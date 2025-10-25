शांति वार्ता के बीच पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान को दी 'खुली जंग' की धमकी

Pak Afghan Peace: हाल ही में सियालकोट में आसिफ ने कथित तौर पर दावा किया कि बातचीत के इस नए दौर का नतीजा रविवार तक सामने आ सकता है लेकिन आसिफ ने यह भी कहा 'अगर अफगानिस्तान के साथ बातचीत फेल हो जाती है, तो पाक के पास अफगान के साथ खुली जंग में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा'.
Pak Afghan peace talk: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता का दूसरा दौर शनिवार को इस्तांबुल में शुरू हुआ तो इसी बीच पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक कथित तौर बयान सामने आया है. इस बयान में पाकिस्तान रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान को 'ओपन वॉर' की धमकी दी है.
शांति वार्ता का दौर
कतर और तुर्की की तरफ से आयोजित पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता का पहला दौर 18-19 अक्टूबर को दोहा में खत्म हुआ था. अफगानिस्तान की तरफ से उनके प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाइस होम मिनिस्टर रहमतुल्लाह मुजीब के साथ अफगान के गृह मंत्री नूर अहमद के भाई अनस हक्कानी कर रहे हैं. दूसरी तरफ पाकिस्तान की ओर से सुरक्षा अधिकारियों का दो सदस्यीय दल भूमिका निभा रहा है.
आसिफ का दावा
पहले दौर की शांति वार्ता का नेतृत्व पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने किया था. हाल ही में सियालकोट में उन्होंने कथित तौर पर दावा किया कि बातचीत के इस नए दौर का नतीजा रविवार तक सामने आ सकता है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ ने कहा 'अगर अफगानिस्तान के साथ बातचीत फेल हो जाती है, तो पाक के पास अफगान के साथ खुली जंग में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा'. हालांकि उनकी तरफ से इस बात की भी उम्मीद जताई गई की दोनों पक्ष शांति चाहते हैं.
पाक को उम्मीद
पाक अफगान के बीच चल रही शांति वार्ता के जरिए पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद है. क्योंकि, पाक अफगानिस्तान को तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को अपने इलाके से खत्म करने की मांग कर सकता है. दरअसल, पाकिस्तान टीटीपी पर अफगान की जमीन से पाक पर हमला करने का आरोप लगाता रहता है. वहीं दूसरी ओर काबुल और इस्लामाबाद के बीच मुश्किल दौर से गुजर रहे खराब संबंधों के पीछे डूरंड लाइन पर हुई कई झड़पें भी कारण हैं.
मुत्तकी की भारत यात्रा
कुछ दिन पहले अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत की यात्रा पर आए थे, जिसको पाकिस्तान सरकार ने बड़े संशय के साथ देखा था. इतना ही नहीं मुत्तकी की भारत यात्रा के पहले दिन ही पाकिस्तान ने काबुल पर ड्रोन से हमला किया था.