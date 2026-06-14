Pakistan donkey export: पाकिस्तान के हालात मिडिल ईस्ट ने बुरी तरह बिगाड़ दिए हैं. शहबाज सरकार के पास अपनी अवाम को देने के लिए नौकरी नहीं है. लोगों को रोटी-कपड़ा और मकान मय्यसर नहीं है. अब गधों के सहारे शहबाज शरीफ अपनी मुल्क की गाड़ी को खींचने की जुगत में जुटे हैं. दरअसल कटोरा छाप पाकिस्तान ने बजट-बजट के खेल में एक नया शिगूफा तैयार किया है.
पाकिस्तान ने गधों को लेकर एक नया एक्सपोर्ट प्लान तैयार किया है.
पाकिस्तान चीन को गधे का मांस, खाल और अन्य उत्पाद निर्यात बढ़ाने की तैयारी में है.
चीन में गधे के मांस, दूध और Ejiao (ईजियाओ) जेलाटिन की भारी मांग है.
और इसके लिए चीन से निर्यात के लिए सैनिटरी प्रोटोकॉल समझौते किए गए हैं.
गधे के मांस के लिए ग्वादर को हब बनाने की तैयारी है.
ग्वादर फ्री ज़ोन में नया डंकी स्लॉटर हाउस बनाने की मंजूरी दी गई है.
और इस कारोबार के लिए लाइसेंस प्राप्त कंपनियों की संख्या 2 हो गई.
क्या पाकिस्तान गधों के दम पर फ्यूचर बचाने की फिराक में है. क्योंकि पहले से मुफलिसी की हालत में जी रहे आधे से ज्यादा पाकिस्तानी जनता मिडिल ईस्ट की जंग छिड़ने से और परेशान हो गई है. लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक आम आदमी परेशान है. हालात बद से बदतर हो गए हैं. अवाम को खाने के लाले पड़े हैं. रोटी-बोटी की किल्लत है.
इस बैकग्राउंड के बीच क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में सिर्फ दो चीजों के प्रोडक्शन में नंबर वन है. पहला- आतंकी जिसके लिए 'जिन्नालैंड' दुनियाभर में बदनाम है. दूसरा-गधे. जिनके भरोसे पाकिस्तानी इकॉनमी के छेद रफू करने की कोशिश हो रही है.
दअरसल 2024-25 में पाकिस्तान में गधों की संख्या 60 लाख थी. जो 2025-26 में बढ़कर 62 लाख पार कर चुकी है. इतना ही नहीं पाकिस्तान सरकार की इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2025-26 गवाही दे रही है कि पाकिस्तान तबाही की दहलीज पर है.
पाकिस्तान पर कुल सार्वजनिक कर्ज करीब 80,500 अरब पाकिस्तानी रुपये यानी 80.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये पहुंच गया है.
इसमें करीब 56,000 अरब रुपये घरेलू कर्ज शामिल है.
जबकि लगभग 24,500 अरब रुपये विदेशी कर्ज है.
यानी पाकिस्तान के हर नागरिक पर औसतन 3.3 लाख पाकिस्तानी रुपये का कर्ज है.
जिस मुल्क की अवाम हार मान चुकी हो. उस मुल्क का भविष्य क्या होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है. हैरानी इस बात की होती है कि लाचारी-बेबसी के बाद भी पाकिस्तानी हुक्मरान हिंदुस्तान से बराबरी की बात करते हैं. लेकिन हकीकत क्या है, ये बात अब पढ़े-लिखे पाकिस्तानी टीवी चैनलों और यू-ट्यूब चैनलों पर ऑन कैमरा बता रहे हैं. ऐसे ही एक शख्स ने कहा, 'हिंदुस्तान चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, आगे इंडिया तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा. इस बार मैं फिर आपको चैलेंज करता हूं कि हिंदुस्तान 2027 के आखिर में या फिर 2028 में दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा. ये ऐलान हो जाएगा दुनिया के टीवी में और अखबारों में ये खबर एक दिन आ जाएगी.'
हिंदुस्तान की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा होने के बावजूद, तेजी से आगे बढ़ रहा है. भारत की तरक्की के कॉपीराइट को पाकिस्तान कॉपी करने की कोशिश में है. अब उन्हें कौन समझाए कि भारत का इतना मजबूत होना एक रात की बात नहीं, करोड़ों राष्ट्रवादियों की जिंदगीभर की मेहनत का फल है.