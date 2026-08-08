/टोल टैक्स घटाओ वरना तेल रोक देंगे! पाकिस्तान के ड्राइवरों ने सरकार को घुटनों पर लाने का बनाया प्लान, अनिश्चितकालीन चक्का जाम शुरू

Pakistan Transporters Protest: पाकिस्तान में पहले से जारी आर्थिक संकट के बीच अब आम जनता और कारोबारियों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं. जानकारी के मुताबिक, सरकार के साथ बातचीत बेनतीजा खत्म होने के बाद पाकिस्तान के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और ऑयल टैंकर ऑपरेटर्स ने शनिवार से पूरे देश में अनिश्चितकालीन 'चक्का जाम' का ऐलान कर दिया है. ट्रांसपोर्टरों की इस हड़ताल से पूरे पाकिस्तान में आवश्यक वस्तुओं, खाने-पीने के सामान और ईंधन की सप्लाई पूरी तरह ठप होने का खतरा मंडराने लगा है. आइए जानते हैं कि क्यों फेल हुई सरकार के साथ बातचीत और क्या हैं ट्रांसपोर्टरों की मुख्य मांगें:
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के प्रतिनिधियों और संघीय संचार मंत्री अलीम खान के बीच शुक्रवार रात हुई मैराथन बैठक बेनतीजा खत्म हो गई. वार्ता विफल होते ही ट्रांसपोर्टरों ने शुक्रवार देर रात से ही अपनी सेवाएं बंद कर दीं और कमर्शियल मालवाहक गाड़ियों को सड़कों से हटाकर तय पार्किंग स्थलों पर खड़ा कर दिया.
ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद ओवैस चौधरी ने कहा कि हमने सरकार के सामने अपनी सभी जायज समस्याएं रखीं, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला. जब तक हमारी मांगें पूरी तरह मान नहीं ली जातीं, यह देशव्यापी विरोध जारी रहेगा.
यह कोई सांकेतिक प्रदर्शन नहीं, बल्कि पूर्ण अनिश्चितकालीन हड़ताल है. इसमें देश भर के
1. खाद्य तेल (Edible Oil) के टैंकर ऑपरेटर
2. पेट्रोलियम तेल (Petroleum) के टैंकर ऑपरेटर
3. भारी ट्रक और ट्रेलर ऑपरेटर
4. अन्य सभी इंटरसिटी कमर्शियल मालवाहक शामिल है.
हालांकि, संचार मंत्री अलीम खान ने दावा किया है कि सोमवार को ट्रांसपोर्टरों के साथ बातचीत का एक और दौर आयोजित किया जाएगा, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स मांगें पूरी होने तक पीछे हटने को तैयार नहीं हैं.
1. एक्सल-लोड और कैपेसिटी नियम: पूरे पाकिस्तान में एक्सल-लोड नियमों को एक समान लागू किया जाए और 10 पहियों वाली गाड़ियों को 35 टन तक माल ले जाने की अनुमति दी जाए.
2. टैक्स व डीजल में राहत: डीजल की बढ़ती कीमतें कम की जाएं, मोटरवे टोल टैक्स घटाया जाए और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को राहत देने के लिए विदहोल्डिंग टैक्स में छूट दी जाए.
3. कस्टम व चालान नियमों में ढील: कस्टम कानूनों के तहत गाड़ियों की जब्ती का नियम वापस लिया जाए और हाईवे पर लगने वाले भारी-भरकम जुर्माने पर तुरंत रोक लगे.
4. पुलिस अधिकार और लाइसेंस: पंजाब हाईवे पेट्रोल द्वारा कमर्शियल वाहनों का चालान काटने का अधिकार रद्द किया जाए और ड्राइवरों को भारी वाहन लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए.
कमर्शियल गाड़ियों के पहिए थमने से लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर जैसे बड़े शहरों में रोजमर्रा की जरूरी चीजों, खाद्य पदार्थों और पेट्रोल-डीजल की किल्लत पैदा हो सकती है. अगर सोमवार की बैठक में भी कोई रास्ता नहीं निकला, तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर इसका बेहद बुरा असर पड़ेगा.