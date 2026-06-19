Indus Waters Treaty: पाकिस्तान ने एक बार फिर सिंधु जल संधि के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) का दरवाजा खटखटाकर भारत को घेरने की कोशिश की है. पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने सुरक्षा परिषद से भारत द्वारा कथित रूप से किए जा रहे उल्लंघनों पर ध्यान देने की अपील की है. आपको बताते चलें कि करीब दो महीने पहले अप्रैल में भी डार ने ऐसी ही एक चिट्ठी यूएनएससी के नाम लिखी थी.
सिंधु जल समझौता 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था. यह समझौता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल के उपयोग और बंटवारे को नियंत्रित करता है. हालांकि, अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि को निलंबित कर दिया था. उस हमले में 26 नागरिकों की मौत हुई थी.
संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद ने बताया कि उन्होंने इशाक डार का एक पत्र जून 2026 के लिए सुरक्षा परिषद की अध्यक्ष और कोलंबिया की स्थायी प्रतिनिधि लियोनोर जालाबाटा टोरेस को सौंपा है. इस खत में भारत के एक्शन और सिंधु जल संधि से जुड़े पाकिस्तान के चिंताओं का उल्लेख किया गया है.
I just handed over a letter addressed by the DPM/FM @MIshaqDar50 to Ambassador Leonor Zalabata Torres, President of the UN Security Council for June 2026 and Permanent Representative of Colombia to the U.N. concerning India’s continued illegal actions and violations of the Indus… pic.twitter.com/4mhFjhOUrp
— Asim Iftikhar Ahmad, PR of Pakistan to the UN (@PakistanPR_UN) June 18, 2026
आसिम इफ्तिखार अहमद ने ये भी कहा कि उन्होंने सुरक्षा परिषद की अध्यक्ष को दक्षिण एशिया की मौजूदा स्थिति से भी अवगत कराया. पाकिस्तान का दावा है कि भारत के कदम क्षेत्रीय स्थिरता और जल सुरक्षा के लिए चिंता का विषय हैं.
गौरतलब है कि इशाक डार इससे पहले अप्रैल 2026 में भी इसी विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को पत्र लिखा था, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो पाकिस्तान ने अपनी अर्जी दोहराई है. आपको बताते चलें कि पाकिस्तान लगातार इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत का ये रुख रहा है कि आतंकवाद और द्विपक्षीय समझौतों से जुड़े मुद्दों का समाधान उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के अनुरूप किया जाएगा.
2025 में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ हुई सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था. संसद में चली चर्चा के दौरान पीएम मोदी कई बार इस संधि का मुद्दा उठाकर कह चुके हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है. भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अभी पिछले महीने ही कहा था कि सीमापार पाकिस्तान से भारत में दशकों से फैलाए जा रहे आतंकवाद के चलते भारत ने सिंधु जल संधि को पिछले साल निलंबित किया था.
#WATCH | Delhi | MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, "Our position on the Indus Waters Treaty (IWT) has been consistent. IWT stands in abeyance in response to Pakistan's sponsorship of cross-border terrorism. Pakistan must credibly and irrevocably abjure its support for… pic.twitter.com/3QM3oL0QU3
— ANI (@ANI) May 7, 2026
भारत कह चुका है कि पूरा कश्मीर (जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर) भी शामिल है वो भारत का अभिन्न अंग है, ऐसे में जब तक कश्मीर और लद्धाख समेत पूरे भारतीय भू-भाग में पाकिस्तानी आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाता, पाकिस्तान के साथ किसी तरह का संबंध नहीं रखा जाएगा.
करीब एक दशक की बातचीत के बाद भारत और PAK ने 19 सितंबर, 1960 को सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे. देखिए टाइमलाइन
हाल ही में जब पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने यूएन को भारत के ऊपर दबाव डालने को कहा तो वर्तमान अध्यक्ष ने डार का लिखा पत्र ले लिया है. हालांकि यह आर्टिकल लिखे जाने तक यूएन का ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि वो पाकिस्तान के खत के जवाब में क्या करेगा.
क्या आप जानते हैं कि विश्व बैंक सिंधु जल समझौते का मध्यस्थ रहा है. ऐसे में भारत के संधि रद्द करने के फैसले पर उसकी भूमिका और प्रतिक्रिया जानना जरूरी है. AIR की एक रिपोर्ट के मुताबिर वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय पाल बंगा ने 9 मई 2025 को सिंधु जल संधि के निलंबन को सुलझाने में बैंक की भूमिका के बारे में मीडिया की अटकलों को खारिज करते हुए कहा था, 'वर्ल्ड बैंक सिर्फ एक सुविधा प्रदाता (फैसिलिटेटर) की भूमिका में काम करता है. मीडिया में बहुत सारी अटकलें हैं कि वर्ल्ड बैंक भारत के फैसले में कैसे दखल देगा और समस्या को कैसे ठीक करेगा, लेकिन ये सब बेफिजूल बातें हैं, क्योंकि एक सर्विस प्रोवाइडर के अलावा वर्ल्ड बैंक की इसमें कोई भूमिका नहीं है.'