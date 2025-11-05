'आप सिख नहीं, अपने मंदिर जाओ...' 14 भारतीय तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान ने सीमा से लौटाया; हिंदू धर्म के नाम पर की बदसलूकी

Guru Nanak Jayanti: गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती के अवसर पर पाकिस्तान जाने वाले 14 भारतीय तीर्थयात्रियों को पाकिस्तानी आव्रजन अधिकारियों ने देश में प्रवेश की अनुमति नहीं दी. सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान ने इन सभी तीर्थयात्रियों को उनके हिंदू धर्म का हवाला देते हुए वाघा सीमा से वापस लौटा दिया. इन 14 में से 7 श्रद्धालु दिल्ली और 7 लखनऊ के रहने वाले बताए जा रहे हैं. उन्होंने यात्रा के लिए बस किराया पैकेज के तहत प्रति व्यक्ति 13000 रुपये का भुगतान किया था, लेकिन प्रवेश से इनकार किए जाने के बाद भी यह राशि वापस नहीं की गई.

2100 भारतीयों को थी पाकिस्तान जाने की अनुमति

जानकारी के अनुसार, भारत के गृह मंत्रालय ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर कुल 2100 तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान जाने की मंजूरी दी थी, जबकि इस्लामाबाद ने भी लगभग इतने ही श्रद्धालुओं के लिए यात्रा दस्तावेज जारी किए थे. मंगलवार को करीब 1900 भारतीय सिख तीर्थयात्री वाघा सीमा के जरिए पाकिस्तान में प्रवेश करने में सफल रहे थे. यह पहला अवसर है जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच लोगों का सीधा संपर्क हुआ है. इस यात्रा में अकाल तख्त साहिब के कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज के नेतृत्व में सिख प्रतिनिधिमंडल शामिल है. जत्थेदार 4 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचे थे.

मुख्य गुरुपर्व समारोह आज लाहौर से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित गुरुद्वारा जन्मस्थान, ननकाना साहिब में आयोजित किया गया. श्रद्धालु अपनी 10 दिवसीय यात्रा के दौरान गुरुद्वारा पंजा साहिब (हसन अब्दाल), गुरुद्वारा सच्चा सौदा (फारूकाबाद) और गुरुद्वारा दरबार साहिब (करतारपुर) में भी मत्था टेकेंगे. इस बीच, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार से करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने की अपील की है. अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के बाद उन्होंने कहा कि अब तो भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच भी हो रहे हैं. श्रद्धालु करतारपुर साहिब जाकर कुछ घंटों में लौट आते हैं, इसलिए गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को बिना देरी के करतारपुर कॉरिडोर फिर से खोल देना चाहिए. मुख्यमंत्री मान के इस बयान को लेकर सिख संगठनों ने भी केंद्र से अपील की है कि श्रद्धालुओं की धार्मिक यात्राओं में कोई बाधा न आए और इस प्रकार की घटनाओं से दोनों देशों के धार्मिक व सांस्कृतिक संबंधों को प्रभावित नहीं किया जाए.