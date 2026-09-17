/कंगाली में आटा गीला: PAK में गहराया तेल संकट, 9 बजते ही बंद होंगे मॉल, नए वाहन खरीदने पर रोक

इन दिनों कंगाल पाकिस्तान की हालत खराब है. पड़ोसी मुल्क गहरे ईंधन संकट से जूझ रहा है. देश का खजाना खाली है और तेल की भारी किल्लत खड़ी हो गई है. ऐसे हालात में शहबाज सरकार ने खर्चों पर नकेल कसने के लिए आपातकालीन प्लान लागू कर दिया है. सरकार के ताजा फरमान के मुताबिक राजधानी इस्लामाबाद में अब सभी दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल रात 9 बजते ही बंद करने होंगे. इतना ही नहीं, बिजली और पैसों की बर्बादी रोकने के लिए शादी समारोहों पर भी सख्त पहरा बैठा दिया गया है.
पाकिस्तान कैबिनेट सचिवालय की ओर से जारी आदेश के तहत फिजूलखर्ची रोकने के लिए तुरंत प्रभाव से कई पाबंदियां लगाई गई हैं. ईंधन बचाने के लिए सरकार ने सीधे अफसरों और मंत्रियों के ठाठ-बाट पर कैंची चला दी है. अब शादी के कार्यक्रमों में मेहमानों के आगे सिर्फ ‘एक डिश’ परोसने की इजाजत होगी.