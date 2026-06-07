/घर में आटा नहीं, दुनिया में शांति दूत बनने चले! मुनीर का सीक्रेट लेटर लेकर तेहरान पहुंचे पाक के गृह मंत्री मोहसिन नकवी

ताजा जानकारी के अनुसार, तेहरान दौरे के दौरान गृह मंत्री मोहसिन नकवी सबसे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मुलाकात कर क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा करेंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, नकवी अपने साथ पाकिस्तानी सेना प्रमुख (Army Chief) जनरल आसिम मुनीर का एक बेहद गोपनीय लेटर लेकर आए हैं. ये पत्र ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई को सौंपा जाएगा. गौरतलब है कि मोजतबा खामेनेई ने इसी साल मार्च में ईरान के सर्वोच्च नेता का पदभार संभाला है और तब से वे सार्वजनिक रूप से बहुत कम ही सामने आए हैं. ऐसे में पाकिस्तानी सेना प्रमुख का ये पत्र कूटनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.