Advertisement
trendingNow13047863
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनवर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को फिर दे दी खैरात, इकोनॉमी का कछुआ चलाने के लिए मिले 62,70,41,45,000 रुपये

वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को फिर दे दी 'खैरात', इकोनॉमी का 'कछुआ' चलाने के लिए मिले 62,70,41,45,000 रुपये

Pakistan Economic Crisis News: विश्वबैंक ने यह कर्ज  पाकिस्तान की व्यापक आर्थिक स्थिरता और सेवा वितरण को समर्थन देने के लिए दिया है. यह धनराशि एक बहुवर्षीय पहल के तहत पाकिस्तान को दी जाएगी. इस राशि में 60 करोड़ डॉलर संघीय कार्यक्रमों के लिए और 10 करोड़ डॉलर सिंध प्रांत में एक प्रांतीय कार्यक्रम के समर्थन के लिए खर्च किए जाएंगे. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 20, 2025, 06:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को फिर दे दी 'खैरात', इकोनॉमी का 'कछुआ' चलाने के लिए मिले 62,70,41,45,000 रुपये

World Bank Accept Loan for Pakistan: आर्थिक कंगाली झेल रहे पाकिस्तान को एक बार फिर विश्वबैंक से खैरात मिल गई है. शनिवार (20 दिसंबर) को विश्वबैंक ने पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर के लोन को मंजूरी दे दी है. यह एक मल्टी-ईयर पहल का हिस्सा है जिसका मकसद देश की मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता और सर्विस डिलीवरी को सपोर्ट करना है. पाकिस्तान के अखबार द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक कर्ज़ देने वाली संस्था फंड बैंक के पब्लिक रिसोर्सेज फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट मल्टीफ़ेज़ प्रोग्रामेटिक अप्रोच (PRID-MPA) के तहत जारी किए जाएंगे, जो कुल मिलाकर USD 1.35 बिलियन तक की फाइनेंसिंग दे सकता है. 

विश्वबैंक ने यह कर्ज  पाकिस्तान की व्यापक आर्थिक स्थिरता और सेवा वितरण को समर्थन देने के लिए दिया है. यह धनराशि एक बहुवर्षीय पहल के तहत पाकिस्तान को दी जाएगी. इस राशि में 60 करोड़ डॉलर संघीय कार्यक्रमों के लिए और 10 करोड़ डॉलर सिंध प्रांत में एक प्रांतीय कार्यक्रम के समर्थन के लिए खर्च किए जाएंगे. पाकिस्तान को विश्वबैंक से इस कर्ज के लिए मंजूरी अगस्त में पंजाब में प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए विश्व बैंक द्वारा दिए गए 4.79 करोड़ डॉलर के अनुदान के बाद मिली है.

समावेशी और स्थायी विकास के लिए पाक को इसकी जरूरत
विश्व बैंक की निदेशक (पाकिस्तान) बोलोरमा आम्गाबाजार ने एक बयान में कहा, 'पाकिस्तान के समावेशी और स्थायी विकास के लिए अधिक घरेलू संसाधनों को जुटाना और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनका उपयोग प्रभावी और पारदर्शी ढंग से हो ताकि लोगों के लिए परिणाम मिल सकें.' कर्ज़ देने वाली संस्था द्वारा जारी एक अलग बयान में, पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर बोलोरमा अम्गाबाजार के हवाले से कहा गया है, 'पाकिस्तान को समावेशी, स्थायी विकास के रास्ते पर चलने के लिए ज़्यादा घरेलू संसाधनों को जुटाने और यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि उनका इस्तेमाल लोगों के लिए नतीजे देने के लिए कुशलता से और पारदर्शिता से किया जाए.'

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान के फाइनेंशियल पिलर को मजबूती देगा ये कर्ज
आम्गाबाजार ने आगे कहा कि MPA के ज़रिए, बैंक फेडरल और सिंध सरकारों के साथ मिलकर ठोस प्रभाव देने स्कूलों और क्लीनिकों के लिए ज़्यादा अनुमानित फंडिंग, निष्पक्ष टैक्स सिस्टम और फैसले लेने के लिए मज़बूत डेटा जबकि प्राथमिकता वाले सामाजिक और जलवायु निवेशों की रक्षा करने और जनता का विश्वास मज़बूत करने पर काम कर रहा है. पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड बैंक के लीड कंट्री इकोनॉमिस्ट टोबियास अख्तर हक ने कहा, 'पाकिस्तान की वित्तीय नींव को मज़बूत करना, मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता बहाल करने, नतीजे देने और संस्थानों को मज़बूत करने के लिए ज़रूरी है.'

यह भी पढ़ेंः हमास के लिए आवाज उठाने वाला पाक अब उसी के खिलाफ करेगा काम! अमेरिका के आगे टेके घुटने

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

PakistanWorld Bank

Trending news

नशे में बेकाबू हुए 40 हजार लोग तो 199 पुलिसकर्मी कैसे संभालेंगे? कोर्ट ने पूछा सवाल
Mumbai Sunburn Music Festival
नशे में बेकाबू हुए 40 हजार लोग तो 199 पुलिसकर्मी कैसे संभालेंगे? कोर्ट ने पूछा सवाल
'पुरानी फिल्म जैसा...' सरकार ने बदला MNREGA का नाम तो उमर ने उड़ाया G RAM G का मजाक
G RAM G Yojana
'पुरानी फिल्म जैसा...' सरकार ने बदला MNREGA का नाम तो उमर ने उड़ाया G RAM G का मजाक
असम को नए टर्मिनल की सौगात, मोदी बोले- कांग्रेस के एजेंडे में नहीं था यहां का विकास
PM Modi
असम को नए टर्मिनल की सौगात, मोदी बोले- कांग्रेस के एजेंडे में नहीं था यहां का विकास
मेसी के साथ फोटो के 30 लाख! 'अंडरटेबल' बेचे50% टिकट, कोलकाता इवेंट में हुआ 'खेला'
kolkata News in Hindi
मेसी के साथ फोटो के 30 लाख! 'अंडरटेबल' बेचे50% टिकट, कोलकाता इवेंट में हुआ 'खेला'
'मोदी सरकार ने MNREGA पर बुलडोजर चला दिया...', योजना का नाम बदलने पर बिफरीं सोनिया
sonia gandhi
'मोदी सरकार ने MNREGA पर बुलडोजर चला दिया...', योजना का नाम बदलने पर बिफरीं सोनिया
बांग्लादेश में पीटा, जलाया और धड़ बाहर बांध दिया, एक पिता का दर्द सुन फट जाएगा कलेजा
Bangladesh unrest
बांग्लादेश में पीटा, जलाया और धड़ बाहर बांध दिया, एक पिता का दर्द सुन फट जाएगा कलेजा
'पश्चिम बंगाल को भी जंगलराज से...', SIR के बीच PM मोदी का ममता पर हमला
West Bengal
'पश्चिम बंगाल को भी जंगलराज से...', SIR के बीच PM मोदी का ममता पर हमला
राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा पर भड़की बीजेपी, जॉर्ज सोरेस को लेकर साधा निशाना
Rahul Gandhi Germany visit
राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा पर भड़की बीजेपी, जॉर्ज सोरेस को लेकर साधा निशाना
उद्धव ठाकरे को लगा एक और झटका; चुनाव के बीच BJP का दामन थामेंगे पूर्व विधायक
Mumbai News
उद्धव ठाकरे को लगा एक और झटका; चुनाव के बीच BJP का दामन थामेंगे पूर्व विधायक
शक्ति संतुलन में आया बदलाव, कोई देश नहीं थोप सकता मर्जी: विदेश मंत्री एस. जयशंकर
S. Jaishankar
शक्ति संतुलन में आया बदलाव, कोई देश नहीं थोप सकता मर्जी: विदेश मंत्री एस. जयशंकर