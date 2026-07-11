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सेना के बाद बर्थ कंट्रोल भी करेंगे फील्ड मार्शल! शहबाज सरकार ने मुनीर को दी ऐसी जिम्मेदारी कि हर जगह हो रही थू-थू

पाकिस्तान के भीतर से लेकर अन्य देशों की सीमाओं तक लड़ाई सुलझाने के बजाए पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर अब PAK की बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए काम करेंगे. हाल में ही शहबाज शरीफ की ओर से बनाई गई एक समिति में मुनीर का भी नाम जोड़ा गया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 11, 2026, 08:14 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:14 PM IST
सेना के बाद बर्थ कंट्रोल भी करेंगे फील्ड मार्शल! शहबाज सरकार ने मुनीर को दी ऐसी जिम्मेदारी कि हर जगह हो रही थू-थू

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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