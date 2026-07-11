/सेना के बाद बर्थ कंट्रोल भी करेंगे फील्ड मार्शल! शहबाज सरकार ने मुनीर को दी ऐसी जिम्मेदारी कि हर जगह हो रही थू-थू

Munir New Responsibility: पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर शहबाज शरीफ का भरोसा बढ़ता जा रहा है. हैरान करने वाली बात है कि जैसे-जैसे मुनीर दुनिया भर में पाक की हंसी करा रहे हैं, उतना ही भरोसा पाकिस्तानी पीएम का जीत रहे हैं. इस बीच पाक की सरकार ने आसिम मुनीर को एक ऐसी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा.
दरअसल, सेना प्रमुख का काम सेनाओं के बीच में समन्वय बनाना, सशस्त्र बलों का प्रबंधन करना है. इससे इतर वह पाकिस्तान की आर्थिक नीति का भी मार्गदर्शन भी करते आए हैं. समय-समय पर भारत के खिलाफ बयानबाजी कर के सुर्खियां भी बटोरते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना प्रमुख अब अपने देश की अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने की दिशा में भी काम करेंगे.
पाकिस्तानी अखबार द डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार, PAK के स्वास्थ्य मंत्री सैयद मुस्तफा कमाल ने इसी हफ्ते की शुरुआत में सीनेट की बैठक में इस बात की घोषणा की. 25 करोड़ से अधिक आबादी वाला देश पाकिस्तान वर्तमान में दुनिया का पांचवां सबसे अधिक आबादी वाला देश है. माना जा रहा है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए यह एक जनसांख्यिकीय आपदा से कम नहीं है.
जिस हिसाब से जनसंख्या बम से पाकिस्तान जूझ रह है, ऐसे विकट स्थिति में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर पर भरोसा जताया है. शहबाज शरीफ की ओर से एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें मुनीर को भी शामिल किया गया है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जनसंख्या का मुद्दा पाकिस्तानी सरकार के लिए प्राथमिकता बन गया है.
गौरतलब है कि पाकिस्तानी सरकार की ओर से मुनीर को यह जिम्मेदारी ऐसे समय पर दी गई है, जब पाकिस्तान बलूचिस्तान और अफगानिस्तान सीमा के पास सुरक्षा समस्याओं से जूझ रहा है. वहीं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तनी सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया है.
बता दें कि इसी हफ्ते की शुरुआत में अशांत बलूचिस्तान प्रांत में बलूच विद्रोहियों और टीटीपी के आतंकियों ने पाकिस्तान के कम से कम 42 सुरक्षाकर्मियों की हत्या कर दी थी. वहीं, पिछले कुछ समय में देखा गया है कि अफगानिस्तान की सीमा पर तनाव चरम पर पहुंचा था.
जब देश की सीमा ऐसे संवेदनशील समय से गुजर रही है, तो ऐसे समय पर सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के बजाए मुनीर जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे. शहबाज शरीफ के इस फैसले का उपहास चारों ओर किया जा रहा है.
जैसे ही मुनीर को मिली इस जिम्मेदारी की जानकारी सामने आई, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. इन चुटकुलों में पाकिस्तान के सेना प्रमुख की नई भूमिका का मज़ाक उड़ाया जा रहा है. एक यूजर ने ट्वीट किया कि (आसिम) मुनीर क्या करेंगे? वहीं, लोकप्रिय पाकिस्तानी पत्रकार असद तूर ने ट्वीट किया कि अगर सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपने फील्ड मार्शल की जरूरत है, तो उसे घर चले जाना चाहिए.
गौरतलब है कि पाकिस्तान की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कुल 2,55 प्रतिशत है. विशेषज्ञों ने माना है कि यदि इसी दर से पाकिस्तान की जनसंख्या बढ़ती रही, तो यह अपनी संसाधन क्षमता से कहीं अधिक हो जाएगी. वैसे भी पाकिस्तान दुनिया भर से मिले कर्ज पर अपना पोषण करता है. इन सबके बीच सवाल खड़े होने लगे हैं कि दुनिया में सभी जंग हारने वाले मुनीर कम से कम यह जंग जीत पाएंगे.