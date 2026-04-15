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Hindi Newsदुनियारूस में बदला पाकिस्तान का सुर! भारत के परमाणु रिकॉर्ड की सराहना की; तारीफ या रणनीतिक चाल?

रूस में बदला पाकिस्तान का सुर! भारत के परमाणु रिकॉर्ड की सराहना की; तारीफ या रणनीतिक चाल?

Faisal Niaz Tirmizi  Praises India: रूस में पाकिस्तान के राजदूत फैसल नियाज तिर्मिजी ने भारत-पाक के मजबूत परमाणु सुरक्षा रिकॉर्ड की सराहना की. उन्होंने दोनों देशों के बीच परमाणु ठिकानों पर हमला न करने की परंपरा को अहम बताया. उनका यह बयान पश्चिम एशिया तनाव के बीच आया है.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 15, 2026, 07:54 AM IST
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Faisal Niaz Tirmizi
Faisal Niaz Tirmizi

Pakistan Praises India: रूस में पाकिस्तान के राजदूत फैसल नियाज तिर्मिजी ने भारत और पाकिस्तान के परमाणु सुरक्षा रिकॉर्ड की खुलकर सराहना की है. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत और विश्वसनीय परंपरा रही है, जिसके तहत वे एक-दूसरे की परमाणु सुविधाओं पर हमला नहीं करने की पारस्परिक गारंटी का पालन करते हैं. उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और परमाणु ठिकानों पर हमलों को लेकर वैश्विक चिंता गहराती जा रही है.

भारत-पाक के बीच भरोसे का इतिहास

रूसी मीडिया प्लेटफॉर्म RTVI को दिए इंटरव्यू में तिरमिजी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु सुरक्षा को लेकर भरोसे का एक लंबा इतिहास रहा है. उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी गारंटी का एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है कि हम एक-दूसरे की परमाणु सुविधाओं पर हमला नहीं करेंगे. विशेषज्ञों का मानना है कि यह बयान दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसी देशों के बीच रणनीतिक स्थिरता और जिम्मेदार व्यवहार को दर्शाता है.

परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा पर जोर

तिरमिजी ने यह भी स्पष्ट किया कि पाकिस्तान की परमाणु सुविधाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और पाकिस्तान इस मामले में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए भी तैयार है, खासकर रूस जैसे साझेदार देशों के साथ. उन्होंने यह भी बताया कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के संदर्भ में परमाणु सुरक्षा का मुद्दा और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है.

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ईरान पर हमले को लेकर जताई चिंता

पाकिस्तानी राजदूत ने हाल ही में ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की. उन्होंने खास तौर पर बुशहर परमाणु संयंत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि इस पर सीधा हमला होता, तो इसके गंभीर और दूरगामी परिणाम हो सकते थे. उन्होंने कहा कि अगर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर सीधा हमला होता, तो इसके प्रभाव केवल ईरान तक सीमित नहीं रहते, बल्कि फारस की खाड़ी और पाकिस्तान तक भी पहुंचते. तिरमिजी ने जोर देकर कहा कि परमाणु संयंत्रों को पूरी तरह अभेद्य माना जाना चाहिए और उन पर किसी भी परिस्थिति में हमला नहीं होना चाहिए.

भारत-पाक तनाव DGMO वार्ता पर हुआ था खत्म

मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर तिरमिजी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को स्वीकार किया. उन्होंने कहा कि हमने भारतीयों से बातचीत की इच्छा जताई थी और हां, राष्ट्रपति ट्रंप ने तनाव कम करने में भूमिका निभाई थी. हालांकि, भारत का आधिकारिक रुख यह रहा है कि संघर्ष विराम का निर्णय दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों (DGMO) के बीच सीधे संवाद के बाद लिया गया था.

ये भी पढ़ें: फिर ‘टेररिस्तान’ में सजेगी शांति की मेज! ट्रंप के बाद ईरान भी नरम, इस बार US से कौन होगा चेहरा?

BRICS में शामिल होना चाहता है पाकिस्तान

तिरमिजी ने भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सुधारने में रूस की संभावित भूमिका पर भी सकारात्मक संकेत दिए. उन्होंने कहा कि रूस के भारत के साथ गहरे संबंध हैं और इसी वजह से वह एक निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पाकिस्तान क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंचों पर भारत के साथ पहले से साझेदार है और BRICS में शामिल होने की इच्छा रखता है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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