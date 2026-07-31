PoK में अपनों के कत्लेआम से दुनिया के सामने कैसे 'नंगा' हुआ पाकिस्तान?

पाक अधिकृत कश्मीर यानी PoK में पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ, उसने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के असली चेहरे को बेनकाब कर दिया है. अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर के नाम पर झूठी हमदर्दी जताने वाला ये मुल्क असल में अपने ही कब्जे वाले इलाके PoK में अवाम पर गोलियां बरसा रहा है.
अपनी बदहाली, महंगाई और बिजली कटौती के खिलाफ आवाज उठाने वाली निहत्थी जनता पर सेना और पुलिस ने गोलियां बरसाकर 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली. यूएन की सख्त टिप्पणी और अपनों के कत्लेआम ने पाकिस्तान की बची-कुची साख को भी दुनिया के सामने मिट्टी में मिला दिया है.
PoK में मचे कत्लेआम को लेकर आई शुरुआती रिपोर्टों में मरने वालों की संख्या कम बताई जा रही थी, लेकिन स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार, अब तक 125 से ज्यादा निर्दोष लोगों की मौत हो चुकी है.
पाकिस्तान सरकार और सेना की बर्बरता का आलम ये है कि उसने महिलाओं को भी नहीं बख्शा. रावलकोट, मीरपुर और कोटली जैसे शहरों में जब महिलाएं बुनियादी अधिकारों की मांग को लेकर शांतिपूर्ण मार्च निकाल रही थीं, तब सेना और पुलिस ने बर्बरता की. लाठीचार्ज, पैलेट गन और आंसू गैस के गोले छोड़े. इस दौरान 50 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं. महिलाओं को निशाना बनाकर फायरिंग भी की गई.
दुनिया तक अपनी दरिंदगी की तस्वीरें न पहुंचने देने के लिए पूरे PoK में इंटरनेट और संचार सेवाएं ठप कर दी गई हैं. हालांकि कई वीडियो वायरल होने के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान का असली चेहरा दिख गया है. PoK में बिगड़ते मानवीय हालात को लेकर वॉशिंगटन में पाकिस्तान दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शनकारियों ने इलाके में जारी अशांति के दौरान मौतों, घायलों और कथित तौर पर बल प्रयोग की खबरों पर चिंता जताई.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने PoK के हालात पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने साफ कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाना, आम नागरिकों को अपराधी ठहराना और बल प्रयोग करना अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का सीधा उल्लंघन है. संयुक्त राष्ट्र के इस बयान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की बची-कुची साख भी खत्म कर दी है.
पाकिस्तानी सेना की गोलियों की बारिश के बावजूद PoK की अवाम पीछे हटने को तैयार नहीं है. 'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' (JAAC) के नेताओं का स्पष्ट कहना है कि यह लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है.
समिति के नेताओं ने स्पष्ट किया है कि अपनों के जनाजे उठाने और घायलों के इलाज के लिए आंदोलन को कुछ समय के लिए रोका गया था, लेकिन अब 'मुजफ्फराबाद मार्च' को और अधिक मजबूती के साथ दोबारा शुरू कर दिया गया है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उन्हें उनके बुनियादी अधिकार नहीं मिलते और इस सैन्य तानाशाही का अंत नहीं होता, वे अपना विरोध जारी रखेंगे.
पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) के हजारों नागरिक 'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' (JAAC) के बैनर तले सरकार और सेना के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं. यहां के लोग लंबे समय से जारी आर्थिक तंगी, बेतहाशा महंगाई और भारी-भरकम बिजली बिलों से परेशान हैं.
इलाके में न तो ठीक से बिजली मिल रही है और न ही इलाज, पढ़ाई या रोजगार के साधन हैं. जब भी लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं, तो पाकिस्तानी सेना और पुलिस उन पर गोलियां और लाठियां बरसाती है, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं.
PoK की विधानसभा में कश्मीरी शरणार्थियों के नाम पर 12 सीटें रिजर्व (आरक्षित) हैं. स्थानीय लोगों का मानना है कि इन सीटों का इस्तेमाल पाकिस्तान सरकार अपनी पसंद की कठपुतली सरकार बनाने के लिए करती है, जिससे PoK के मूल निवासियों के अधिकार छिन जाते हैं. वे इन 12 सीटों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं.