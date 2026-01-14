DNA: सीमा पार से हिंदुओं की गर्दन काटने की धमकी, क्या भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध होने वाला है?

India-Pakistan War: एक तरफ मुनीर ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है. यानी वो खलीफा की गर्दन काटने की तैयारी में जुटा है. ये काम मुनीर की वर्दी वाली आतंकी फौज कर रही है. वहीं दूसरी तरफ मुनीर संरक्षित दशहतगर्दों की फौज कश्मीर में हिंदुओं का गर्दन काटने की साजिश कर रही है.

मुनीर की इन साजिशों ने भारत और पाकिस्तान के बीच अशांति बढ़ा दी है. ऑपरेशन सिंदूर के अगले चरण की आहट सुनाई देने लगी है. इसके संकेत भी मिल रहे हैं. कश्मीर में हिंदुओं के नरंसहार का ऐलान हो रहा है, बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन्स की घुसपैठ बढ़ी है, सिक्योरिटी रिव्यू के लिए जम्मू में हाईप्रोफाइल बैठक हो रही हैं. डरे हुए मुनीर ने सरक्रीक में सैन्य तैनाती बढ़ा दी है. संकेत साफ हैं स्थितियां सामान्य नहीं हैं.

हिंदुओं की गर्दन काटने की धमकी?

Add Zee News as a Preferred Source

तालिबान, टीटीपी और बलूचों से पिटने के बाद शर्मसार मुनीर ने अपने दहशतगर्दों को कश्मीर में हिंसक साजिश का फरमान सुनाया है. नफरती जहर में आकंठ डूबा ये उन्मादी जम्मू-कश्मीर में हिंदुओं की गर्दन काटने की धमकी दे रहा है.इस उन्मादी की खुली धमकी सबूत है कि मुनीर और हाफिज जम्मू-कश्मीर में बड़ी आतंकी वारदात की साजिश कर रहे हैं. क्योंकि हिंदुओं की गर्दन काटने की धमकी देनेवाला दहशतगर्द अबू मूसा हाफिज सईद की आतंकी जमात लश्कर-ए-तैयबा का कथित कमांडर है.

पहलगाम आतंकी अटैक से चार दिन पहले यानी 18 अप्रैल 2025 को इसी अबू मूसा ने रावलकोट की एक रैली में कश्मीर में 'खून की बरसात' और 'गोलियों की बारिश' की धमकी दी थी. अब ये फिर हिंदुओं की गर्दन काटने की धमकी दे रहा है.

अबू मूसा ने दिसंबर 2025 में लश्कर के PoK यूनिट की मीटिंग्स में टेरर लॉन्च पैड्स एक्टिवेट करने की प्लानिंग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की थी.

मुनीर की आर्मी के साथ अबू मूसा के करीबी रिश्ते हैं, दिसंबर 2025 में मूसा पाकिस्तानी आर्मी के जवानों के साथ कई बार LoC पर देखा जा चुका है.

अबू मूसा मुनीर की आतंकी आर्मी के साथ मिलकर घुसपैठ और आतंकी हमले की साजिश रच रहा है. ये साजिश जम्मू-कश्मीर में हिंदुओं को निशाना बनाकर दहशतगर्दी का माहौल बनाने की है.

कश्मीर में आतंकी वारदात के जरिए मुनीर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में हुई अपनी शर्मनाक हार से पाकिस्तानियों का ध्यान भटकाना चाहता है.

अबू मूसा धर्म देखकर हिंदुओं की हत्या की धमकी दे रहा है. पहलगाम में भी ऐसा ही हुआ था.हिंदुओं की हत्या का परिणाम क्या होता है ये ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान देख चुका है. आतंकी और सैन्य ठिकानों के विध्वंस की तस्वीर अब भी मुनीर को जरूर दहलाती होंगी. हिंदुओं की गर्दन काटने का बारूदी परिणाम क्या होगा हाफिज भी ये अच्छी तरह जानता है. उसका तबाह हुआ आतंकी हेडक्वार्टर इसकी गवाही देता है.

जिया उल हक की राह पर मुनीर

मुनीर पाकिस्तान का सर्वशक्तिमान तानाशाह बनना चाहता है. ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद मुनीर फील्ड मार्शल बना, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बना. अब वो जिया-उल-हक जैसा तानाशाह बनना चाहता है.

मुनीर किसी न किसी बहाने भारत से एक और जंग चाहता है. इसलिए वो अशांति फैलाने की हर मुमकिन साजिश कर रहा है. पिछले 48 से 72 घंटे में दो बार पाकिस्तान ने भारत में ड्रोन घुसपैठ की है. 12 जनवरी के बाद LoC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से संदिग्ध ड्रोन घुसपैठ की साजिश हुई है.

12 जनवरी को शाम 6 बजकर 35 मिनट के करीब राजौरी, पूंछ और सांबा सेक्टर में पाकिस्तान के 5 से 7 संदिग्ध ड्रोन दिखे. सुरक्षाबलों ने मीडियम और लाइट मशीन गन से फायरिंग की तो पाकिस्तान ड्रोन गायब हो गए.

एलओसी के पास लगातार देखे जा रहे ड्रोन

13 जनवरी को फिर राजौरी के डुंगाला-नबला और ठांडी कासी में पाकिस्तानी ड्रोन दिखे. फॉरवर्ड इलाकों में संदिग्ध ड्रोन की हलचल दिखने के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. पाकिस्तानी ड्रोन्स से आतंकियों को हथियार सप्लाई करता है.

समझिए हिंदुओं की गर्दन काटने की धमकी और बॉर्डर पर संदिग्ध ड्रोन घुसपैठ, ये संयोग नहीं हो सकता है.ये साजिश वाला प्रयोग है. ये संकेत है कि मुनीर और उसके गुलाम दहशतगर्द मिलकर फिर आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं. इसलिए ये भीषण युद्ध का संकेत भी है. क्योंकि भारत का स्टैंड लाउड और क्लीयर है कि हर आतंकी हमला भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा और इसका जवाब बारूदी प्रहार से ही दिया जाएगा.

हम भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध की चर्चा क्यों कर रहे हैं इसके तीसरे संकेत को समझिए. जम्मू में आज एक हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी मीटिंग हुई. इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, जम्मू-कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के प्रमुख अधिकारी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के अधिकारी बैठक में शामिल थे.

जम्मू में हुई हाई प्रोफाइल मीटिंग

बैठक में बॉर्डर से सटे इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था, पाकिस्तान के ड्रोन घुसपैठ, आतंकी घुसपैठ की साजिश और जम्मू-कश्मीर में चल रहे आतंक विरोधी अभियान पर चर्चा हुई.

सोचिए केंद्रीय गृह सचिव और IB चीफ जम्मू-कश्मीर पहुंचकर बैठक कर रहे हैं. और बैठक का एजेंडा पाकिस्तान है. इससे आप समझ सकते हैं मुद्दा कितना संवेदनशील है और क्यों हम कह रहे हैं कि आनेवाले दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध हो सकता है.

मुनीर जानता है कि आतंक की जो साजिश वो हाफिज के साथ मिलकर रच रहा है उसका परिणाम युद्ध होगा. इसलिए मुनीर ने दो वॉरफ्रंट खोलने की साजिश रची है. पहला- जम्मू-कश्मीर में ड्रोन घुसपैठ के साथ आतंकी हमले की साजिश और दूसरा- सरक्रीक.

सरक्रीक में पाक बढ़ा रहा तैनाती

96 किलोमीटर के दलदली सरक्रीक में मुनीर सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है. यानी मुनीर सरक्रीक को नया फ्लैशप्वाइंट बनाना चाहता है. मुनीर ने सर क्रीक में नई मरीन ब्रिगेड की तैनाती की है, इसमें करीब 3,000 अधिकारी और जवान हैं. पाकिस्तान सरक्रीक में एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है. इसके लिए मुनीर ने यहां मल्टी लेयर्ड राडार सिस्टम यानी शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ज रेंज रडार सिस्टम की तैनाती की है. मकराना के समंदर किनारे पाकिस्तान ने मिसाइल्स, ड्रोन्स, सबमरीन्स, एंटी-ड्रोन सिस्टम्स की तैनाती की है. पिछले कुछ दिनों में सरफेस-टू-एयर मिसाइल और किलर ड्रोन भी तैनात किए गए हैं.

हमने डिफेंस एक्सपर्ट से इस तैनाती पर राय पूछी तो उनका कहना था कि ये बिल्डअप पाकिस्तानी सेना की 'अचानक युद्ध' की तैयारी को दिखाता है. यानी मुनीर जम्मू-कश्मीर से लेकर सरक्रीक तक युद्ध की तैयारी कर रहा है.

वो जानता है कि जम्मू-कश्मीर में जिस आतंकी वारदात की साजिश वो रच रहा है उसका परिणाम भीषण युद्ध है. पाकिस्तान का ये फेल्ड मार्शल अच्छी तरह जानता है कि इस भीषण युद्ध का रिजल्ट भी हमेशा की तरह पाकिस्तान की तबाही और हार है. लेकिन मुनीर अपनी निजी महत्वाकांक्षा को आकार देने के लिए पाकिस्तान को युद्ध की आग में जलाने की साजिश रच रहा है.