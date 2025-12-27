आतंक के सबसे बड़े समर्थक देश ने ही आतंकवाद पर ले लिया बड़ा एक्शन, ISIS के 115 संदिग्ध गिरफ्तार

Turkiye News: ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की को अब डर सताने लगा है. जिस समय भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हो रही थी तो उस समय तुर्की ने पाकिस्तान की खूब मदद की, ड्रोन दिए, अब आतंकवादियों से तुर्की खुद डरा-सहमा है, नए साल के जश्न के आसपास होने वाले संभावित हमलों से जुड़े देश भर में चलाए जा रहे ऑपरेशन के दौरान ISIS आतंकवादी ग्रुप के 115 संदिग्ध सदस्यों को हिरासत में लिया है. साथ ही कई संदिग्धों के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है.

बना रहे थे प्लान

इस्तांबुल प्रॉसिक्यूटर ऑफिस की तरफ से गुरुवार को जारी एक बयान के मुताबिक 137 संदिग्धों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए, जब जांचकर्ताओं को पता चला कि ISIS के सदस्य साल के आखिर में छुट्टियों के दौरान तुर्की में हमले करने की तैयारी कर रहे थे. प्रॉसिक्यूटर ने कहा कि खुफिया जानकारी से पता चला है कि यह ग्रुप आने वाले त्योहारों के दौरान देश को निशाना बना रहा था, जिसमें खास तौर पर गैर-मुस्लिम लोगों पर ध्यान दिया जा रहा था.

संपर्क में थे संदिग्ध

आगे यह भी कहा कि संदिग्ध आतंकवादी संगठन से जुड़ी अपनी गतिविधियों के तहत संघर्ष वाले इलाकों के संपर्क में थे. पुलिस ने तुर्की के अलग-अलग हिस्सों में 124 जगहों पर मिलकर छापे मारे, ऑपरेशन के दौरान, सिक्योरिटी टीमों ने पिस्टल, गोला-बारूद और ऐसे डॉक्यूमेंट जब्त किए, जिनके ग्रुप की एक्टिविटीज से जुड़े होने का शक है, वारंट में नामजद बाकी 22 संदिग्धों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं.

तुर्की दिखाता है सतर्कता

तुर्की आमतौर पर साल के आखिर में काउंटर-टेररिज्म उपायों को बढ़ा देता है, खासकर 2017 में नए साल के जश्न के दौरान इस्तांबुल के रीना नाइट क्लब में ISIS के जानलेवा हमले के बाद, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए थे. जैसे-जैसे नया साल पास आ रहा है, दुनिया भर में चाकूबाजी और गोलीबारी के जानलेवा हमले हो रहे हैं, इस महीने की शुरुआत में, ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर एक भयानक गोलीबारी में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई, जब एक पिता-पुत्र की जोड़ी ने हनुक्का मना रहे मासूम लोगों पर गोलियां चलाईं. (ANI)