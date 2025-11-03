Advertisement
पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा... अमेरिका के पास दुनिया को 150 बार उड़ाने की 'कुव्वत', ट्रंप का सनसनीखेज दावा

Donald Trump: अमेरिकी मीडिया आउटलेट सीबीएस न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया है कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान जैसे देश परमाणु परीक्षण कर रहे हैं. पाकिस्तान तो नॉर्थ कोरिया ऐसा बरताव कर रहा है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 03, 2025, 01:17 PM IST
Pakistan Nuclear testing: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अमेरिकी चैनल को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि पाकिस्तान ने हाल ही में परमाणु परीक्षण किया है. पाकिस्तान अब उन देशों में शामिल है जो सक्रिय रूप से परमाणु हथियारों का खुले आम परीक्षण कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कुछ देशों की यही प्रवृत्ति दर्शाती है कि अमेरिका के लिए भी अपने परमाणु परीक्षण को फिर से शुरू करना जरूरी हो गया है. डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर पाकिस्तान का नाम दोहराते हुए ट्रंप ने कहा कि जब दूसरे कई देश टेस्ट कर रहे हैं, तो अब अमेरिका भी परमाणु परीक्षण शुरू करने वाला है.

ट्रंप ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ाने वाला बयान तब दिया, जब उनसे रूस द्वारा हाल ही में पोसाइडन अंडरवाटर ड्रोन सहित उन्नत परमाणु-सक्षम प्रणालियों के परीक्षणों के करीब 30 साल बाद 'परमाणु हथियारों का विस्फोट' करने के उनके फैसले के बारे में पूछा गया.

अमेरिका क्यों पीछे रहे: ट्रंप

करीब एक घंटे तक खिंचे इस इंटरव्यू में ट्रंप ने नाराजगी भरे लहजे में कहा रूस और चीन परीक्षण कर रहे हैं. वो इस बारे में बात नहीं करते. उत्तर कोरिया परीक्षण कर रहा है. पाकिस्तान भी परीक्षण कर रहा है. हम एक खुला समाज हैं, हम अलग हैं. हम इस बारे में बात करते हैं. समय आ गया है कि हमें इस बारे में बात करनी ही होगी, क्योंकि वरना आप लोग रिपोर्ट करेंगे.  उनके पास ऐसे पत्रकार नहीं हैं, जो इस बारे में लिखें. लेकिन हम सबको खुलेआम बताकर परीक्षण करेंगे, क्योंकि दूसरे लोग छुपकर परीक्षण करते हैं.'

ये भी पढ़ें- भारत-इजरायल की डील ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, 8,000 करोड़ का आया है खर्च

'दुनिया को 150 बार उड़ा सकते हैं'

ट्रंप ने एक और चौंकाने वाला दावा करते हुए कह दिया अमेरिका के पास दुनिया को 150 बार नष्ट करने के लिए पर्याप्त परमाणु हथियार मौजूद हैं. हालांकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इस इंटरव्यू में पाकिस्तान का नाम लेना ये इशारा करता है पाकिस्तान उसकी गुड बुक्स में नहीं है वह उसकी हरकतों पर भी नजर रखता है.

आपको बताते चलें कि बीते 6 महीनों में पाकिस्तानी फौज के फील्ड मार्शल मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से कई मुलाकातें की हैं. शहबाज शरीफ भी उनके साथ रहे हैं. माना जा रहा है कि चीनी हमदर्द का ठप्पा लगवाकर चुके पाकिस्तान ने उन मुलाकातों में अमेरिका के साथ संबंध ठीक करने की तमाम कोशिशें की है. ऐसे में ट्रंप का ये बयान पाकिस्तान के लिए बड़ा सेटबैक हो सकता है.

