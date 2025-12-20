वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को फिर दे दी 'खैरात', इकोनॉमी का 'कछुआ' चलाने के लिए मिले 62,70,41,45,000 रुपये

World Bank Accept Loan for Pakistan: आर्थिक कंगाली झेल रहे पाकिस्तान को एक बार फिर विश्वबैंक से खैरात मिल गई है. शनिवार (20 दिसंबर) को विश्वबैंक ने पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर के लोन को मंजूरी दे दी है. यह एक मल्टी-ईयर पहल का हिस्सा है जिसका मकसद देश की मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता और सर्विस डिलीवरी को सपोर्ट करना है. पाकिस्तान के अखबार द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक कर्ज़ देने वाली संस्था फंड बैंक के पब्लिक रिसोर्सेज फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट मल्टीफ़ेज़ प्रोग्रामेटिक अप्रोच (PRID-MPA) के तहत जारी किए जाएंगे, जो कुल मिलाकर USD 1.35 बिलियन तक की फाइनेंसिंग दे सकता है.

विश्वबैंक ने यह कर्ज पाकिस्तान की व्यापक आर्थिक स्थिरता और सेवा वितरण को समर्थन देने के लिए दिया है. यह धनराशि एक बहुवर्षीय पहल के तहत पाकिस्तान को दी जाएगी. इस राशि में 60 करोड़ डॉलर संघीय कार्यक्रमों के लिए और 10 करोड़ डॉलर सिंध प्रांत में एक प्रांतीय कार्यक्रम के समर्थन के लिए खर्च किए जाएंगे. पाकिस्तान को विश्वबैंक से इस कर्ज के लिए मंजूरी अगस्त में पंजाब में प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए विश्व बैंक द्वारा दिए गए 4.79 करोड़ डॉलर के अनुदान के बाद मिली है.

समावेशी और स्थायी विकास के लिए पाक को इसकी जरूरत

विश्व बैंक की निदेशक (पाकिस्तान) बोलोरमा आम्गाबाजार ने एक बयान में कहा, 'पाकिस्तान के समावेशी और स्थायी विकास के लिए अधिक घरेलू संसाधनों को जुटाना और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनका उपयोग प्रभावी और पारदर्शी ढंग से हो ताकि लोगों के लिए परिणाम मिल सकें.' कर्ज़ देने वाली संस्था द्वारा जारी एक अलग बयान में, पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर बोलोरमा अम्गाबाजार के हवाले से कहा गया है, 'पाकिस्तान को समावेशी, स्थायी विकास के रास्ते पर चलने के लिए ज़्यादा घरेलू संसाधनों को जुटाने और यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि उनका इस्तेमाल लोगों के लिए नतीजे देने के लिए कुशलता से और पारदर्शिता से किया जाए.'

पाकिस्तान के फाइनेंशियल पिलर को मजबूती देगा ये कर्ज

आम्गाबाजार ने आगे कहा कि MPA के ज़रिए, बैंक फेडरल और सिंध सरकारों के साथ मिलकर ठोस प्रभाव देने स्कूलों और क्लीनिकों के लिए ज़्यादा अनुमानित फंडिंग, निष्पक्ष टैक्स सिस्टम और फैसले लेने के लिए मज़बूत डेटा जबकि प्राथमिकता वाले सामाजिक और जलवायु निवेशों की रक्षा करने और जनता का विश्वास मज़बूत करने पर काम कर रहा है. पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड बैंक के लीड कंट्री इकोनॉमिस्ट टोबियास अख्तर हक ने कहा, 'पाकिस्तान की वित्तीय नींव को मज़बूत करना, मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता बहाल करने, नतीजे देने और संस्थानों को मज़बूत करने के लिए ज़रूरी है.'

