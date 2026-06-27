/वेनेजुएला के बाद पाकिस्तान में आए भूकंप के तेज झटके, दहशत से घरों से बाहर निकले लोग

Pakistan Earthquake: वेनेजुएला में भूकंप की वजह से भीषण तबाही मची है. राहत एवं बचाव कार्य चल रहा है. इसी बीच पाकिस्तान में भी 5.5 की तीव्रता से भूकंप आया, जिससे अफरा-तफरी मच गई है. हालांकि, अभी तक किसी भी नुकसान का कोई मामला सामने नहीं आया है. इससे पहले शुक्रवार को बलूचिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे.
कुछ ही घंटों में लगातार दो बार हल्के से तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए. जिसकी वजह से कई लोग अपने घर को छोड़कर बाहर निकल आए. हालांकि, अभी तक दो घरेलू या इंटरनेशनल रेस्क्यू एजेंसियों ने किसी बड़े नुकसान या किसी के मारे जाने की पुष्टि नहीं की है. प्रशासन लगातार हालात पर नजर रख रहा है.
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