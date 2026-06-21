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'उसी दिन भारत से युद्ध होगा...', सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान की छटपटाहट; ख्वाजा आसिफ ने दी गीदड़-भभकी

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार भारत को युद्ध की धमकी दी है. सिंधु जल समझौते के निलंबन से परेशान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि इस्लामाबाद की जल सुरक्षा किसी भी स्थिति में खतरे में आती है, तो वह सैन्य कार्रवाई का सहारा ले सकते हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 21, 2026, 08:49 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 09:01 PM IST
'उसी दिन भारत से युद्ध होगा...', सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान की छटपटाहट; ख्वाजा आसिफ ने दी गीदड़-भभकी

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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