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घर में आटा नहीं, दुनिया में शांति दूत बनने चले! मुनीर का सीक्रेट लेटर लेकर तेहरान पहुंचे पाक के गृह मंत्री मोहसिन नकवी

US-Iran Peace Talks: मिडल ईस्ट में जारी सैन्य तनाव के बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ईरानी नेतृत्व से बातचीत के लिए तेहरान पहुंचे हैं. वह ईरानी विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे और सेना प्रमुख आसिम मुनीर का सीक्रेट लेटर सर्वोच्च नेता को सौंपेंगे. पाकिस्तान का यह प्रयास दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने की कूटनीति का हिस्सा है.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jun 07, 2026, 07:29 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:29 AM IST
घर में आटा नहीं, दुनिया में शांति दूत बनने चले! मुनीर का सीक्रेट लेटर लेकर तेहरान पहुंचे पाक के गृह मंत्री मोहसिन नकवी
Image Credit: US-Iran Conflict

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