PAK के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी हुए कोरोना संक्रमित, कहा- मेरे लिए करें दुआ

इस्लामाबाद: पाकिस्तान (Pakistan) के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने शुक्रवार को बताया कि वह कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित हैं और आइसोलेशन में हैं. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) नेता ने ट्विटर पर लिखा कि आज शाम उन्हें हल्का बुखार महसूस हुआ और तत्काल आइसोलेशन में चले गए.

This afternoon I felt a slight fever and immediately quarantined myself at home. I have now tested positive for Covid 19. By the grace of Allah, I feel strong and energetic. I will continue to carry on my duties from home. Please keep me in your prayers.

— Shah Mahmood Qureshi (@SMQureshiPTI) July 3, 2020