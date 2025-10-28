'हमारी एक देश से डील, अफगानिस्तान पर नहीं रोक सकते ड्रोन हमले', पाकिस्तान ने पहली बार कबूला

Pak Afghan War: पाकिस्तान-अफगानिस्तान युद्ध के बीच एक पाक के दूसरे देश के साथ चौंकाने वाले तथाकथित समझौते को कबूल करने की खबरें सामने आ रही है. इस समझौते के तहत पाकिस्तान चाहकर भी अफगानिस्तान पर ड्रोन हमलों को नहीं रोक पा रहा है. हालांकि, पाकिस्तान ने समझौते वाले देश का नाम अभी तक उजागर नहीं किया है. पाकिस्तान की तरफ से हुए इस चौंकाने वाले समझौते के तहत उन्होंने यह भी स्वीकार किया की दूसरा देश पाक की तरफ से अफगान पर ड्रोन हमले नहीं रोकने दे रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान-अफगानिस्तान से शांति वार्ता के दौरान अफगान में टीपीपी के इलाकों पर पाक का अधिकार समझकर हमले करने की अनुमित दे.

पाक की मजबूरी

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर और टीपीपी को लेकर हालात शांत होते नजर नहीं आ रहे हैं. इस बीच तथाकथित तौर पर पाकिस्तान के अधिकारियों ने अफगानिस्तान को ये बताया कि उनका एक विदेशी देश के साथ अनुबंध है, जिसके तहत वो अफगान पर ड्रोन के हमले उस समझौते को तोड़े बिना नहीं रोक सकता है. पाकिस्तान की तरफ से ये खुलासा उस वक्त हुआ है जब दोनों देशों के बीच तनाव और झड़प के बात शांति वार्ता असफल हो गई.

पाकिस्तान की अपील

अफगानिस्तान मीडिया की तरफ से इस को लेकर भी खुलासा हुआ है कि पाक चाहकर भी दूसरे देश के साथ ड्रोन हमले करने वाले समझौते को तोड़ नहीं सकता है. इस खुलासे के बाज अफगानिस्तान पहुंचा पाकिस्तान का प्रतिनिधमंडल कमजोर दिखाई देने लगा है और शायद वह जल्द पाकिस्तान लौट सकता है. टीपीपी के हमलों का जवाब देने के लिए पाक ने अफगान से उनकी धरती पर अधिकार के तहत हमले के करने की अनुमति देने की अपील भी की है.

क्यों है लड़ाई?

पाक- अफगानिस्तान के बीच कुछ हफ्तों से लगातार झड़प और तनाव की स्थित पैदा हो रखी. इस बीच अफगान के विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी भारत दौरे पर पहुंचे थे और इसी दौरान पाकिस्तान ने काबुल पर एयर स्ट्राइक की थी. पाकिस्तान की तरफ से टीटीपी के खिलाफ जवाबी हमले की कार्रवाई के दौरान अफगान के तीन क्रिकेटर की मौत भी हो गई थी, जिसके चलते अफगान के पाक के साथ होने वाली क्रिकेट सीरीज भी रद्द कर दी थी. हाल ही में पाक अफगान के बीच शांति वार्ता को लेकर दो दौर की बातचीत हुई लेकिन सिरे नहीं चढ़ पाई. इसके बाद अफगान मीडिया की तरफ से पाकिस्तान के दूसरे देश के साथ तथाकथित समझौते की खबरें सामने आ रही हैं.