धुआं-धुआं हो जाएंगे उड़ते विमान, ड्रैगन ने बना लिया खतरनाक हथियार, कितनी घातक है हाइपरसोनिक प्लेन किलर?
पाकिस्तान-चीन

Hypersonic Plane Killer: चीन के सैन्य परेड में दुनिया की पहली हाइपरसोनिक प्लेन किलर भी दिखी थी, ये काफी ज्यादा घातक है, तियानमेन स्क्वायर से कुछ ट्रक गुजरे जिन पर CJ-1000 का लेबल लगा था.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 20, 2025, 07:19 PM IST
China Dangerous Weapons: बीते दिन हुए सैन्य परेड में चीन ने कई हथियारों का प्रदर्शन किया, इस प्रदर्शन के जरिए चीन अपनी सैन्य क्षमताओं को भी दुनिया को दिखाया है. इसमें चीन ने दुनिया की पहली हाइपरसोनिक प्लेन किलर भी दिखी, ये काफी ज्यादा घातक है, तियानमेन स्क्वायर से कुछ ट्रक गुजरे जिन पर CJ-1000 का लेबल लगा था, हालांकि इसके बारे में चीन ने ज्यादा खुलासा नहीं किया, आइए जानते हैं कि ये कितनी ज्यादा खतरनाक हैं.

चीन ने दिखाया घातक हथियार
ये ट्रक सतह से दागी जाने वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें ले जा रहे थे, इन्हें लॅान्ग स्वॉर्ड-1000 भी कहा जाता है. इसे लेकर चीनी मीडिया ने बताया कि ये मिसाइलें जमीन, समुद्र और हवा में हजारों किलोमीटर दूर से हमला कर सकती है. हालांकि इन हथियारों के प्रयोग से पहले इनका कई तरह से परीक्षण किया जाएगा लेकिन इसकी जानकारी अभी नहीं सामने नहीं आई है. अगर सबकुछ ठीक रहता है तो  CJ-1000 दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विमान-नाशक मिसाइल हो सकती है और ये हवाई युद्ध के नियमों को पूरी तरह बदल देगी.

खतरे में पड़ सकता है एयरफोर्स वन!
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसे लेकर दावा किया जा रहा है इस मिसाइल की गति सीमा मैक 5 से भी ज्यादा है. यह हवाई ईंधन भरने वाले टैंकरों प्लेटफार्मों जैसे उच्च-मूल्य वाले हवाई हथियारों पर हमला करने की अनुमति देगा. पीएलए ने संकेत दिया है कि वह मुख्य रूप से कमांड-एंड-कंट्रोल नोड्स को निशाना बनाएगा, जिसका अर्थ है कि संपूर्ण सैन्य अभियानों के लिए महत्वपूर्ण कोई भी विमान जिसमें एयर फ़ोर्स वन भी शामिल है खतरे में पड़ सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

पीएलए कर रहा है युद्ध नीति में बदलाव
वैसे तो वैश्विक स्तर पर विकसित किए जा रहे अधिकांश हाइपरसोनिक हथियार जमीनी या समुद्री लक्ष्यों को निशाना बना रहे हैं, सीजे-1000 पीएलए की युद्ध रणनीति में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है, दुश्मन के हवाई क्षेत्र में गहराई तक पहुंचकर महत्वपूर्ण सहायक विमानों को युद्ध अभियानों में मदद करने से पहले ही नष्ट कर सकता है. चीन के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (एनडीयू) के शोधकर्ताओं द्वारा अगस्त में प्रकाशित एक शोधपत्र के अनुसार पीएलए सक्रिय रूप से वरिष्ठ सैन्य कमांडरों को अल्ट्रा-लॉन्ग-रेंज सतह से हवा में मार करने वाले हथियारों के इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षित और प्रशिक्षित कर रहा है, जो अपनी असामान्य रूप से लंबी दूरी और रणनीतिक प्रभाव के कारण पारंपरिक वायु रक्षा हथियारों की तुलना में कहीं अधिक उच्च कमान अधिकारियों के अधीन काम करेंगे. 

क्यों खास है CJ-1000
कुछ सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि CJ-1000 उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाले, बड़े और धीमे विमानों –जैसे यूएस का E-3 सेंट्री AWACS, KC-135/KC-46 रिफ्यूलर या RC-135 सर्विलांस प्लेन को टारगेट करने के लिए डिजाइन है. ये गुआम, हवाई या अमेरिकी मुख्य भूमि से उड़ान भरते हैं. CJ-1000 की रेंज 6,000 किमी (3,728 मील) से ज्यादा हो सकती है, जिसे मुख्य भूमि चीन से या साउथ चाइना सी के अड्डों से लॉन्च किया जा सकता है. हाइपरसोनिक स्पीड पर ये दुश्मन को बहुत कम रिएक्शन टाइम देगी, जिससे बड़े विमानों के बचाव के तरीके बेकार हो जाएंगे.

;