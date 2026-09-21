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अगस्त का हिसाब, सितंबर में बड़ा झटका... कराची से इस्लामाबाद तक जनता को लगा बिजली के भारी बिल का 'फटका'

पाकिस्तानी अवाम को एक बड़ा झटका लग सकता है. आने वाले समय में पाकिस्तान में बिजली की दरों में फिर से इजाफा किया जा सकता है. हाल में ही बिजली की दरें 1.73 रुपये प्रति यूनिट तक बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 21, 2026, 07:56 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 07:56 AM IST
अगस्त का हिसाब, सितंबर में बड़ा झटका... कराची से इस्लामाबाद तक जनता को लगा बिजली के भारी बिल का 'फटका'
Image Credit: पाकिस्तान की जनता को लग रहा दोहरा झटका. (फाइल फोटो)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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