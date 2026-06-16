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पाकिस्तान ने भारत सीमा पर तैनात कीं 250 चीनी 'किलर' तोपें! 72 किमी तक कर सकती हैं तबाह, क्या छेड़ने वाला है जंग?

Pakistan Military Preparations Against India: पाकिस्तान ने भारत सीमा पर 250 चीनी 'किलर' तोपें तैनात कर दी हैं. ये तोपें 72 किमी तक मार कर सकती हैं. सवाल उठ रहा है कि क्या पीओजेके से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान जंग छेड़ने जा रहा है?

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 03, 2026, 02:09 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 02:09 AM IST
पाकिस्तान ने भारत सीमा पर तैनात कीं 250 चीनी 'किलर' तोपें! 72 किमी तक कर सकती हैं तबाह, क्या छेड़ने वाला है जंग?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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