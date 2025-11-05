Advertisement
trendingNow12990076
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

'आप सिख नहीं, अपने मंदिर जाओ...' 14 भारतीय तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान ने सीमा से लौटाया; हिंदू धर्म के नाम पर की बदसलूकी

Guru Parva: पाकिस्तान ने गुरु नानक देव की 556वीं जयंती के अवसर पर सिख तीर्थयात्रियों के साथ यात्रा कर रहे 14 भारतीय हिंदू तीर्थयात्रियों को देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी. इन तीर्थयात्रियों को वाघा सीमा पर रोका गया और वापस भारत भेज दिया गया. पाकिस्तान ने इसके पीछे का कारण बताया कि वे हिंदू थे और सिख जत्थे के साथ यात्रा नहीं कर सकते थे.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 05, 2025, 07:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Guru Nanak Jayanti: गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती के अवसर पर पाकिस्तान जाने वाले 14 भारतीय तीर्थयात्रियों को पाकिस्तानी आव्रजन अधिकारियों ने देश में प्रवेश की अनुमति नहीं दी. सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान ने इन सभी तीर्थयात्रियों को उनके हिंदू धर्म का हवाला देते हुए वाघा सीमा से वापस लौटा दिया. इन 14 में से 7 श्रद्धालु दिल्ली और 7 लखनऊ के रहने वाले बताए जा रहे हैं. उन्होंने यात्रा के लिए बस किराया पैकेज के तहत प्रति व्यक्ति 13000 रुपये का भुगतान किया था, लेकिन प्रवेश से इनकार किए जाने के बाद भी यह राशि वापस नहीं की गई.

2100 भारतीयों को थी पाकिस्तान जाने की अनुमति

जानकारी के अनुसार, भारत के गृह मंत्रालय ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर कुल 2100 तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान जाने की मंजूरी दी थी, जबकि इस्लामाबाद ने भी लगभग इतने ही श्रद्धालुओं के लिए यात्रा दस्तावेज जारी किए थे. मंगलवार को करीब 1900 भारतीय सिख तीर्थयात्री वाघा सीमा के जरिए पाकिस्तान में प्रवेश करने में सफल रहे थे. यह पहला अवसर है जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच लोगों का सीधा संपर्क हुआ है. इस यात्रा में अकाल तख्त साहिब के कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज के नेतृत्व में सिख प्रतिनिधिमंडल शामिल है. जत्थेदार 4 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्य गुरुपर्व समारोह आज लाहौर से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित गुरुद्वारा जन्मस्थान, ननकाना साहिब में आयोजित किया गया. श्रद्धालु अपनी 10 दिवसीय यात्रा के दौरान गुरुद्वारा पंजा साहिब (हसन अब्दाल), गुरुद्वारा सच्चा सौदा (फारूकाबाद) और गुरुद्वारा दरबार साहिब (करतारपुर) में भी मत्था टेकेंगे. इस बीच, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार से करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने की अपील की है. अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के बाद उन्होंने कहा कि अब तो भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच भी हो रहे हैं. श्रद्धालु करतारपुर साहिब जाकर कुछ घंटों में लौट आते हैं, इसलिए गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को बिना देरी के करतारपुर कॉरिडोर फिर से खोल देना चाहिए. मुख्यमंत्री मान के इस बयान को लेकर सिख संगठनों ने भी केंद्र से अपील की है कि श्रद्धालुओं की धार्मिक यात्राओं में कोई बाधा न आए और इस प्रकार की घटनाओं से दोनों देशों के धार्मिक व सांस्कृतिक संबंधों को प्रभावित नहीं किया जाए.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Pakistan

Trending news

J-K के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने पर घमासान, मुस्लिम बोले- ये गैर इस्लामिक
Vande Mataram
J-K के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने पर घमासान, मुस्लिम बोले- ये गैर इस्लामिक
'स्वयंभू बाबा' के जाल में फंसा IT इंजीनियर, करोड़ों का लगा चूना, 7 सालों तक चला खेल
Pune News
'स्वयंभू बाबा' के जाल में फंसा IT इंजीनियर, करोड़ों का लगा चूना, 7 सालों तक चला खेल
दिल्ली में प्रदूषण का तांडव, कई इलाकों में हालात 'गंभीर', चीन बोला- हम मदद को तैयार
Delhi air pollution
दिल्ली में प्रदूषण का तांडव, कई इलाकों में हालात 'गंभीर', चीन बोला- हम मदद को तैयार
शिवसेना नेता संजय राउत मुंबई के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती, अचानक बिगड़ी थी तबियत
Sanjay Raut
शिवसेना नेता संजय राउत मुंबई के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती, अचानक बिगड़ी थी तबियत
'उन्होंने बर्बाद कर दी सड़कें...', बेंगलुरु के पैचवर्क की उड़ी धज्जियां, छिड़ी बहस
bengaluru news
'उन्होंने बर्बाद कर दी सड़कें...', बेंगलुरु के पैचवर्क की उड़ी धज्जियां, छिड़ी बहस
गुहार लगाता रहा किसान, अफसरों के कान पर नहीं रेंगी जूं; पेट्रोल छिड़ककर खुद को जलाया
farmer died
गुहार लगाता रहा किसान, अफसरों के कान पर नहीं रेंगी जूं; पेट्रोल छिड़ककर खुद को जलाया
नई दिल्ली पहुंची मंगोलिया में फंसी एयर इंडिया की फ्लाइट, सुरक्षित लैंड हुए यात्री
AIR INDIA
नई दिल्ली पहुंची मंगोलिया में फंसी एयर इंडिया की फ्लाइट, सुरक्षित लैंड हुए यात्री
2004 में हमें भी एग्जिट पोल जिता रहे थे लेकिन...राहुल के 'H बम' पर BJP का पलटवार
Kiren Rijiju
2004 में हमें भी एग्जिट पोल जिता रहे थे लेकिन...राहुल के 'H बम' पर BJP का पलटवार
'न बंटो, न कटो, सब साथ रहो...', अबू आजमी ने क्यों कहा- कांग्रेस खत्म हो गई है?
Abu Azmi
'न बंटो, न कटो, सब साथ रहो...', अबू आजमी ने क्यों कहा- कांग्रेस खत्म हो गई है?
सबरीमाला सोना घोटाले का जल्द होगा पर्दाफाश? HC ने दिया साइंटिफिक एग्जामिनेशन का आदेश
Sabarimala temple
सबरीमाला सोना घोटाले का जल्द होगा पर्दाफाश? HC ने दिया साइंटिफिक एग्जामिनेशन का आदेश