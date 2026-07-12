/पाकिस्तान में आटे का संकट गहराया, कीमतें लोगों की पहुंच से बाहर, पंजाब की सख्ती से रावलपिंडी, इस्लामाबाद की सप्लाई पर असर

Pakistan flour crisis: पाकिस्तान के आटा मिल उद्योग और पंजाब प्रांत के खाद्य विभाग के बीच विवाद गहराने से रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आटे की किल्लत की आशंका है. ये हालात पंजाब सरकार द्वारा रावलपिंडी डिवीजन की आटा मिलों को जारी गेहूं खरीद के परमिट रद्द करने की वजह से बने हैं.
चिंता की इन खबरों से इतर पेशावर समेत कई शहरों में आटे का भाव आसमान छू रहा है. आटे की आसमान छू रही कीमतों से आम आदमी की गुजर-बसर मुश्किल हो गई है.
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे के भीतर परमिट बहाल नहीं किए गए, तो आटा मिलें उत्पादन बंद कर देंगी और बाजार में आटे की सप्लाई रोक दी जाएगी.
ट्रिब्यून की इसी रिपोर्ट के मुताबिक, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि परमिट रद्द होने से आटा मिलें पंजाब के शहरों से गेहूं नहीं खरीद पा रही हैं. चूंकि रावलपिंडी डिवीजन और इस्लामाबाद में लोकल लेवल पर गेहूं की पैदावार तो बहुत कम होती है, इसलिए ताजा फैसले से दोनों शहरों में रहने वाले लाखों लोगों को नियमित आटा आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा पैदा हो गया है.
इस मुद्दे पर पंजाब चैप्टर और रावलपिंडी डिवीजन की PFMA की आपात बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पंजाब चेयरमैन रियाज उल्लाह खान ने की. इस बैठक में शामिल सभी सदस्यों ने एक सुर में फूड डिपार्टमेंट के इस फैसले की कड़ी आलोचना की और इसे हाल ही में आटा मिल मालिकों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन से जोड़कर देखा. मिल मालिकों ने अपने खिलाफ दर्ज किए गए कथित गैर जरूरी आपराधिक मामलों और एफआईआर का विरोध किया था.
PFMA नेताओं का आरोप है कि विरोध प्रदर्शन के तुरंत बाद विभाग ने उन परमिटों को रद्द कर दिया, जिनकी मदद से आटा मिलें कानूनी रूप से गेहूं को रावलपिंडी डिवीजन तक ला सकती थीं. उनका कहना है कि इससे गेहूं की सप्लाई चेन बाधित हो गई है और आटा उत्पादन पर संकट मंडरा रहा है.
PFMA के पूर्व उपाध्यक्ष रजा अहमद शाह और अन्य प्रतिनिधियों ने इस फैसले को खारिज करते हुए परमिट तत्काल बहाल करने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया, तो रावलपिंडी डिवीजन की सभी आटा मिलें, जिनमें इस्लामाबाद को सप्लाई करने वाली मिलें भी शामिल हैं, अपना संचालन बंद करने पर मजबूर होंगी. इससे स्थानीय बाजारों में आटे की उपलब्धता गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है.
एसोसिएशन ने पंजाब फूड डिपार्टमेंट पर ऐसी नीतियां अपनाने का भी आरोप लगाया है, जिनसे आटा मिल मालिकों की मुश्किलें बढ़ी हैं और गेहूं तथा आटे की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है.
पाकिस्तान में आटे की कीमत आसमान छू रही हैं. पाकिस्तानी चैनलों और न्यूज़ पोर्टल्स के मुताबिक कई शहरों में 170 रुपये प्रति किलो है. (वीडियो साभार: पाकिस्तानी मीडिया) pic.twitter.com/ILKuzmTu9M
— Shwetank Ratnamber (@swwetanksr) July 12, 2026
पाकिस्तान में कई शहरों में आटा 170 रुपये किलो बिक रहा है. कराची में आटे की आपूर्ति का संकट गहरा रहा है. सरकार के नोटिफिकेशन के बावजूद, कराची में आटा अब भी काफी ऊंची कीमतों पर बिक रहा है. खबरों के मुताबिक, सामान्य आटा 145 से 150 रुपये प्रति किलो, वहीं बारीक आटा 160 से 170 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच मिल रहा है.