वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है! SCO के मंच से 'सुपरपावर' को डायरेक्ट मैसेज देने की इनसाइड स्टोरी
India China Ties: भारत-चीन रिश्ते की दीवार के उखड़े प्लास्टर, नई सीमेंट जैसे मजबूत सेकहैंड्स से दुरुस्त किए जा रहे हैं. गलवान के घाव रिश्ते की नई ऊर्जा से भरे जा रहे हैं. बॉर्डर विवाद वाली बर्फ महामुलाकात की गर्मी में पिघल रही है. लेकिन ध्यान रखिए सिर्फ हाथ मिले हैं. पीएम मोदी- प्रेसिडेंट जिनपिंग से गले नहीं मिले, क्यों ये आइए आपको बताते हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 01, 2025, 12:43 AM IST
चीन के तियानजिन में रविवार को शुरू हुए SCO सम्मेलन से एक ऐसी तस्वीर आई जिसे देख प्रेसिडेंट ट्रंप चौक गए होंगे. दरअसल ये तस्वीर है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मुलाकात की. दोनों नेताओं के बीच 50 मिनट चर्चा हुई. रिश्तों पर जमी बर्फ पिघली और भविष्य में रिश्ते और मजबूत होने की उम्मीद भी बढ़ी. लेकिन भारत-चीन की बढ़ती नजदीकियां ट्रंप के लिए मुसीबत की वजह बनती दिख रही है क्योंकि ट्रंप के टैरिफ वॉर का भारत-चीन का महामिलन करारा जवाब दे सकता है.

भारत-चीन रिश्ते की दीवार के उखड़े प्लास्टर, नए सीमेंट जैसे मजबूत सेकहैंड्स से दुरुस्त किए जा रहे हैं. गलवान के घाव रिश्ते की नई ऊर्जा से भरे जा रहे हैं. बॉर्डर विवाद वाली बर्फ महामुलाकात की गर्मी में पिघल रही है. लेकिन ध्यान रखिए सिर्फ हाथ मिले हैं. पीएम मोदी- प्रेसिडेंट जिनपिंग से गले नहीं मिले. क्यों ये आपको आगे बताएंगे. उसके पहले ये मुलाकात कितनी खास है इसे चार प्वाइंट में समझिए.

नंबर वन - पीएम मोदी सात सालों बाद चीन पहुंचे हैं. 
नंबर दो  - 2024 के ब्रिक्स सम्मेलन के 10 महीने बाद मोदी-जिनपिंग की मुलाकात हुई है. 
नंबर तीन- ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार मोदी-जिनपिंग मिले हैं. 
नंबर चार- ट्रंप के पचास परसेंट वाले टैरिफ ऐलान के बाद मोदी-जिनपिंग की पहली मुलाकात है.

पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच पचास से पचपन मिनट तक बैठक हुई. 

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'पिछले साल कजान में हमारी बहुत उपयोगी चर्चा हुई थी. जिससे हमारे संबंध बेहतर हुए. सीमा पर सैनिकों की वापसी के बाद, शांति और स्थिरता का माहौल बना है. सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों ने समझौता किया है. कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू हो गई है और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें भी फिर से शुरू हो रही हैं.

SCO के दौरान हुई मोदी - जिनपिंग की इस बातचीत का हासिल समझना बहुत जरूरी है.

- सीमा प्रबंधन को लेकर समझौते का मतलब है. दोनों देशों के बीच विवाद पीछे छूट रहे हैं.
- बॉर्डर से सैनिकों की वापसी के बाद शांति है. मतलब दोबारा चीन के साथ बातचीत के रास्ते खुले हैं.
- कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होने का मतलब है दोनों देशों विवाद सुलझाने की मंशा रखते हैं.  
- दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान शुरू होने का मतलब है दोनों देशों के के बीच कनेक्शन बहाल होगा.

गलवान ने भारत-चीन रिश्तों के बीच जो खटास खड़ा की थी, उसके बाद चीन से रिश्ते पटरी पर आने में वक्त लगना तय था. खासकर ऑपरेशन सिंदूर के समय चीन की ओर दिया गया पाकिस्तान को सपोर्ट चिंता का सबब था. लेकिन इन सबके बीच भारत की ओर से जुलाई में चीन के लिए पर्यटन वीजा शुरू किया. जो गलवान घाटी संघर्ष के बाद रद्द कर दिए गए थे.

चीनी राष्ट्रपति ने कहा, 'PM मोदी से मिलकर खुशी हुई. ड्रैगन और हाथी को साथ आना जरूरी है. न और भारत दो प्राचीन सभ्यताए हैं..हम दुनिया की दो सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं. दोनों देशों के लिए ये सही विकल्प है कि हम एक-दूसरे के अच्छे पड़ोसी और दोस्त बनें. ऐसे साझेदार बनें जो एक-दूसरे की कामयाबी में मदद करें. ड्रैगन और हाथी को एक साथ आगे बढ़ाएं.                                 

पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात का असर भारत-चीन रिश्तों का नया चैप्टर ओपन कर सकता है लेकिन 

दिल्ली से पीएम मोदी 3862 किलोमीटर दूर तियानजिन चीन के साथ रिश्ते सुधारने पहुंचे हैं. लेकिन इसका इंपैक्ट दोनों देशों से ज्यादा तियानजिन से 11 हजार 200 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन डीसी में बैठे प्रेसिडेंट ट्रंप पर हो रहा है.

दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा

क्योंकि चीन भारत के लिए व्यापार का बड़ा विकल्प है. टैरिफ वाली तलवार चलाकर ट्रंप ने भारत को जो घाव दिए हैं उसकी भरपाई चीन से पूरी नहीं लेकिन थोड़ी तो हो ही सकती है यही नहीं आज तो पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले हैं, दोनों के बीच मुलाकात हुई है. सोमवार को पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने वाले हैं, ट्रंप तब और परेशान हो सकते हैं.

प्रेसिडेंट पुतिन ने ट्रंप को डायरेक्ट मैसेज दे भी दिया है. दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा. इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में हर देश का सम्मान होगा क्योंकि SCO ज्यादा न्याय संगत है. ये शिखर सम्मेलन SCO में नई ऊर्जा देगा और हम यूरेशियाई क्षेत्र में एकजुटता बढ़ाएंगे. 

ट्रंप की परेशानी का कारण सिर्फ मोदी-जिनपिंग मुलाकात नहीं है बल्कि पूरा शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO ही है. इसे भी ध्यान से समझना बहुत जरूरी है. SCO भले ही दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक संगठन नहीं हो लेकिन ये वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है और इसमें भारत की चीन और रूस से नजदीकी ट्रंप के लिए चिंता का कारण है क्योंकि ये दोनों देश भारत के लिए ट्रंप के टैक्स की तोड़ बन सकते हैं.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

