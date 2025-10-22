Advertisement
trendingNow12970596
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

मन की गति से भी तेज दौड़ बुलेट ट्रेन ने रचा इतिहास! 453 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड देखकर दुनिया हैरान

CR450: चीन की CR450 बुलेट ट्रेन ने 453 किमी/घंटा की रफ्तार छूकर दुनिया में तहलका मचा दिया है. मात्र 4 मिनट 40 सेकंड में 350 किमी/घंटा तक पहुंचने वाली ये ट्रेन 400 किमी/घंटा पर कमर्शियल सर्विस देगी.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 22, 2025, 08:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मन की गति से भी तेज दौड़ बुलेट ट्रेन ने रचा इतिहास! 453 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड देखकर दुनिया हैरान

High speed bullet train CR450: चीन ने बुलेट ट्रेन के मामले में एक बार फिर कमाल कर दिया है. दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR450 ने शंघाई से चेंगदू हाई-स्पीड रेल लाइन पर टेस्टिंग के दौरान 453 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ ली. जिसके बाद पूरी दुनिया में इस बात की खूब चर्चा हो रही है. ग्लोबल टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, ये ट्रेन 450 किमी/घंटा तक टेस्ट स्पीड के लिए बनी है, लेकिन कमर्शियल सर्विस में 400 किमी/घंटा पर चलेगी. अभी ये क्वालिफिकेशन ट्रायल्स से गुजर रही है, जो पैसेंजर्स को ले जाने से पहले जरूरी हैं.

4 मिनट 40 सेकंड में 0 से 350 किमी/घंटा 
इस ट्रेन की रफ्तार देख आप हैरान हो जाएंगे. CR450 सिर्फ 4 मिनट 40 सेकंड में 0 से 350 किमी/घंटा तक पहुंच जाती है. दो CR450 ट्रेनों ने एक-दूसरे को पास करते हुए 896 किमी/घंटा की कम्बाइंड स्पीड का रिकॉर्ड भी बनाया है. यानी अगर आप ट्रेन में बैठे हैं तो खिड़की से बाहर का नजारा बस आपको धुंधला सा नजर आएगा. 

पुरानी ट्रेन की क्या थी रफ्तार?
पहले CR400 फुक्सिंग ट्रेनें 350 किमी/घंटा पर चलती हैं, जो खुद पूरी दुनिया में कमाल किए हुए हैं, लेकिन CR450 ने सबको पीछे छोड़ दिया है. इसकी बनावट पहले वाली ट्रेनों से और भी मजेदार है. नाक जैसा हिस्सा लंबा और चिकना है, छत 20 सेंटीमीटर नीची की गई है, और वजन 50 टन कम किया गया है. जिसकी वजह से हवा का घर्षण 22 प्रतिशत कम हो गया है. यानी ट्रेन अब ज्यादा तेज और ईंधन बचाने वाली बनेगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

भारत में अभी ये रफ्तार सपना!
भारत में वंदे भारत ट्रेनें रफ्तार तो पकड़ रही हैं, लेकिन 450 किमी/घंटा अभी दूर का सपना है. CR450 की टेक्नोलॉजी ने तो पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी लकीर खींच दिया है. क्या चीन को इस मामले में कोई देश पीछे कर पाएगा? यह सभी के मन में सवाल है.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

CR D50Bullet train

Trending news

रिश्ते के भाई ने एक साल तक शारीरिक संबंध बनाए... रेप में सजा, अब कोर्ट का बड़ा फैसला
delhi high court news
रिश्ते के भाई ने एक साल तक शारीरिक संबंध बनाए... रेप में सजा, अब कोर्ट का बड़ा फैसला
दिवाली के बाद बारिश कहां-कहां मचाएगी कहर? किन राज्यों में जमकर तांडव, जानें डिटेल्स
Weather
दिवाली के बाद बारिश कहां-कहां मचाएगी कहर? किन राज्यों में जमकर तांडव, जानें डिटेल्स
सवाल करें तो हम हिंदू विरोधी, कमियां सिर्फ इंडिया...' कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना
Bihar elections
सवाल करें तो हम हिंदू विरोधी, कमियां सिर्फ इंडिया...' कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना
21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता.. नेताजी के पोते ने क्यों कही ये बात?
Subhash chandra bose
21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता.. नेताजी के पोते ने क्यों कही ये बात?
कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?
Jammu and Kashmir
कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?
'जाकर जयशंकर से पूछिए...', रूसी तेल और ट्रंप की धमकी पर बोले कांग्रेस नेता
Manishankar aiyer
'जाकर जयशंकर से पूछिए...', रूसी तेल और ट्रंप की धमकी पर बोले कांग्रेस नेता
CM मान ने DIG भुल्लर को किया निलंबित, दोहराई भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति
DIG HS Bhullar
CM मान ने DIG भुल्लर को किया निलंबित, दोहराई भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति
अधर में लटका कर्नाटक का 'विकास' तो CM सिद्धारमैया हुए केंद्र सरकार से नाराज
karnatka CM
अधर में लटका कर्नाटक का 'विकास' तो CM सिद्धारमैया हुए केंद्र सरकार से नाराज
भारत में छिपी है 'आग'! क्या आप जानते हैं देश का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी कहां है?
Active volcano in India
भारत में छिपी है 'आग'! क्या आप जानते हैं देश का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी कहां है?
'जांच की आड़ में भाविश अग्रवाल को परेशान ना करे पुलिस', कर्नाटक HC का आदेश
Ola Engineer Death
'जांच की आड़ में भाविश अग्रवाल को परेशान ना करे पुलिस', कर्नाटक HC का आदेश