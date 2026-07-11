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'क्रिप्टो हराम है...', कट्टर मौलाना के फतवे से लगेगा पाकिस्तान को बड़ा झटका, कैसे ट्रंप की कंपनी तक हो सकता है असर?

पाकिस्तान के एक मौलाना ने फतवा जारी कर क्रिप्टो ट्रेडिंग को हराम बताया है. उनका दावा है कि शरीयत इस प्रकार की संपत्ति खरीद की इजाजत नहीं देता है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 11, 2026, 10:40 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:48 PM IST
'क्रिप्टो हराम है...', कट्टर मौलाना के फतवे से लगेगा पाकिस्तान को बड़ा झटका, कैसे ट्रंप की कंपनी तक हो सकता है असर?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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