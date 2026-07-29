/PoK में सड़कों पर बिछीं लाशें, फिर भी बाज नहीं आया PAK, ख्वाजा आसिफ ने भारत का नाम लेकर उगला जहर

Pakistan Defense Minister Khawaja Asif: अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ एक बार फिर चर्चा में हैं. पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में जारी विरोध प्रदर्शन और हिंसा के बीच उन्होंने भड़काऊ बयान दिया है. PoK में सुरक्षा बलों द्वारा निर्दोष प्रदर्शनकारियों पर की गई गोलीबारी का बचाव करते हुए आसिफ ने भारत के खिलाफ जहर उगला. उन्होंने कहा, 'इस्लामाबाद सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों को वे 'भारत जैसे दुश्मन' मानते हैं.'
एक स्थानीय पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल से बातचीत में रक्षा मंत्री ने प्रदर्शनकारियों के साथ किसी भी तरह की बातचीत की संभावना को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, 'मैं आजाद कश्मीर के प्रदर्शनकारियों को भारत की श्रेणी में ही रखता हूं और उन्हें भी भारत की तरह ही दुश्मन मानता हूं.'
ख्वाजा आसिफ का यह बयान ऐसे समय आया है, जब पिछले 48 घंटों में रावलकोट और मुजफ्फराबाद इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की गोलीबारी में कम से कम 31 प्रदर्शनकारियों की मौत होने का दावा किया गया है.
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लगभग 5,000 लोग शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाल रहे थे, तभी सुरक्षा बलों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं. अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) का दावा है कि इस गोलीबारी में कम से कम 14 कार्यकर्ताओं की जान चली गई और 24 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शन के दौरान हिंसा के कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं, जिनमें पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मीरपुर और रावलकोट में नागरिकों पर खुलेआम गोलियां बरसाते दिखे. इसके साथ ही शवों को सैन्य वाहनों में लादते और सड़कों पर गिरे शवों व गाड़ियों के बीच दहशत का माहौल बनाते दिख रहे हैं.
मारे गए लोगों में से अधिकांश प्रतिबंधित जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के कार्यकर्ता थे, जिनमें JAAC के संस्थापक सदस्य उमर नजीर के छोटे भाई उस्मान नजीर भी शामिल हैं.
इस पूरे मामले में पाकिस्तान के अधिकारियों ने सेना की बर्बरता के आरोपों को खारिज किया है. सेना की तरफ से दावा किया गया है कि प्रदर्शनकारियों के पास आधुनिक हथियार थे और उन्होंने सुरक्षा बलों पर हमला किया था, जिसके जवाब में यह कार्रवाई की गई.
अब सवाल यह है कि आखिर यह प्रदर्शन क्यों हो रहा है? तो जान लीजिए कि JAAC के बैनर तले हजारों नागरिकों ने रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला था. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि PoK विधानसभा में कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को समाप्त किया जाए. JAAC का कहना है कि 12 सीटों की यह व्यवस्था PoK के मूल निवासियों के राजनीतिक अधिकारों को कमजोर करती है और इसके जरिए इस्लामाबाद की राजनीतिक पार्टियां फर्जी तरीके से सरकार बनाकर क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बनाए रखती हैं. इसके अलावा, क्षेत्र में लंबे समय से हो रहे आर्थिक शोषण, बुनियादी सुविधाओं की कमी, महंगाई और पाकिस्तानी सेना द्वारा मानवाधिकारों के दमन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं.