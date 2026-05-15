‘डूबता राष्ट्र है US’, जिनपिंग ने कसा तंज तो खिसिया गए ट्रंप, बोले- वो बाइडेन का अमेरिका था, अब दुनिया में सबसे ‘हॉट’

Trump on Xi Jinping Meeting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी चीन यात्रा पर बीजिंग पहुंचे हुए हैं. इस मौके पर चीन उनके सामने लगातार अपनी जबरदस्त सैन्य क्षमता का इजहार कर ताकत दिखा रहा है. यहां तक ट्रंप के साथ आमने-सामने की बैठक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका को डूबता हुआ मुल्क तक कह दिया. लेकिन अपने बड़बोलेपन और अजीब व्यवहार के लिए चर्चित ट्रंप को इससे खास असर पड़ता नजर नहीं आ रहा है. उन्होंने कहा कि जिनपिंग ने यह बात बाइडन प्रशासन के दिनों में कही है. आज की तारीख में यूएस दुनिया में शानदार सफलताएं हासिल कर रहा है.

जो बाइडेन के कार्यकाल की बात कर रहे थे जिनपिंग- ट्रंप

अपने सोशळ मीडिया हैंडल ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, 'जब राष्ट्रपति शी ने बहुत ही शालीनता से संयुक्त राज्य अमेरिका को शायद एक गिरता हुआ (declining) राष्ट्र कहा, तो वह उस जबरदस्त नुकसान का जिक्र कर रहे थे. जो हमने 'स्लीपी जो बाइडन' और बाइडन प्रशासन के चार वर्षों के दौरान सहा था. उस लिहाज से वे 100% सही थे. हमारे देश ने खुली सीमाओं, ऊंचे करों, हर किसी के लिए ट्रांसजेंडर नीतियों, महिलाओं के खेलों में पुरुषों की भागीदारी, भयानक व्यापार समझौतों, अनियंत्रित अपराध और बहुत कुछ के साथ अथाह कष्ट झेला है!'

'हम फिर से एक आर्थिक पावरहाउस बन गए'

अपने कार्यकाल की खुद तारीफ करते हुए ट्रंप ने आगे लिखा, 'राष्ट्रपति शी उस अविश्वसनीय उदय का जिक्र नहीं कर रहे थे जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने ट्रम्प प्रशासन के 16 शानदार महीनों के दौरान दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है. उसमें हमने सर्वकालिक उच्च शेयर बाजार, वेनेजुएला में सैन्य जीत, ईरान में जारी सैन्य तबाही शामिल है. हमारी सेना अब तक की पृथ्वी पर सबसे मजबूत सेना है. हम फिर से एक आर्थिक पावरहाउस बन गए हैं. दूसरे देशों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में रिकॉर्ड 18 ट्रिलियन डॉलर का निवेश किया.'

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'राष्ट्रपति शी ने जबरदस्त सफलताओं पर मुझे बधाई दी'

ट्रंप ने कहा, 'इतिहास में सबसे अच्छा अमेरिकी जॉब मार्केट इस वक्त है, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले से कहीं अधिक लोग काम कर रहे हैं. हमने देश को नष्ट करने वाली DEI को समाप्त किया. इसके साथ ही ऐसी कई अन्य चीजें भी कीं, जिन्हें आसानी से बताना असंभव होगा. वास्तव में, राष्ट्रपति शी ने इतनी कम अवधि में इतनी जबरदस्त सफलताओं पर मुझे बधाई दी.'

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'दो साल पहले हम वास्तव में गिरता हुआ राष्ट्र थे'

अपने प्रशासन की पीठ ठोकते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा, 'दो साल पहले, हम वास्तव में एक गिरता हुआ राष्ट्र थे. इस पर, मैं राष्ट्रपति शी से पूरी तरह सहमत हूं! लेकिन अब, संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में कहीं भी सबसे 'हॉट' राष्ट्र है. उम्मीद है कि चीन के साथ हमारे संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत और बेहतर होंगे!'