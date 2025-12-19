Advertisement
पाकिस्तान-चीनइस देश में बन रही है दुनिया की सबसे लंबी टनल, 6 घंटे का सफर मात्र 40 मिनट में

इस देश में बन रही है दुनिया की सबसे लंबी टनल, 6 घंटे का सफर मात्र 40 मिनट में

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 19, 2025, 05:10 PM IST
इस देश में बन रही है दुनिया की सबसे लंबी टनल, 6 घंटे का सफर मात्र 40 मिनट में

क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी टनल कौन सी है? इसका उत्तर है स्विट्जरलैंड की गॉथर्ड बेस टनल यह 57 किमी लंबी टनल है. वहीं चीन अब इससे भी बड़ी टनल बनाने की योजना पर काम शुरू कर चुका है. चीन की ये टनल 76 मील लंबी होगी और 6 घंटे की यात्रा को महज 40 मिनट में बदल देगी. इस टनल को बनाने की अनुमानित लागत 20 अरब पाउंड से भी अधिक है. चीन की बोहाई स्ट्रेट टनल में हाई स्पीड ट्रेनों के लिए दो समानांतर टनल होंगी. इनमें दौड़ने वाली ट्रेनों की स्पीड लगभग 150 मील प्रति घंटे से भी अधिक होगी. 

इस टनल के बन जाने के बाद चीन के दालियान और यान्ताई शहरों के बीच यात्रा करने में लगने वाले समय का 90 फीसदी टाइम कम हो जाएगा. ये यूरोस्टार ट्रेनों से आगे निकल जाएंगी जो चैनल टनल का उपयोग करते समय केवल 100 मील प्रति घंटे की स्पीड से निकलती हैं. इस योजना को तैयार करने वालों ने इसके लिए सटीक रूट तय किया है. इसके आधार पर बोहाई स्ट्रेट टनल 75 मील से अधिक लंबी हो सकती है, जिसमें लगभग 56 मील समुद्र तल के नीचे खुदाई की जाएगी. सुरंग का पूरा 56 मील हिस्सा जलमग्न होगा, जो 24 मील लंबी चैनल सुरंग और जापान की सेइकन सुरंग के 14.5 मील जलमग्न खंड की संयुक्त लंबाई से अधिक होगा. 

परियोजना में लगेगा कितना समय?
यह अविश्वसनीय रूप से चीन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसकी अनुमानित लागत 220 अरब युआन (लगभग 23,300,000,000 पाउंड से अधिक) है. इस योजना को पूरा होने में 10 से 15 वर्ष लगने की भविष्यवाणी की गई है. अगर हम इसकी तुलना किसी छोटी चैनल टनल के निर्माण में लगे समय से करें तो सबसे छोटी टनल वाली परियोजना को भी 6 वर्ष लग गए थे. 

इस टनल की क्या होंगी खूबियां?
इस योजना को तैयार करने वाले अधिकारियों ने इस बात का भी आश्वासन दिया है कि इस टनल में अपडेटेड सुरक्षा तकनीक होगी. जिसमें अपडेटेड वेंटिलेशन सिस्टम, वॉटरप्रूफिंग, स्ट्रक्चरल सेंसर और इमरजेंसी एग्जिट शामिल होंगे. इस टनल में ये खूबियां सभी लियाओडोंग और शैंडोंग प्रायद्वीपों के बीच भूकंप-संभावित क्षेत्र से गुजरते समय यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गईं हैं. चीन के लिए ये दोनों शहर महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं. दालियान एक महत्वपूर्ण बंदरगाह से बढ़कर पूर्वी एशिया के लिए एक प्रमुख वित्तीय, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स हब बन गया है. 

6 घंटे की दूरी महज 40 मिनटों में तय करेगी ट्रेन
इस बीच पारंपरिक रूप से अपने फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध यान्ताई ने हाल ही में पेट्रोकेमिकल्स, ऑटोमोटिव विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और अत्याधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में काफी तेजी से बढ़ोत्तरी की है. मौजूदा समय दोनों शहरों के बीच सबसे तेज़ संपर्क बोहाई ट्रेन फेरी है, जिसे स्ट्रेट पार करने में लगभग 6 से 8 घंटे लगते हैं. इन दोनों शहरों के बीच यात्रा में लगने वाले समय को नाटकीय रूप से कम करके चीनी अधिकारियों का उद्देश्य उनके बढ़ते आर्थिक उत्पादन को बढ़ावा देना है. एक सरकारी प्रतिनिधि ने 2018 में कहा था कि अधिकारी इस परियोजना को "जितनी जल्दी हो सके" शुरू करने के लिए उत्सुक हैं. 

