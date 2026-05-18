क्या शुरू होने वाला है वर्ल्ड वार-3? ईरान जंग के बीच पाकिस्तान ने उठाया ऐसा कदम, हिल उठी पूरी दुनिया!

अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान ने सऊदी अरब में अपनी बड़ी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ने एक रक्षा समझौते के तहत सऊदी अरब में करीब 8,000 सैनिक, लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है. पाकिस्तान के वरिष्ठ सैन्य सूत्रों ने सोमवार को इस तैनाती की पुष्टि की. बताया जा रहा है कि इस कदम का मकसद सऊदी अरब की सुरक्षा को मजबूत करना है, खासकर ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ा हुआ है. रिपोर्ट के अनुसार, यह पूरी तरह लड़ाई के लिए तैयार सैन्य बल है, जिसे जरूरत पड़ने पर सीधे ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है.

सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने लगभग 16 लड़ाकू विमानों वाला एक पूरा स्क्वाड्रन सऊदी अरब भेजा है. इनमें ज्यादातर चीन के साथ मिलकर बनाए गए JF-17 फाइटर जेट शामिल हैं. यह तैनाती अप्रैल की शुरुआत में की गई थी. इसके अलावा पाकिस्तान ने दो स्क्वाड्रन ड्रोन भी भेजे हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने चीन का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी सऊदी अरब में तैनात किया है. इन सभी सैन्य संसाधनों का संचालन पाकिस्तानी सैनिक कर रहे हैं, जबकि इसका खर्च सऊदी अरब उठा रहा है.

जरूरत पड़ी तो 80 हजार सैनिक भी भेजे जाएंगे

सूत्रों का कहना है कि मौजूदा समझौते के तहत पाकिस्तान ने जरूरत पड़ने पर और सैनिक भेजने का भी वादा किया है. एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक, गोपनीय रक्षा समझौते में यह प्रावधान है कि हालात बिगड़ने पर पाकिस्तान सऊदी अरब में 80,000 तक सैनिक तैनात कर सकता है. रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इस समझौते में पाकिस्तानी युद्धपोतों की तैनाती का भी जिक्र है, हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि कोई युद्धपोत सऊदी अरब पहुंचा है या नहीं.

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सलाहकार और ट्रेनिंग की भूमिका

हालांकि पाकिस्तान की ओर से भेजे गए सैनिकों और एयरफोर्स कर्मियों की मुख्य भूमिका फिलहाल सलाह और ट्रेनिंग देने की बताई जा रही है. लेकिन सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी तैनाती सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं मानी जा सकती. पहले से भी सऊदी अरब में हजारों पाकिस्तानी सैनिक मौजूद हैं, जो पुराने रक्षा समझौतों के तहत वहां तैनात हैं.

ईरान और सऊदी के बीच फंसा पाकिस्तान

यह तैनाती ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है. पिछले छह हफ्तों से जारी संघर्ष विराम कराने में इस्लामाबाद की अहम भूमिका रही है. पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की मेजबानी भी की थी. रॉयटर्स के अनुसार, इससे पहले ईरान के हमलों में सऊदी अरब के ऊर्जा ढांचे को नुकसान पहुंचा था और एक सऊदी नागरिक की मौत हुई थी. इसके बाद सऊदी अरब की ओर से ईरान पर कई गुप्त जवाबी हमले किए गए थे.

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