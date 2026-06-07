/घर में आटा नहीं, दुनिया में शांति दूत बनने चले! मुनीर का सीक्रेट लेटर लेकर तेहरान पहुंचे पाक के गृह मंत्री मोहसिन नकवी

Mohsin Naqvi visit Tehran: पश्चिम एशिया में जारी भारी सैन्य तनाव और युद्ध के बादलों के बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए अपनी कूटनीतिक हलचल तेज कर दी है. कूटनीति के मोर्चे पर महीनों से चल रही पर्दे के पीछे की बातचीत के बाद, पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी ईरानी नेतृत्व के साथ एक बेहद अहम और नए दौर की बातचीत के लिए तेहरान पहुंचे हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस यात्रा का मकसद अमेरिका और ईरान के बीच जारी गतिरोध को कम करना और शांति वार्ता का रास्ता साफ करना है.
ताजा जानकारी के अनुसार, तेहरान दौरे के दौरान गृह मंत्री मोहसिन नकवी सबसे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मुलाकात कर क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा करेंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, नकवी अपने साथ पाकिस्तानी सेना प्रमुख (Army Chief) जनरल आसिम मुनीर का एक बेहद गोपनीय लेटर लेकर आए हैं. ये पत्र ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई को सौंपा जाएगा. गौरतलब है कि मोजतबा खामेनेई ने इसी साल मार्च में ईरान के सर्वोच्च नेता का पदभार संभाला है और तब से वे सार्वजनिक रूप से बहुत कम ही सामने आए हैं. ऐसे में पाकिस्तानी सेना प्रमुख का ये पत्र कूटनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
तेहरान के लिए रवाना होने से पहले गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से एक हाई-लेवल मीटिंग की थी. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा जारी बयान के मुताबिक, नकवी ने पीएम शरीफ को ईरान में होने वाली इस रणनीतिक चर्चा के एजेंडे से अवगत कराया. इसके साथ ही, गृह मंत्री ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित हुए शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सम्मेलन के इतर हुई अपनी हालिया मुलाकातों और सुरक्षा फीडबैक के बारे में भी प्रधानमंत्री को अपडेट किया. इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नकवी को तेहरान वार्ता को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश और सरकारी गाइडलाइंस भी प्रदान कीं.
पाकिस्तान की यह कूटनीतिक दौड़-धूप ऐसे समय में हो रही है जब पूरा पश्चिम एशिया एक गंभीर क्षेत्रीय संकट से जूझ रहा है. इस तनाव की शुरुआत इस साल 28 फरवरी को हुई थी, जब अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के ठिकानों पर बड़े सैन्य हमले किए थे. इसके जवाब में तेहरान ने भी पलटवार करते हुए जवाबी सैन्य कार्रवाई की थी. इस टकराव के बाद से पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का माहौल है, वैश्विक व्यापार मार्ग बाधित हुए हैं और ऊर्जा (क्रूड ऑयल) बाजारों में भारी उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है.
इससे पहले अप्रैल के महीने में भी इस्लामाबाद ने अमेरिका और ईरान के शीर्ष अधिकारियों के बीच एक सीधी और गुप्त बातचीत की मेजबानी की थी, जो इस संघर्ष के शुरू होने के बाद दोनों देशों की पहली सीधी मुलाकात थी. हालांकि, वह बातचीत किसी ठोस नतीजे या समझौते के बिना ही खत्म हो गई थी, जिसके बाद अब पाकिस्तान ने दोबारा इस शांति प्रक्रिया को जिंदा करने के लिए अपने गृह मंत्री को तेहरान भेजा है.