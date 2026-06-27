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वेनेजुएला के बाद पाकिस्तान में आए भूकंप के तेज झटके, दहशत से घरों से बाहर निकले लोग

Pakistan Earthquake: वेनेजुएला के बाद पाकिस्तान में भी 5.5 की तीव्रता से भूकंप आया, जिससे अफरा-तफरी मच गई है. लोग घरों से बाहर निकल गए.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 27, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 10:24 AM IST
वेनेजुएला के बाद पाकिस्तान में आए भूकंप के तेज झटके, दहशत से घरों से बाहर निकले लोग
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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