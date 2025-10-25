Advertisement
trendingNow12975392
Hindi Newsदुनिया

शांति वार्ता के बीच पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान को दी 'खुली जंग' की धमकी

Pak Afghan Peace: हाल ही में सियालकोट में आसिफ ने कथित तौर पर दावा किया कि बातचीत के इस नए दौर का नतीजा रविवार तक सामने आ सकता है लेकिन आसिफ ने यह भी कहा 'अगर अफगानिस्तान के साथ बातचीत फेल हो जाती है, तो पाक के पास अफगान के साथ खुली जंग में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा'.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 25, 2025, 09:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शांति वार्ता के बीच पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान को दी 'खुली जंग' की धमकी

Pak Afghan peace talk: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता का दूसरा दौर शनिवार को इस्तांबुल में  शुरू हुआ तो इसी बीच पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक कथित तौर बयान सामने आया है. इस बयान में पाकिस्तान रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान को 'ओपन वॉर' की धमकी दी है. 

शांति वार्ता का दौर 
कतर और तुर्की की तरफ से आयोजित पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता का पहला दौर 18-19 अक्टूबर को दोहा में खत्म हुआ था. अफगानिस्तान की तरफ से उनके प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाइस होम मिनिस्टर रहमतुल्लाह मुजीब के साथ अफगान के गृह मंत्री नूर अहमद के भाई अनस हक्कानी कर रहे हैं. दूसरी तरफ पाकिस्तान की ओर से सुरक्षा अधिकारियों का दो सदस्यीय दल भूमिका निभा रहा है. 

आसिफ का दावा
पहले दौर की शांति वार्ता का नेतृत्व पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने किया था. हाल ही में सियालकोट में  उन्होंने कथित तौर पर दावा किया कि बातचीत के इस नए दौर का नतीजा रविवार तक सामने आ सकता है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ ने कहा 'अगर अफगानिस्तान के साथ बातचीत फेल हो जाती है, तो पाक के पास अफगान के साथ खुली जंग में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा'. हालांकि उनकी तरफ से इस बात की भी उम्मीद जताई गई की दोनों पक्ष शांति चाहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पाक को उम्मीद 
पाक अफगान के बीच चल रही शांति वार्ता के जरिए पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद है. क्योंकि, पाक अफगानिस्तान को तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को अपने इलाके से खत्म करने की मांग कर सकता है. दरअसल,  पाकिस्तान टीटीपी पर अफगान की जमीन से पाक पर हमला करने का आरोप लगाता रहता है. वहीं दूसरी ओर काबुल और इस्लामाबाद के बीच मुश्किल दौर से गुजर रहे खराब संबंधों के पीछे डूरंड लाइन पर हुई कई झड़पें भी कारण हैं. 

यह भी पढ़ें: भारत का पहला 'अत्यधिक गरीबी मुक्त' राज्य बनने जा रहा केरल, एक मिशन से रच डाला इतिहास

मुत्तकी की भारत यात्रा 

कुछ दिन पहले अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत की यात्रा पर आए थे, जिसको पाकिस्तान सरकार ने बड़े संशय के साथ देखा था. इतना ही नहीं मुत्तकी की भारत यात्रा के पहले दिन ही पाकिस्तान ने काबुल पर ड्रोन से हमला किया था.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Pak Afghan Peace

Trending news

भारत के इस राज्य में नहीं एक भी अत्यधिक गरीब, सरकार के रचा इतिहास
kerla news
भारत के इस राज्य में नहीं एक भी अत्यधिक गरीब, सरकार के रचा इतिहास
सतारा कांड के आरोपी को तुरंत मार दो गाली... RG Kar मामले में पीड़िता के पिता की मांग
Satara Doctor Suicide
सतारा कांड के आरोपी को तुरंत मार दो गाली... RG Kar मामले में पीड़िता के पिता की मांग
महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में थी... पुलिस निकाल लाई नई थ्योरी!
Satara Doctor Suicide
महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में थी... पुलिस निकाल लाई नई थ्योरी!
शादीशुदा महिला से चल रहा था चक्कर, मिली मौत; परिवारवालों ने बुरी तरह पीटा
youth beaten to death
शादीशुदा महिला से चल रहा था चक्कर, मिली मौत; परिवारवालों ने बुरी तरह पीटा
राज्यसभा चुनाव में BJP डील करने आई थी, हमने मना कर दिया... फारूक बोले
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
राज्यसभा चुनाव में BJP डील करने आई थी, हमने मना कर दिया... फारूक बोले
बस में एक साथ रखे 234 मोबाइल फोन किसी बम की तरह फटे थे... बस बन गई थी आग का गोला
Kurnool bus fire
बस में एक साथ रखे 234 मोबाइल फोन किसी बम की तरह फटे थे... बस बन गई थी आग का गोला
PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत
Beating Retreat Ceremony
PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
Eknath Shinde
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
Mehbooba Mufti
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें!
Mangalore
महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें!