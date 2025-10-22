मन की गति से भी तेज दौड़ बुलेट ट्रेन ने रचा इतिहास! 453 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड देखकर दुनिया हैरान

High speed bullet train CR450: चीन ने बुलेट ट्रेन के मामले में एक बार फिर कमाल कर दिया है. दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR450 ने शंघाई से चेंगदू हाई-स्पीड रेल लाइन पर टेस्टिंग के दौरान 453 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ ली. जिसके बाद पूरी दुनिया में इस बात की खूब चर्चा हो रही है. ग्लोबल टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, ये ट्रेन 450 किमी/घंटा तक टेस्ट स्पीड के लिए बनी है, लेकिन कमर्शियल सर्विस में 400 किमी/घंटा पर चलेगी. अभी ये क्वालिफिकेशन ट्रायल्स से गुजर रही है, जो पैसेंजर्स को ले जाने से पहले जरूरी हैं.

4 मिनट 40 सेकंड में 0 से 350 किमी/घंटा

इस ट्रेन की रफ्तार देख आप हैरान हो जाएंगे. CR450 सिर्फ 4 मिनट 40 सेकंड में 0 से 350 किमी/घंटा तक पहुंच जाती है. दो CR450 ट्रेनों ने एक-दूसरे को पास करते हुए 896 किमी/घंटा की कम्बाइंड स्पीड का रिकॉर्ड भी बनाया है. यानी अगर आप ट्रेन में बैठे हैं तो खिड़की से बाहर का नजारा बस आपको धुंधला सा नजर आएगा.

पुरानी ट्रेन की क्या थी रफ्तार?

पहले CR400 फुक्सिंग ट्रेनें 350 किमी/घंटा पर चलती हैं, जो खुद पूरी दुनिया में कमाल किए हुए हैं, लेकिन CR450 ने सबको पीछे छोड़ दिया है. इसकी बनावट पहले वाली ट्रेनों से और भी मजेदार है. नाक जैसा हिस्सा लंबा और चिकना है, छत 20 सेंटीमीटर नीची की गई है, और वजन 50 टन कम किया गया है. जिसकी वजह से हवा का घर्षण 22 प्रतिशत कम हो गया है. यानी ट्रेन अब ज्यादा तेज और ईंधन बचाने वाली बनेगी.

भारत में अभी ये रफ्तार सपना!

भारत में वंदे भारत ट्रेनें रफ्तार तो पकड़ रही हैं, लेकिन 450 किमी/घंटा अभी दूर का सपना है. CR450 की टेक्नोलॉजी ने तो पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी लकीर खींच दिया है. क्या चीन को इस मामले में कोई देश पीछे कर पाएगा? यह सभी के मन में सवाल है.