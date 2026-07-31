/कंगाल पाकिस्तान पर नई आफत...तेजी से बढ़ रही ये गंभीर बीमारी, इलाज के लिए लेना पड़ेगा करोड़ों का कर्ज!

Pakistan HIV Crisis: कंगाल पाकिस्तान पर एक नई आफत आ गिरी है. ये नई आफत है मुल्क में तेजी से बढ़ता एचआईवी (HIV) संक्रमण, जिसने पाकिस्तान को दुनिया के उन 21 देशों की लिस्ट में शामिल करा दिया है, जहां एचआईवी को रोकने के उपाय किए जाने के बावजूद नए मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है.
पाकिस्तान के प्रमुख अखबार 'द न्यूज' में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में पिछले 15 सालों में एचआईवी के मरीज 20% से भी ज्यादा बढ़ गए हैं. बाहर से मिलने वाली आर्थिक मदद घटने के बाद अब पाकिस्तान इस बीमारी से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से 5 करोड़ डॉलर की मदद मांग रहा है.
साल 2010 से 2025 के बीच पाकिस्तान में नए एचआईवी मरीजों की संख्या में 20% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. एचआईवी महामारी के प्रसार के मामले में पाकिस्तान को बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ब्राजील, मिस्र और फिलीपींस जैसे देशों की कैटेगरी में रखा गया है.
रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाली वित्तीय मदद में कमी आने से पाकिस्तान की हालत और बिगड़ सकती है. साल 2024 के मुकाबले 2025 में एचआईवी कार्यक्रमों के लिए मिलने वाली बाहरी वित्तीय सहायता में 18 प्रतिशत की भारी कटौती हुई है. बजट घटने के कारण गरीब और मध्यम आय वाले देशों में एचआईवी की जांच, मुफ्त दवाइयों के वितरण और रोकथाम से जुड़े अभियानों पर बहुत बुरा असर पड़ा है.
HIV के इस गंभीर खतरे से निपटने के लिए पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय संस्था 'ग्लोबल फंड' से 5 करोड़ डॉलर (करीब 400 करोड़ रुपये से अधिक) की वित्तीय मदद मांगने की तैयारी कर रहा है. इस बजट का उपयोग मरीजों के इलाज, लैब्स को बेहतर बनाने, जांच किट खरीदने और गर्भवती मां से बच्चे में एचआईवी फैलने से रोकने के लिए किया जाएगा.
रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में एचआईवी की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है. 2025 के अंत तक पूरी दुनिया में लगभग 4.1 करोड़ लोग एचआईवी के साथ जी रहे थे. एक साल के भीतर करीब 12 लाख नए मरीज सामने आए हैं, जबकि लगभग 5.7 लाख लोगों की मौत एड्स से जुड़ी बीमारियों के कारण हुई.