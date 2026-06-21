Pakistan News: पहलगाम हमले के बाद भारत ने एक्शन लेते हुए सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था, जिसके कारण पाक इस समय पानी की भारी किल्लत से जूझ रहा है. आतंक को पालने वाले पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को गदड़भभकी दी है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा अगर इस्लामाबाद की दल सुरक्षा किसी भी स्थिति में खतरे में आती है, तो वह सैन्य कार्रवाई का सहारा ले सकते हैं.
दरअसल, ख्वाजा आसिफ की यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है, जब पाकिस्तान इस समय बुरी तरीके से जल संकट से जूझ रहा है. भारत ने साल 2025 में पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान बुरी तरीके से पानी के संकट का सामना कर रहा है.
एआरवाई न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जिस भी समय लगेगा कि हमारी (पाकिस्तान) राष्ट्रीय सुरक्षा और पानी खतरे में है, हम भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे. निश्चित रूप से हम इसके लिए तैयार हैं. ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर इस बात के पुख्ता सबूत मिलते हैं कि भारत जल आपूर्ति बाधित करने की दिशा में खतरनाक गति से आगे बड़ रही है, पाकिस्तान युद्ध पर विचार करेगा.
गौर करने वाली बात है कि ख्वाजा आसिफ कि यह टिप्पणी जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के उस वीडियो के बाद सामने आई है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि साल 2028 तक पारिस्तान की ओर जाने वाले सिंधु नदी का पानी पूरी तरीके से रोका जा सकता है.
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल 2025 में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े एक्शन लिए थे. केंद्र सरकार ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया. भारत ने स्पष्ट किया कि जब तक सीमा पार से पाकिस्तान आतंकवाद को वित्तपोषण देना करना बंद नहीं करता, तब तक यह संधि निरस्त रहेगी. भारत के इस एक्शन के बाद पाकिस्तान बुरी तरीके से जल संकट से जूझ रहा है. पाकिस्तान की करीब एक तिहाई आबादी इस समय भारी जल संकट से जूझ रही है.