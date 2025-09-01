शी जिनपिंग का 'जिगरी यार' SCO में ट्रंप का 'अय्यार'... पाकिस्तानी पत्रकारों ने शहबाज शरीफ को धो डाला!

India China Russia Unite: एससीओ के मंच से चीन ने भारत के साथ रिश्ते सुधारने का ऐलान किया तो पाकिस्तानी वजीर ए आजम के होश उड़ गए. उनकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह देखकर पाकिस्तान के टीवी चैनलों में डिस्कशन चलने लगा कि चीन किसको कितनी तवज्जो दे रहा है. एक ने कहा आपकी (शरीफ) इज्जत में इजाफा होता कि आप अपने लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन आप चीन चले गए हैं. पाकिस्तान के कई पत्रकारों ने शरीफ के लंबे चीन दौरे पर सवाल उठाए हैं. पुरुष पत्रकारों ने कमोबेश जो बात कहीं और यकीन मानिए महिला पत्रकार आरजू काजमी का भाव वैसा ही था.

SCO समिट में ट्रंप का मुखबिर!

दरअसल जिस वक्त SCO फोटोशूट हो रहा था. तमाम राष्ट्राध्यक्ष सामने की तरफ देख रहे थे. मगर शहबाज शरीफ नजर चुराकर बाईं ओर देख रहे थे. जानते हैं क्यों? क्योंकि दावा है कि शहबाज़ शरीफ अमेरिका के मुखबिर बनकर SCO समिट में पहुंचे थे. मतलब जिस वक्त SCO समिट में ट्रंप की टैरिफ वॉर पर पलटवार करने के लिए नई रणनीति बनाने की तैयारी है. क्या वहां पर ट्रंप का ये जासूस सबकुछ नोट कर रहा था.

पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने कहा, 'ये जरूर है कि चाइना इस वक्त पाकिस्तान से बहुत नाराज दिखाई देता है, चाइना की नाराजगी की वजह डेफिटनली ट्रंप हैं, जो कि पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान बुरी तरह ऐसी सिचुएशन में आ गया है कि वो आगे ट्रंप की बात सुने या चाइना को खुश रखे. यकीनन चाइना को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी कि पाकिस्तान अमेरिकी कैंप में चला जाए.'

वहीं पाकिस्तान के सियासी एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा, 'जनरल आसिम मुनीर वो अमेरिका गए और ट्रंप से मिले और इंडिया-अमेरिका के रिलेशन में बदलाव आ गया और जंग में इस वजह से बदलाव आ गया. पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की जो अभी शुरू हुआ हैं, उसमें लग रहा है कि पाकिस्तान के बारे में चाइना के अंदर ये व्यू है कि वो थोड़ा सा चेंज हो गया है. हमें सचेत होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है. पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से भी हमें सावधान होना चाहिए.

ट्रंप और शरीफ की टेंशन की वजह और शरीफ के लंबे चीन दौरे पर सवाल

बता दें कि भारत और चीन की बढ़ती करीबी से जितना ज्यादा टेंशन में अमेरिका है. उससे जरा कम तनाव में शहबाज भी नहीं हैं. वजह साफ है कि अगर भारत-चीन-रूस ने मिलकर कोई बड़ा कदम उठा लिया. तो डोनाल्ड ट्रंप तो झुकेंगे ही साथ ही साथ पाकिस्तान का भी दाना पानी उठ सकता हैं.

भारत-रूस-चीन का त्रिभुज तोड़ेगा 'टैरिफ' का क्षेत्रफल

क्योंकि एक तरफ भारत है जो दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है. दूसरी तरफ रूस है. जिसके पास एनर्जी रिसोर्सेस की कोई कम नहीं है. तीसरी तरफ चाइना है, दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी और दुनिया का सबसे बड़ा मैनुफेक्चरर.

चौंकाने वाली बात ये है कि अब तो पाकिस्तान में भी शहबाज़ शरीफ के दौरे को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. पाकिस्तान के पत्रकार पूछ रहे हैं कि जिस वक्त पूरा पाकिस्तान बाढ़ की चपेट में है. ऐसे मुश्किल वक्त में कौन सी आफत आ गई थी कि शहबाज़ 6 दिन के लिए चीन जाना पड़ा.

पाकिस्तानी पत्रकार शोहराब बरकत ने पूछा, 'हमारा प्राइम मिनिस्टर नाजरीन ऐसे वक्त में जब हमें पॉलिटिकल फेस की जरूरत है, उन्हें सड़कों पर अवाम के साथ होना चाहिए था, वो चीन चले गए हैं, अरे भाई क्या लेना आपको इस वक्त चीन से, बल्कि आप चीन को कहते कि इस टूर को आगे बढ़ाते हैं, इसकी वजह से शायद आपकी इज्जत में इजाफा होता कि आप अपने लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन आप चीन चले गए.'

कहा जा रहा है कि शरीफ शौकिया तौर पर चीन नहीं गए हैं, बल्कि आशंका है कि ट्रंप ने उन्हें खास असाइमेंट देकर चाइना भेजा है और SCO से मिल रही एक-एक जानकारी और एक-एक तस्वीर को ट्रंप खुद मॉनिटर कर रहे हैं. अब सवाल है कि इन आशंकाओं का आधार क्या है. दरअसल पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के अहसान तले दबे हुए हैं.

ट्रंप ये बार-बार दावा कर रहे हैं कि

-उन्होंने ही युद्ध विराम करवाकर भारत की पिटाई से बचाया.

-उसके बाद आतंकपरस्त मुल्क होने के बावजूद IMF से लोन दिलवाया.

-पाकिस्तान में तेल भंडार विकसित करने के लिए अमेरिका तैयार हुआ.

-जिस बलूच लिबरेशन आर्मी से पाकिस्तान सेना खौफ खाती है, उसे अमेरिका ने वैश्विक आतंकी संगठन घोषित कर दिया.

-इतना ही नहीं भारत पर 50 प्रतिशत की भारी-भरकम टैरिफ लगाने वाले ट्रंप ने पाकिस्तान पर सिर्फ 19 फीसदी टैरिफ लगाया.

शहबाज़ शरीफ की नीयत पर शक इसलिए भी पैदा होता है. क्योंकि जब पूरा पाकिस्तान शहबाज़ शरीफ से चीन नहीं जाने की अपील कर रहा था. तो भी ऐसा कौन का दबाव था शहबाज़ पर कि वो सभी को दरकिनार करके चीन चले गए.

पाकिस्तानी पत्रकार फकर यूसुफजई ने कहा, 'मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि प्रधानमंत्री साहब को नहीं जाना चाहिए था, बिल्कुल जाना चाहिए था, लेकिन बजाय 6 या 5 दिन के जाने के 1 या 2 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा करके वापस आ जाते तो ज़्यादा अच्छा होता, इससे पहले हमने पहलगाम अटैक के दौरान देखा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया में थे और बहुत जरूरी उनका विजिट था, MBS के साथ इनकी मीटिंग थी और उसे आगे बढ़ाकर वो न्यू दिल्ली पहुंचे थे'.

खैर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनका नया-नया चमचा पाकिस्तान कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले. लेकिन चीन रूस और भारत ने मिलकर जो ट्रांयगल बनाया है ना उसका तोड़ किसी के लिए भी आसान नहीं है. मुमकिन है इस वजह से ट्रंप ने जासूस बनाकर शहबाज शरीफ को SCO समिट में भेजा है.