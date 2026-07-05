/क्रिप्टो का पासवर्ड दो वरना मार देंगे! लाहौर में विदेशी युवतियों से हैवानियत, 27810400 करोड़ की फिरौती मामले में डिप्टी PM इशाक डार का रिश्तेदार गिरफ्तार

Ishaq Dar: पाकिस्तान में दो विदेशी महिलाओं के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है. इस संवेदनशील और हाई-प्रोफाइल मामले में अब एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है. जांचकर्ताओं के मुताबिक, ये खौफनाक वारदात किसी पारंपरिक दुश्मनी या फिरौती के लिए नहीं, बल्कि लाखों डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल एसेट्स को हथियाने के चक्कर में अंजाम दी गई.
बता दें कि इस मामले ने तब तूल पकड़ लिया जब गिरफ्तार आरोपियों में रजा डार का नाम सामने आया, जो पाकिस्तान के मौजूदा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार का बेहद करीबी रिश्तेदार बताया जा रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बेहद सतर्कता से जांच आगे बढ़ा रही है.
वेनेजुएला की नागरिक एस्ट्रिड गैब्रिएला रॉबिन्सन ब्राचो ने पाकिस्तान के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 164 के तहत ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया है. एस्ट्रिड ने आरोप लगाया कि जैसे ही वह अपनी नीदरलैंड की दोस्त स्टेफनी एड्रियाना के साथ लाहौर पहुंचीं, कुछ हथियारबंद हमलावरों ने उनके घर पर धावा बोल दिया. हमलावर लगातार उस कंप्यूटर और मोबाइल का एक्सेस मांग रहे थे, जिसमें दोनों युवतियों के डिजिटल एसेट्स और क्रिप्टोकरेंसी होल्डिंग्स थीं. वे बार-बार पासवर्ड बताने के लिए दबाव बना रहे थे. एस्ट्रिड ने मजिस्ट्रेट को बताया कि कंप्यूटर मिलने के बाद वे हिंसक हो गए. एक आरोपी ने सीधे कहा कि अगर पैसे (क्रिप्टो एक्सेस) दे दिए तो बच जाओगी, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे.
पीड़िता ने अपने बयान में रोंगटे खड़े कर देने वाले सेक्शुअल असॉल्ट के आरोप भी लगाए हैं. जब दो आरोपी अंदर हैवानियत कर रहे थे, तब उनका एक साथी बाहर राइफल लेकर पहरा दे रहा था. विरोध करने पर पीड़ितों को थप्पड़ मारे गए और रोने तक की इजाजत नहीं दी गई. डिप्टी पीएम के रिश्तेदार रजा डार ने बाद में पीड़ित युवती के फोन से उनके जान-पहचान वालों को मैसेज भेजे. आखिरकार, स्टेफनी की मां किसी तरह 100000 US डॉलर (करीब 83 लाख रुपये) का इंतजाम करने में कामयाब रहीं. फिरौती की रकम मिलते ही आरोपियों ने उनके पासपोर्ट लौटाए और उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए तैयार हो गए.
एक्सीडेंट ने बचाई जान
एस्ट्रिड ने बताया कि जब आरोपी उन्हें गाड़ी में लेकर एयरपोर्ट जा रहे थे, तब एक हमलावर फोन पर किसी से कह रहा था कि बॉस के निर्देश अलग हैं. इससे पहले कि वे किसी और बड़ी साजिश को अंजाम देते, रास्ते में उनकी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो गया. इसी अफरा-तफरी का फायदा उठाकर दोनों विदेशी महिलाएं गाड़ी से कूदकर भागीं और मदद के लिए चिल्लाने लगीं. आस-पास के स्थानीय लोगों ने तुरंत मुस्तैदी दिखाते हुए एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी को सूचना दी, जिसके बाद दोनों को सुरक्षित बचाया जा सका.
अक्टूबर 2025 में सिंगापुर में हुई थी पहली मुलाकात
जांच में सामने आया है कि पीड़ित युवतियां और मुख्य आरोपी रजा डार एक-दूसरे को पहले से जानते थे. अक्टूबर 2025 में सिंगापुर में एक क्रिप्टोकरेंसी वेंचर (बिजनेस प्रोजेक्ट) पर काम करने के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी. इसके बाद रजा डार ने उन्हें झांसा देकर बिजनेस वीजा पर पाकिस्तान बुलाया था. 29 जून को लाहौर पहुंचने के तुरंत बाद ही उन्हें किडनैप कर लिया गया था.
लाहौर की एक स्थानीय अदालत ने मुख्य आरोपी रजा डार, हसन रजा, सिकंदर खान और साजिद अली समेत चारों आरोपियों को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि 8 जुलाई को दोबारा कोर्ट में पेश करने से पहले प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा की जाए. हालांकि, पुलिस अभी तक वारदात में इस्तेमाल हथियार और फिरौती की रकम बरामद नहीं कर पाई है. पाकिस्तानी मीडिया और कानूनी सूत्रों के मुताबिक, मजिस्ट्रेट के सामने अपना गोपनीय बयान दर्ज कराने के तुरंत बाद दोनों विदेशी महिलाएं सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं.
वे इस वक्त किस देश में हैं, इसे पूरी तरह सीक्रेट रखा गया है. कानूनी जानकारों का मानना है कि पीड़ितों के देश छोड़ने से भविष्य में इस ट्रायल को आगे बढ़ाने और आरोपियों को सख्त सजा दिलाने में अभियोजन पक्ष को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.