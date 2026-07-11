'क्रिप्टो हराम है...', कट्टर मौलाना के फतवे से लगेगा पाकिस्तान को बड़ा झटका, कैसे ट्रंप की कंपनी तक हो सकता है असर?

Pakistan News: दुनिया के कई देशों में इस समय क्रिप्टो करेंसी का विस्तार तेजी से बढ़ रहा है. आर्थिक संकट से जूझने वाला पाकिस्तान भी डिजिटल एसेस्ट्स के रास्ते इसमें निवेश की योजना बना रहा है. इस बीच क्रिप्टो को लेकर पाकिस्तानी की धरा पर मजहबी चर्चा शुरू हो गई है. इससे ट्रंप के क्रिप्टो करेंसी वाले इन्वेस्टमेंट को एक बड़ा झटका लग सकता है.
दरअसल, पाकिस्तान के एक मौलाना की ओर से क्रिप्टो बिजनेस को हराम घोषित किया गया है. सबसे खास बात है कि पाकिस्तान में अभी क्रिप्टो बिजनेस का इकोसिस्टम विकसित ही हो रहा था कि एक मौलवी ने इसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया. इतना ही नहीं उन्होंने दावा किया कि इस्लामी नियमों के तहत यह 'हराम' है.
कराची के दारुल उलूम कराची के प्रमुख इस्लामी विद्वान मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी ने क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग को इस्लाम के तहत हराम करार देते हुए बिटकॉइन, एथेरियम, USFT समेत सभी स्टेबलकाइन्स और ब्लॉकचेन टोकन को हराम बता दिया है. शरीयत के नियमों की हवाला देते हुए उन्होंने इस संपत्ति की खरीद-बिक्री को नजायज बताया है.
बता दें कि यह फतवा ऐसे समय पर आया है, जब पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान की सरकार ट्रंप परिवार की क्रिप्टो कंपनी World Liberty Financial (WLF) के साथ मिलकर डिजिटल एसेट्स को प्रमोट करने का काम कर रही है.
वर्तमान में पाकिस्तान पूंजी के लिए दुनिया अलग-अलग देशों से मदद की गुहार लगा रहा है. यही कारण हैं शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर पाक में वर्चुअल एसेट्स सेक्टर को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं.
माना जा रहा है कि जिस समय पाकिस्तान की सरकार पूंजी बटोरने का काम कर रही है, उस वक्त मौलाना के इस फतवे से पाक को बड़ा झटका लग सकता है.
हैरान करने वाली बात है कि मुफ्ती मुहम्मद तकी उस्मानी की ओर से जारी किया गया फतवा पाकिस्तान के सबसे सम्मानित सुन्नी इस्लामिक शिक्षण संस्थानों में माना जाता है. वहीं, पाकिस्तान की बड़ी आबादी इस पर अमल करती है.
कराची के मदरसे से जारी फतवे का समर्थन करने के लिए कई अन्य इस्लामिक विद्वान सामने आए हैं. इस फतवे में क्रिप्टोकरेंसी, क्रिप्टो टोकन और स्टेबलकॉइन शामिल हैं. फतवे में यह भी कहा गया है कि डिजिटल संपत्तियां इस्लामिक परिभाषा पर खरी नहीं उतरती हैं, इसलिए शरीया के तहत इनकी खरीद-बिक्री की अनुमति नहीं दी जा सकती.
उन्होंने कहा कि यह सभी एक ही संपत्ति को दर्शाते हैं और केवल नाम भर बदल देने के कारण धार्मिक फैसला नहीं बदल जाता. बताया गया कि यह फैसला बिटकॉइन और एथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी पर भी लागू होता है. वहीं, USDT/Tether पर भी यही लागू होता है.
बता दें कि यह फतवा ऐसे समय पर आया है, जब पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तानी सरकार की ओर से क्रिप्टोकरेंसी सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है. गत वर्ष पाक की सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों को लाइसेंस देने और देश के फाइनेंशियल सिस्टम में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को शामिल करने के लिए पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का ऐलान किया था.
ज्ञात हो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टो बिजनेस से कमाई के लिए एक कंपनी बनाई है. इस कंपनी का नाम WLF है. यह डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार की क्रिप्टो कंपनी है. कंपनी को मुख्य रूप से ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप और उनके पार्टनर्स चलाते हैं.
इस कंपनी का मुख्य प्रोडक्ट USD1 नाम का डॉलर-पेग्ड स्टेबलकॉइन है. ट्रंप के इसी कंपनी की सहयोगी कंपनी SCFT के साथ एक MoU साइन किया था. केवल WFL से अकेले ट्रंप के परिवार को साल 2025 में 500 मिलियन डॉलर से अधिक का फायदा हुआ था.
पाकिस्तान के इस मौलाना की ओर से जारी फतवा कोई कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश में मजहबी फतवों का सामाजित असर काफी देखने को मिलता है. यही कारण है कि संभव है कि पाकिस्तान में इस फतवे के आने के बाद लाखों की संख्या में क्रिप्टो ट्रेडिंग का इस्तेमाल करने से हिचक सकते हैं.