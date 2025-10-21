Advertisement
असली तुलना जंग के मैदान में होती है... इंडियन एयरफोर्स की रैंकिंग देख तिलमिलाया चीन, कहने लगा 'कॉकटेल'

India China Air Force Ranking: जब से अमेरिका और रूस के बाद भारतीय एयरफोर्स की रैंकिंग जारी हुई है, चीन की सेना, उसके एक्सपर्ट और मीडिया सब तिलमिलाए हैं. कोई कह रहा है कि भारत की एयरफोर्स तो अमेरिका, रूस और फ्रांस का कॉकटेल है तो कोई कह रहा कि इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 21, 2025, 10:46 AM IST
अब तक दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स का जिक्र होता था तो अमेरिका और रूस के बाद चीन का नाम लिया जाता था लेकिन अब ये ऑर्डर बदल गया है. चीन को इस तिकड़ी से बाहर करते हुए भारत ने एंट्री ले ली है. यह बात चीनियों खासतौर से सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स को अखर रही है. चीनी एक्सपर्ट भी तिलमिलाते हुए कह रहे हैं कि असली तुलना तो जंग के मैदान में होती है, कागज पर नहीं. ग्लोबल टाइम्स ने डीएनए और तमाम भारतीय मीडिया रिपोर्टों के आधार पर खुद ही कह रहा है कि गलत आकलन या अति आत्मविश्वास के घातक नतीजे हो सकते हैं. 

WDMMA एक ऐसा संगठन है जो दुनिया की एयर फोर्सेज की रैंकिंग जारी करता है. ताजा लिस्ट चीन के लिए चौंकाने वाली रही. भारत ने 2025 की इस लिस्ट में चीन को पीछे छोड़ दिया. अमेरिकी एयरफोर्स को 242 अंकों के साथ पहला स्थान मिला है. 114 प्वाइंट्स के साथ रूस की एयरफोर्स दूसरे और 69.4 प्वाइंट्स के साथ भारत की वायुसेना तीसरे स्थान पर है. चीन 63.8 पवाइंट्स के बाद भारत से नीचे हैं. जापान की एयरफोर्स 58.1 प्वाइंट्स के साथ पांचवें स्थान पर है. 

भारत के ऑपरेशन से बदली तस्वीर

लिस्ट आई तो चीन में डिबेट छिड़ गई. भारतीय मीडिया की रिपोर्ट पढ़कर चीनी चिढ़ने लगे. कहीं न कहीं इसका कनेक्शन भारतीय एयरफोर्स के ताबड़तोड़ बालाकोट एक्शन और हाल में ऑपरेशन सिंदूर के विजयी अभियान से जोड़कर देखा जाना लगा. पाकिस्तान में आतंकियों के सभी तय किए गए ठिकानों को इंडियन एयरफोर्स से सटीकता से ध्वस्त किया था. इससे भारतीय एयरफोर्स की ताकत का पूरी दुनिया को पता चला लेकिन चीन की एयरफोर्स ने लंबे समय से कोई लड़ाई या संघर्ष का सामना नहीं किया. चीन के सामने भारत की रैंकिंग ऊपर जाने को यही प्रमुख वजह माना जा रहा है. 

गुस्साकर कहने लगे कॉकटेल

ग्लोबल टाइम्स ने एक चीनी विशेषज्ञ के हवाले से कहा है कि सेनाओं की रैंकिंग कागजों पर बेस्ड नहीं बल्कि असली क्षमताओं के आधार पर होनी चाहिए. चीन को इतनी मिर्ची लगी है कि उसके एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस तरह के प्रचार से होने वाली संभावित गलतफहमियों से किसी को कोई फायदा नहीं होगा. इस रैंकिंग पर डिबेट होने लगी तो ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट पर एक चीनी ने लिखा कि यह रिपोर्ट तो मजाक है क्योंकि भारतीय वायुसेना अमेरिका, रूस और फ्रांस का कॉकटेल है. 

पढ़ें: पाकिस्तान के हमदर्द तुर्किए और अजरबैजान से अब लिया जा रहा बदला, प्रियंका बोलीं- वेल डन

वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की इस रिपोर्ट में 103 देशों और 129 फोर्सेज को शामिल किया गया है, जिसमें सेना, नौसेना और मरीन एविएशन शाखाए शामिल हैं. WDMMA के अनुसार, यह रैंकिंग न केवल समग्र ताकत, बल्कि आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स, अटैक और डिफेंस क्षमताओं आदि के आधार पर तैयार की गई है. यह भी कहा गया है कि सेना की ताकत का मूल्यांकन केवल विमानों की कुल संख्या के आधार पर नहीं किया जाता बल्कि उसकी गुणवत्ता और इन्वेंट्री के सामान्य मिश्रण के आधार पर किया जाता है. 

चीनी एक्सपर्ट डिप्रेशन में!

चीनी सैन्य मामलों के विशेषज्ञ झांग जुनशे ने ग्लोबल टाइम्स से कहा कि इस तथाकथित रैंकिंग को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए. सेनाओं की वास्तविक युद्ध क्षमता की तुलना कागज पर नहीं, जंग के मैदान में की जा सकती है. झांग ने कहा कि कुछ अमेरिकी और भारतीय मीडिया बढ़ा-चढ़ाकर इसे पेश कर रहे हैं लेकिन इस तरह का गलत अनुमान खतरनाक हो सकता है. 

पढ़ें: समंदर में आईएनएस विक्रांत पर जल्दी क्यों सो गए पीएम मोदी? जवानों से दिवाली मनाते समय खोला राज

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर

