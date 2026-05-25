Advertisement
trendingNow13228596
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनये कैसा अतरंगी बॉस? लड़कियों के कपड़ों में शेयर करता है AI तस्वीर, बनना चाहता है सबसे अमीर शख्स; कर्मचारी भी चिढ़े

ये कैसा 'अतरंगी बॉस'? लड़कियों के कपड़ों में शेयर करता है AI तस्वीर, बनना चाहता है सबसे अमीर शख्स; कर्मचारी भी चिढ़े

चीन के एक टेक कंपनी के मालिक इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं. 39 साल के उद्यमी यू हाओ सोशल मीडिया पर अतरंगी फोटोज शेयर करने के कारण वायरल हो रहे हैं और वह एलन मस्क को अपना प्रतिद्वंद्वी मानते हैं. 

 

 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 25, 2026, 06:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये कैसा 'अतरंगी बॉस'? लड़कियों के कपड़ों में शेयर करता है AI तस्वीर, बनना चाहता है सबसे अमीर शख्स; कर्मचारी भी चिढ़े

दुनिया में अतरंगी लोगों की कमी नहीं है. कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं, जो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर लेता है. कुछ ऐसा ही मामला पड़ोसी देश चीन से सामने आया है. जहां पर एक टेक उद्यमी ने कुछ ऐसा कारमाना किया है, जिसने लोगों को दंग कर दिया है. 39 साल के उद्यमी यू हाओ को लोगों ने क्रेजी बॉस कहना शुरू कर दिया है.  

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह शख्स एआई की मदद से लड़कियों के गेटअप वाली तस्वीर बना रहा है और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा है. हैरान करने वाली बात है कि  इस क्रेजी बॉस की चर्चा सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है. शख्स की कंपनी के लोग भी अपने मालिक की इन हरकतों को देखकर परेशान हैं और वह अलग-अलग बात कर रहे हैं. 

पहले जानिए कौन हैं यू हाओ 

एक रिपोर्ट के अनुसार, यू हाओ चीन के जियांगसू प्रांत से हैं और वह Dreame Technology नाम की कंपनी के सीईओ और फाउंडर हैं. बता दें कि यह कंपनी साल 2017 में शुरू हुई थी और मुख्य रूप से हाई-एंड रोबोट वैक्यूम क्लीनर और स्मार्ट होम अपलायंसेज बनाने का काम करती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इससे भी खास बात है कि चीन में बढ़ते स्मार्ट अपलायंस बाजार में यह कंपनी अहम भूमिका निभा रही है. इस कंपनी की वर्तमान वैल्युएशन करीब 450 अरब युआन यानी 6.6 अरब अमेरिकी डॉलर है. इस साल की छमाही तक इस कंपनी ने  1,500 अरब युआन के वैल्यूएशन का लक्ष्य रखा है. 

क्यों चर्चा में कंपनी के फाउंडर? 

गौरतलब है कि हाल के समय में ही कंपनी के सीईओ यू हाओ ने AI जेनरेटेड इमेजेस शेयर की हैं, इन तस्वीरों में वह महिलाओं के कपड़े पहने नजर आ रहे है और महिलाओं वाला गेटअप ले रखा है. इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं और लोग अलग-अलग राय इस मुद्दे पर रख रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: बलूचिस्तान में सुसाइड बम धमाके से उड़ाई ट्रेन, कई डिब्बे पटरी से उतरे; 30 की मौत

एलन मस्क को मानते हैं कॉम्पिटीटर 

इससे भी खास बात है कि यू हाओ अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क को मानते हैं. यू हाओ का सपना है कि वह दुनिया के सबसे अमीर शख्स बने. हालांकि, उनकी इस महत्वाकांक्षा को कुछ टेक प्रतियोगी अहंकार मानते हैं.  

यह भी पढ़ें: चीन में विलुप्त होने की कगार पर गधे, लोगों के जवान बने रहने की दीवानगी से आई आफत? टेंशन में वैज्ञानिक

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

china newsWorld News

Trending news

कौन हैं K Pajanivel? राष्ट्रपति से सम्मान लेने से पहले पीएम मोदी के आगे दंडवत हो गए
Silambam
कौन हैं K Pajanivel? राष्ट्रपति से सम्मान लेने से पहले पीएम मोदी के आगे दंडवत हो गए
बाज नहीं आ रहा हाफिज सईद, पूर्व PoK पीएम से बंद कमरे में क्यों मिला Let चीफ का बेटा?
pok
बाज नहीं आ रहा हाफिज सईद, पूर्व PoK पीएम से बंद कमरे में क्यों मिला Let चीफ का बेटा?
90 मिनट में मुंबई से पुणे! ₹15,000 करोड़ में बनेगा नया सुपर एक्सप्रेसवे
Big Boost for Maharashtra
90 मिनट में मुंबई से पुणे! ₹15,000 करोड़ में बनेगा नया सुपर एक्सप्रेसवे
दुनिया का वो इकलौता शहर, जहां होती शहद की खेती, लोग कहते हैं Honey Capital!
India popular dish
दुनिया का वो इकलौता शहर, जहां होती शहद की खेती, लोग कहते हैं Honey Capital!
गर्मी से उत्तर भारत में मचा हाहाकार! दक्षिण में बारिश, कब तक मिलेगी निजात?
Heat wave
गर्मी से उत्तर भारत में मचा हाहाकार! दक्षिण में बारिश, कब तक मिलेगी निजात?
पता चला क्रिमिनल है प्रेमी तो तोड़ा नाता, भड़के आशिक ने किया पेट्रोल बम से हमला; फिर
crime
पता चला क्रिमिनल है प्रेमी तो तोड़ा नाता, भड़के आशिक ने किया पेट्रोल बम से हमला; फिर
लालकिला ब्लास्ट मामले में NIA का खुलासा, लखनऊ समेत कई शहरों में थी धमाके की साजिश
NIA
लालकिला ब्लास्ट मामले में NIA का खुलासा, लखनऊ समेत कई शहरों में थी धमाके की साजिश
बंगाल में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर अचानक क्यों पहुंची पुलिस?
West Bengal
बंगाल में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर अचानक क्यों पहुंची पुलिस?
गुजरात पंचायत चुनाव में बड़ा उलटफेर, AAP को रोकने के लिए BJP-कांग्रेस साथ आए!
Gujarat Panchayat Election
गुजरात पंचायत चुनाव में बड़ा उलटफेर, AAP को रोकने के लिए BJP-कांग्रेस साथ आए!
Wion के सवाल पर घिरे रुबियो, कल के बयान से पलटे; देनी पड़ी सफाई...
WION
Wion के सवाल पर घिरे रुबियो, कल के बयान से पलटे; देनी पड़ी सफाई...