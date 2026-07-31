Pakistan Mine Blast: मीथेन गैस के धमाके से दहली कोयला खदान, 32 की मौत; 10 अब भी फंसे

Pakistan Coal Mine Accident: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है. प्रांत की राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित एक कोयला खदान में गुरुवार को जहरीली मीथेन गैस के जमा होने के बाद जोरदार धमाका हो गया. इस खौफनाक हादसे में कम से कम 32 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि 10 अन्य मजदूर अभी भी खदान के सैकड़ों फीट नीचे फंसे हुए हैं.
सरकारी खदान निरीक्षक गनी बलूच के अनुसार, खदान के भीतर मीथेन गैस अचानक जमा हो गई थी, जिसके चलते यह भयावाह विस्फोट हुआ. धमाके के कुछ ही घंटों भीतर शुरुआत में 7 शव निकाले गए, जबकि बचाव दल की कड़ी मशक्कत के बाद 25 और शव बरामद किए गए.
गनी बलूच ने बेहद चिंताजनक स्थिति बताते हुए कहा कि मीथेन गैस ब्लास्ट के बाद खदान में ऑक्सीजन का स्तर पूरी तरह शून्य हो जाता है, जिससे किसी के जीवित बचने की संभावना बेहद कम रह जाती है. जहरीली गैस के कारण रेस्क्यू टीम को भी बेहद सावधानी के साथ आगे बढ़ना पड़ रहा है.
घटनास्थल पर फंसे हुए मजदूरों के परिजन अपनों की सलामती की दुआ करते हुए बेसब्री और बेबसी से इंतजार कर रहे हैं. वहीं, पुलिस और प्रशासन शवों का पंचनामा कर उन्हें अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवारों को सौंप रहा है. बलूचिस्तान के खान एवं खनिज मंत्री शोएब नोशेरवानी ने हादसे पर गहरा शोक जताया और कहा कि बचाव दल बेहद कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों में काम कर रहे हैं. उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार प्रत्येक मृतक खनिक के परिवार को 500000 पाकिस्तानी रुपये का मुआवजा देगी. साथ ही पूरे मामले की गहन जांच और माइनिंग सुरक्षा नियमों के रिव्यू का आदेश दिया गया है.
इस हादसे के बाद पाकिस्तान सेंट्रल माइंस लेबर फेडरेशन (PCMLF) ने खदान मालिकों और प्रशासन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है. यूनियन ने साफ कहा कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण ही यह हादसा हुआ है और इसके दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.
बता दें कि पाकिस्तान, खासकर बलूचिस्तान की कोयला खदानों में ऐसे जानलेवा हादसे अब आम बात बन चुके हैं. यहां की अधिकांश खदानों में वेंटिलेशन सिस्टम, गैस मॉनिटरिंग और इमरजेंसी सेफ्टी गियर्स जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहता है. बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन बेहद पिछड़ा और गरीब प्रांत है. भारी बेरोजगारी के कारण हजारों खनिक अपनी जान जोखिम में डालकर कम वेतन पर भी इस खतरनाक काम को करने के लिए मजबूर हैं. फिलहाल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन खदान के अंदर का मंजर देखकर मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.