रेंज लगभग 1,300 से 2,000 किलोमीटर है. यह ईरान की शुरुआती मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका इस्तेमाल इजरायल के खिलाफ युद्ध के दौरान भी सफलतापूर्वक किया गया था.

ईरान की इमाद मिसाइल की रेंज लगभग 1,500 किलोमीटर है. यह शहाब-3 का उन्नत संस्करण है. जिसे अधिक सटीक और आधुनिक माना जाता है.

ईरान की गद्र 1 भी पाकिस्तान में गदर मचा सकती है. इसकी रेंज 1600 से 2000 किलोमीटर है.

पाकिस्तान के लिए ईरान की सिज़िल 1 मिसाइल भी बुरा सपना साबित हो सकती है. इसकी रेंज 2 हजार से ढाई हजार किलोमीटर तक है. इस मिसाइल को इजरायल के उन्नत डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक पाए थे.

पाकिस्तान के ये सैन्य अड्डे हैं निशाने पर

ईरान की मध्यम-लंबी दूरी की मिसाइल खोर्रम-शहर 2 हजार किलोमीटर तक हमला कर सकती है. जिसमें 1500 किलोग्राम तक के वॉरहेड लोड किए जाते हैं. यानी सिर्फ एक मिसाइल के हमले से पाकिस्तानी एयरबेस का बड़ा हिस्सा नष्ट हो सकता है.

ईरान की हज कासेम ​मिसाइल पाकिस्तान और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है. ईरान दावा करता है, इसकी रफ्तार 12 मैक यानी आवाज से 12 गुना ज्यादा है. यानी ये मिसाइल हाइपरसोनिक है. ईरान ने इस मिसाइल को अमेरिका के ड्रोन हमले में मारे गए कमांडर कासेम सुलेमानी का नाम दिया है.

आज हमने आपको ईरान की मिसाइल पावर की जानकारी इसलिए भी दी है, क्योंकि ये मिसाइलें सिर्फ पाकिस्तान के समनगली एयर बेस को निशाना नहीं बना सकती. इनकी रेंज पाकिस्तान के बलोचिस्तान में मौजूद शम्सी एयरफील्ड,कराची के मस्रूर और फ़ैसल एयरबेस को निशाना बनाने के लिए काफी है. इसके अलावा पाकिस्तान के पंजाब में मौजूद रफीकी, मुरीद और नूर खान एयरबेस को भी ईरानी मिसाइलें तबाह कर सकती हैं. इन सभी की दूरी तेहरान से 1300 से 2000 किलोमीटर के बीच है.

झूठ बोलकर बरगला रहा है पाकिस्तान

समझ रहे हैं आप..अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए मुनीर ने पाकिस्तान को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है. आपरेशन सिंदूर के बाद भारत के हमले में नष्ट हुए पाकिस्तानी एयरबेस अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं और मुनीर ने जबरदस्ती खलीफा से दुश्मनी मोल ले ली.

हम आपको पाकिस्तान के उन एयरबेसों के बारे में विस्तार से बता चुके हैं. ​जहां पर अमेरिकी सैनिकों और विमानों की मौजूदगी है. जहां पर खलीफा की मिसाइलें गिरी तो अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को सबसे ज्यादा दर्द होगा. लेकिन ईरान के सामने दोस्ती का नाटक करने वाले पाकिस्तान की जब पोल खुली तो मुनीर कैसे बेचैन हो गया. आज आपको इसके बारे में भी जानना चाहिए.

पाकिस्तान ने ईरान से बार बार कहा है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होने देगा. लेकिन जैसे ही ईरान की फोर्स ने पाकिस्तान के डबल क्रॉस की योजना का खुलासा किया तो मुनीर ने घबराकर ईरान के बॉर्डर पर सेना की तैनाती शुरू कर दी. आज बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों, सैन्य वाहन और अर्टिलरी को ईरान की बॉर्डर की तरफ जाते देखा गया है. पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर को आज से पहले दोनों देशों ने शांतिप्रिय माना और कभी फौज की तैनाती नहीं की.

बलोचिस्तान बॉर्डर पर सैनिक भेज रहा मुनीर

ईरान पर हमले की अमेरिकी तैयारी के बीच अगर मुनीर भी ईरान बॉर्डर पर अपनी सेना इकट्ठी कर रहा है. उसके डर को समझा जा सकता है. मतलब साफ है कि अब पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है. अगर पाकिस्तान की जमीन से अमेरिकी फाइटर जेट उड़कर ईरान पर बम बरसाने गए तो ईरान..अमेरिका का गुस्सा भी पाकिस्तान पर उतारेगा.

ट्रंप ने भी इसीलिए अपने मिडिल ईस्ट के महत्वपूर्ण सहयोगियों को बचाने के लिए वहां से अमेरिकी सैनिकों को निकालना शुरू कर दिया है. पाकिस्तान के रास्ते अटैक करके ईरान को पाकिस्तान में मिसाइलें फेंकने का मौका दे दिया है. यानी मुनीर को फंसा दिया है. ईरान पर पाकिस्तान की जमीन से हमला हुआ तो पाकिस्तान में बगावत भी हो सकती है. बगावत इसलिए हो सकती है, क्योंकि मुनीर एक मुस्लिम देश के खिलाफ अमेरिका और इज़रायल की मदद करने जा रहा है.

वैसे ईरान के हमले से डर सिर्फ पाकिस्तान को नहीं लग रहा है. ईरान ने इजरायल के अलावा सउदी अरब, कतर, तुर्किए जैसे बड़े मुस्लिम देशों को भी अल्टीमेटम दे दिया है. अगर अमेरिका को हमले लिए अपना बेस दिया तो ईरान सीधा हमला करेगा. हमने आपको इससे पहले बताया था, ईरान की हमले वाली धमकी के बाद इजरायल ने लेजर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम की तैनाती की थी.

इजरायल, कतर, सऊदी ने की सुरक्षा तैयारियां

आज इज़रायल की राजधानी तेल अवीव में आयरम डोम को भी एक्टिवेट किया गया है. इसके अलावा कतर ने खुद घोषणा की है कि उसके देश से अमेरिकी सैनिक बाहर जा रहे हैं. सउदी अरब का बयान भी आ गया है कि वो भी अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए ना तो अपनी जमीन देगा और ना ही एयर स्पेस का इस्तेमाल करने देगा. हालांकि इन सबके बीच पाकिस्तान ने अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है.