अगस्त का हिसाब, सितंबर में बड़ा झटका... कराची से इस्लामाबाद तक जनता को लगा बिजली के भारी बिल का 'फटका'

Pakistan Electricity Bill Hike: पश्चिम एशिया में जारी युद्ध की असली मार तो पाकिस्तान झेल रहा है. पाकिस्तान की जनता इस समय महंगाई के उस दौर से गुजर रही है, जहां पर बड़े-बड़े लोगों की हालत पस्त नजर आ रही है. कई वर्षों से आटा, तेल, चावल जैसी चीजों की कमी से गुजरने वाली पाकिस्तानी अवाम को एक नया झटका लग सकता है. पाकिस्तान में आने वाले समय में बिजली महंगी हो सकती है. इससे पहले अगस्त के महीने में बिजली दरें बढ़ाई गई थीं.
दरअसल, पश्चिम एशिया में जारी जंग के कारण पाकिस्तान में ईंधन की कीमतों में भी भारी इजाफा देखने को मिला. डीजल-पेट्रोल की कीमतें अभी तक की सबसे अधिक दर पर बिक रही हैं. हालात यह हैं कि ईधन बचाने के लिए WFH की व्यवस्था की गई है और रात में स्मार्ट लॉकडाउन की व्यवस्था बनाई गई है.
पाकिस्तानी अखबार 'द डॉन' के अनुसार, इस्लामाबाद एक बार फिर से बिजली की कीमतें बढ़ाने पर विचार कर रहा है. बताया जाता है कि बिजली की दरें 1.73 रुपये प्रति यूनिट तक बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है. अगस्त में बिजली बनाने की लागत के आधार पर इन कीमतों में इजाफा किया जा सकता है. पाकिस्तान की सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने इसके लिए नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी को आवेदन भी दिया है. इस मामले पर NRPRA की ओर से 29 सितंबर को सुनवाई हो सकती है.
अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो इसका इसका असर के-इलेक्ट्रिक के ग्राहकों पर भी पड़ने की संभावना है. सीपीपीए की एक रिपोर्ट बताती है कि अगस्त में बिजली कंपनियों को 14.464 अरब यूनिट बिजली दी गई थी. इस बिजली को बनाने में औसत लागत 8.82 रुपये प्रति यूनिट आई.
रिपोर्ट्स बताती है पाकिस्तान में अगस्त में सबसे अधिक बिजली पानी से बनाई गई. पाक की कुल बिजली उत्पादन में पानी से बनी बिजली की हिस्सेदारी 37.84 प्रतिशत रही. इसके अलावा स्थानीय कोयले से करीब 10.88 प्रतिशत बिजली बनाई गई. वहीं, दूसरे देशों से मंगाए गए कोयले से करीब 15.59 प्रतिशत बिजली बनाई गई.
पाकिस्तान में अगस्त के महीने में फर्नेस ऑयल से करीब 2.15 प्रतिशत बिजली बनाई गई.
गौर करने वाली बात है कि पाकिस्तान में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, जब बिजली की दरों को बढ़ाया गया हो. हाल के महीनों में ही बिजली ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा. पिछले महीने NEPRA ने अगस्त के बिजली बिलों में 75.03 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी.
बता दें कि NEPRA ने जून 2026 की बिजली बनाने की लागत के हिसाब से 0.7503 रुपये प्रति यूनिट अतिरिक्त राशि मंजूर की थी. यह राशि के- इलेक्ट्रिक और पहले WAPDA के तहत आने वाली बिजली कंपनियों के ग्राहकों से ली गई थी.
इससे पहले यह अतिरिक्त राशि उन ग्राहकों से भी ली गई, जो अधिक बिजली इस्तेमाल करने की योजना में आते हैं. बिजली कंपनियों और के-इलेक्ट्रिक को जून की अतिरिक्त लागत को अगस्त से बिजली के बिलों में जोड़ा गया था. इसके कुछ समय बाद अब अगस्त में बिजली बनाने की लागत को लेकर फिर एक बार कीमत बढ़ाने का प्रस्ताव आया है. माना जा रहा है कि इसमें 1.73 रुपये प्रति यूनिट तक बढ़ोतरी की जा सकती है.