पाकिस्तान ने भारत सीमा पर तैनात कीं 250 चीनी 'किलर' तोपें! 72 किमी तक कर सकती हैं तबाह, क्या छेड़ने वाला है जंग?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं. पीओजेके, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बढ़ रही अलगाववादी हिंसा से दुनिया और अपने देश के लोगों का ध्यान हटाने के लिए वह अब भारत से जंग छेड़ने की साजिश रच रहा है. इसके लिए उसने एकाएक भारत से सटी उत्तरी सीमा से लेकर दक्षिण सीमा तक 155mm तोप प्रणालियों को व्यवस्थित रूप से तैनात करना शुरू कर दिया है.



खुफिया सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान ने भारत से लगती सीमाओं पर चीन निर्मित 250 'SH-15 ट्रक्ड-माउंटेड सेल्फ-प्रोपेल्ड होवित्ज़र' तोपों को तैनात कर दी हैं. ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पर यह सबसे बड़ी सैन्य तैनाती मानी जा रही है. भारत ने उस ऑपरेशन में पाकिस्तान के भीतर सटीक हमले करके उसके आतंकी और सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए थे और जिन्नालैंड देखता रह गया था.