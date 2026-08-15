/जरदारी मियां... जरा आईना देख लो, 80 साल में 19% से 1.5% पर आ गए हिंदू, फिर भी शेखी बघार रहे!

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने 14 अगस्त को पाकिस्तानी हिन्दुओं को लेकर एक बार फिर से सफेद झूठ बोला है. उनके इस बयान को लेकर उन्हें आईना देखने की जरूरत है. जिस देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनकी आबादी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, वहां ऐसी बयानबाजी दुनिया के लोगों को हजम नहीं हो रही है. आंकड़ों पर नजर डालें तो पाकिस्तान में हिंदू आबादी का हिस्सा आजादी के बाद के दशकों में करीब 19 फीसदी से घटकर लगभग 1.5 फीसदी के आसपास पहुंच गया है. ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों की बेहतरी का दावा करने वाले जरदारी मियां को अपने देश में 1947 से लगातार घटते अल्पसंख्यकों के आंकड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं क्या?
पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस (14 अगस्त) के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में भारत-पाकिस्तान संबंधों और देश में हिंदू आबादी को लेकर सफेद झूठ बोला. जरदारी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान की सोच अलग है. से एक दिन पहले भारत-पाकिस्तान संबंधों और देश में हिंदू आबादी को लेकर सफेद झूठ बोला है. 14 अगस्त को आयोजित एक कार्यक्रम में जरदारी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान की सोच अलग है. उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं. जबकि हकीकत क्या है ये पूरी दुनिया से नहीं छिपा है.
भारत और पाकिस्तान के बीच वैचारिक मतभेद का जिक्र करते हुए पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में ‘अखंड भारत’ की अवधारणा को माना जाता है, जबकि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में करीब 4 प्रतिशत हिंदू आबादी रहती है और उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता हासिल है. जरदारी ने यहां पाकिस्तानी हिन्दुओं की आबादी के आंकड़ों को लेकर झूठ बोला और महज 1.5 फीसदी आबादी को 4 फीसदी बताया. उसके ऊपर ऐसा बयान कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू भारत जाने के बजाय पाकिस्तान के साथ रहना पसंद करेंगे. पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है.
"The Indians believe in Akhand Bharat. But we are Muslims. They are not. But we are Muslims of the mindset that tolerates. We have 4% Hindu population in Pakistan. They are as free as anywhere else. They would rather be with us than India," claims Pakistan President Zardari pic.twitter.com/RmKdjYhP5Z
— Shashank Mattoo (@MattooShashank) August 15, 2026
पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने देश की जनता से सफेद झूठ बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान में रहने वाले 4 फीसदी हिन्दुओं को धार्मिक स्वतंत्रता हासिल है. जरदारी मियां अपना ये बयान देखने से पहले एक बार आईना तो देख लेते... पूरी दुनिया इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि सन 1947 में आजादी के समय पाकिस्तान में हिन्दू अल्पसंख्यकों की संख्या 19 फीसदी के करीब थी. ये जनसंख्या समय के साथ पाकिस्तान सेना और राजनीतिज्ञों की साजिश के बाद महज 1.5 फीसदी तक ही रह गई है. आए दिन पाकिस्तान से जबरन धर्मांतरण की खबरें आती रहती हैं और वहां रहने वाले हिन्दुओं पर पाकिस्तानी आर्मी अमानवीय व्यवहार करती है.
'द हिन्दू' की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किसी एक निश्चित तारीख या घटना पर नहीं हुआ, बल्कि यह विभाजन (1947) के समय से लेकर आज तक एक निरंतर और गंभीर मानवाधिकार समस्या के रूप में जारी है. मानवाधिकार संगठनों के अनुसार, विशेषकर सिंध प्रांत में हर साल लगभग 1,000 हिंदू और ईसाई लड़कियों का अपहरण कर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है.
पाकिस्तान के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व ने राष्ट्रीय एकता, शांति और आर्थिक विकास का संदेश दिया. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान युद्ध नहीं चाहता और शांति के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन इसे उसकी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए. शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने खास तौर पर पानी के मुद्दे को देश के लिए बेहद अहम बताया.
अपने संबोधन में शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने भारत पर संधि को एकतरफा और अवैध तरीके से निलंबित करने का आरोप लगाया. शरीफ ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान के पानी की एक-एक बूंद उसके लिए ‘रेड लाइन’ है. भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए कदमों के तहत सिंधु जल संधि को निलंबित किया था.
शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में कश्मीर का मुद्दा भी उठाया. साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान के नेतृत्व से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि उसकी जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए न हो. उन्होंने सऊदी अरब और तुर्किये के साथ पाकिस्तान के त्रिपक्षीय रक्षा समझौते का भी उल्लेख किया और इसे क्षेत्र में पाकिस्तान की बढ़ती भूमिका का संकेत बताया.
वहीं, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अपने स्वतंत्रता दिवस संदेश में पाकिस्तानी सेना की जमकर तारीफ की. उन्होंने दावा किया कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना ने पिछले साल भारत के साथ संघर्ष के दौरान उसे ‘मुंहतोड़ जवाब’ दिया था. भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद तनाव काफी बढ़ गया था. इसके बाद दोनों देशों के बीच ड्रोन और मिसाइल हमले हुए और करीब चार दिन तक सैन्य टकराव चला. बाद में दोनों पक्ष संघर्ष रोकने पर सहमत हुए.