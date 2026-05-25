ये कैसा 'अतरंगी बॉस'? लड़कियों के कपड़ों में शेयर करता है AI तस्वीर, बनना चाहता है सबसे अमीर शख्स; कर्मचारी भी चिढ़े

चीन के एक टेक कंपनी के मालिक इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं. 39 साल के उद्यमी यू हाओ सोशल मीडिया पर अतरंगी फोटोज शेयर करने के कारण वायरल हो रहे हैं और वह एलन मस्क को अपना प्रतिद्वंद्वी मानते हैं.
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दुनिया में अतरंगी लोगों की कमी नहीं है. कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं, जो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर लेता है. कुछ ऐसा ही मामला पड़ोसी देश चीन से सामने आया है. जहां पर एक टेक उद्यमी ने कुछ ऐसा कारमाना किया है, जिसने लोगों को दंग कर दिया है. 39 साल के उद्यमी यू हाओ को लोगों ने क्रेजी बॉस कहना शुरू कर दिया है.
रिपोर्ट्स के अनुसार, यह शख्स एआई की मदद से लड़कियों के गेटअप वाली तस्वीर बना रहा है और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा है. हैरान करने वाली बात है कि इस क्रेजी बॉस की चर्चा सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है. शख्स की कंपनी के लोग भी अपने मालिक की इन हरकतों को देखकर परेशान हैं और वह अलग-अलग बात कर रहे हैं.
एक रिपोर्ट के अनुसार, यू हाओ चीन के जियांगसू प्रांत से हैं और वह Dreame Technology नाम की कंपनी के सीईओ और फाउंडर हैं. बता दें कि यह कंपनी साल 2017 में शुरू हुई थी और मुख्य रूप से हाई-एंड रोबोट वैक्यूम क्लीनर और स्मार्ट होम अपलायंसेज बनाने का काम करती है.
इससे भी खास बात है कि चीन में बढ़ते स्मार्ट अपलायंस बाजार में यह कंपनी अहम भूमिका निभा रही है. इस कंपनी की वर्तमान वैल्युएशन करीब 450 अरब युआन यानी 6.6 अरब अमेरिकी डॉलर है. इस साल की छमाही तक इस कंपनी ने 1,500 अरब युआन के वैल्यूएशन का लक्ष्य रखा है.
गौरतलब है कि हाल के समय में ही कंपनी के सीईओ यू हाओ ने AI जेनरेटेड इमेजेस शेयर की हैं, इन तस्वीरों में वह महिलाओं के कपड़े पहने नजर आ रहे है और महिलाओं वाला गेटअप ले रखा है. इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं और लोग अलग-अलग राय इस मुद्दे पर रख रहे हैं.
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इससे भी खास बात है कि यू हाओ अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क को मानते हैं. यू हाओ का सपना है कि वह दुनिया के सबसे अमीर शख्स बने. हालांकि, उनकी इस महत्वाकांक्षा को कुछ टेक प्रतियोगी अहंकार मानते हैं.
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